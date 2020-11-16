新冠疫苗「雙喜臨門」 美國疫苗報有效率近95%

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美國製藥公司Moderna周一（11月16日）公布的初步數據顯示，其最新研製的新冠疫苗可以達到將近95%的有效率。

上周，美國輝瑞製藥和德國BioNTech聯合開發的疫苗據報能夠達到90%的有效率。對許多盼望疫情盡早結束的人們來說，今天這一消息可謂是「雙喜臨門」。

不過，目前公布的這些數據仍為早期數據。在疫苗大規模生產前，仍有許多問題有待回答。

首先，這一疫苗究竟多有效？

Moderna在其社交媒體平台上發表聲明說，三萬名美國志願者參與了此次試驗。其中，一半人群在四周內注射了兩針疫苗，其餘人群注射了「假疫苗」。

試驗的分析是基於前95位有新冠症狀人士而進行的。結果顯示，該疫苗的有效性為94.5%。

Moderna對BBC說，該疫苗的總體有效性「異乎尋常」。該公司總裁史蒂芬·何齊（Stephen Hoge）表示，在試驗開展前，無人料到疫苗竟然如此有效。

Moderna公司股價受此消息影響大幅上漲。

該公司表示，接下來將向美國醫藥監管當局申請生產許可，預計不久後將在美國提供2000萬支疫苗。若在其他國家批准順利，預計明年將在全世界範圍內提供10億支。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 全球目前有11種新冠病毒疾病疫苗進入最後測試階段

關於這一疫苗，我們還有什麼不知道的呢？

首先，我們並不知道疫苗能夠保護我們多久。要回答這一問題，我們得長期跟蹤接受試驗的志願者。但這需要時間。

從現在公布的研究來看，疫苗能夠有效保護老年群體，但研究人員尚未收集所有數據得出最終結論。

我們還不知道的是，該疫苗究竟只是防止感染者病情加重，還是也能停止他們傳播病毒。

這些問題看似無關，但將影響到衛生部門最終決定如何使用這一疫苗。

那這款疫苗究竟安全嗎？

目前還沒有重大安全隱患的報告，但沒有任何疫苗都是百分百安全的。

比如，一些病患在試驗中報告了短期的乏力和頭痛等副作用。

不過，英國帝國理工大學實驗醫學教授彼得·歐潘蕭（Peter Openshaw）教授說，這些副作用恰恰說明了這款疫苗正在起作用。

大流行快結束了嗎？

這些看似都是好消息。上周公布的疫苗研發者之一，BioNTech的首席執行官撒辛昨日接受BBC《安德魯·馬爾秀》（Andrew Marr Show）的採訪時說，他有信心疫苗能夠降低人與人之間的傳染率，阻止新冠病毒疾病症狀的出現。

他說，疫苗或可降低一半的傳染率，這對全球疫情來說已經算是很大的貢獻。

「我非常有信心，人傳人的感染率會大幅降低，也許不是90%，但50%是有可能的。我們不要忘記，就算是50%也能有效降低疫情傳播。」