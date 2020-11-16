俄羅斯海軍將進入非洲在紅海建落腳點

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 俄海軍將在蘇聯解體後首次進入非洲建立基地。圖為俄羅斯海軍的"烏斯季諾夫元帥"號在去年11月進入南非開普敦港，同中國和南非海軍舉行聯合演習

俄羅斯將在紅海戰略要地建海軍基地，這是蘇聯解體後俄國海軍首次在非洲建立基地，被俄羅斯防務評論員稱為「重返世界海洋」之舉 。

俄羅斯衛星通訊社11月16日報道稱，俄羅斯總統普京「指示與蘇丹就設立俄海軍後勤保障點簽署協議」。

此前，俄羅斯政府法律資訊網站周三（11月11日）公布的消息稱，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）批准了一個關於在蘇丹建立海軍補給基地的協議草案，提交總統簽署。

俄羅斯國防部提交的這個俄羅斯和蘇丹關於建立海軍補給設施的協議草案已經過外交部、最高法院、檢察長和俄羅斯聯邦偵查委員會批准。

紅海補給基地

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 蘇聯海軍曾在冷戰期間在索馬里建海軍基地，保衛蘇伊士運河的戰略利益

根據協議草案，俄羅斯海軍在蘇丹可以容納300人的後勤基地是為「達到維護地區和平和穩定的目標，屬於防衛性質，並不針對任何其他國家。」

俄羅斯在蘇丹的海軍後勤基地可以用作維修、補給、讓俄羅斯海軍船員休整。該海軍後勤基地將包括海岸、水域和停靠區三部分。

按照協議，蘇丹政府將向俄羅斯提供必要的港口設施和免費使用的土地。俄羅斯可以通過蘇丹港口向基地運送「任何軍事裝備、彈藥或其他設備和材料」。

協議文件說，「蘇丹方面在同俄羅斯方面的授權機構達成協議的情況下有權使用停泊區域」。協議規定，最多四艘軍艦能夠在這個海軍補給基地停靠，包括「核動力海軍艦船，條件是這些船隻要滿足核安全和環保安全標凖」。

該基地將受俄羅斯司法管轄，協議有效期25年，但可以再延長10年。

再次走進非洲

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯已經把敘利亞在地中海的塔爾圖斯港改造成了永久性基地。圖為經過土耳其開赴敘利亞的俄羅斯Mirazh號導彈護衛艦

蘇丹的俄羅斯海軍基地建成後將成為俄國在蘇聯解體後在非洲的第一個軍事基地。蘇聯曾經在索馬里有海軍基地。

據2005年解密的中情局報告說，為維護在蘇伊士運河和亞丁灣的戰略利益，蘇聯軍艦在1972年經常出入索馬里柏培拉港的基地，當時蘇聯還在索馬里修建了軍機跑道。

俄羅斯開始介入敘利亞內戰後，已經把敘利亞在地中海的塔爾圖斯港這個曾經是蘇聯海軍在地中海的補給基地改造成了永久性基地。

俄羅斯事物評論員亞歷山大•布拉捷爾斯基（Aleksandr Bratersky）在美國《防務新聞》網站撰文說，幾年前俄羅斯就開始尋求在紅海南端的吉布提建立永久性基地，但俄羅斯同吉布提沒有就建立基地問題達成協議。目前美國和中國都在吉布提有自己的海軍基地。

俄國海軍「重返大洋」

2017年11月，當時的蘇丹總統巴希爾（Omar al-Bashir）訪問莫斯科時簽署了俄羅斯幫助蘇丹軍隊進行現代化的協議。俄通塔斯社報道，那時候蘇丹就對俄羅斯在紅海建立海軍基地的問題表示了興趣。

俄通塔斯社報道說，2019年5月蘇丹和俄羅斯達成的為期7年的雙邊軍事合作協議開始生效。按照協議，雙方在軍事和政治問題上交換意見和信息，加強互信和國際安全，交流參加聯合國維和行動的經驗，就海上搜救進行聯絡，促進軍隊聯合訓練的關係。