BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
美國大選：結果可能未如所願，我們該如何放下？
你的器材不支持播放多媒體材料
美國大選：結果可能未如所願，我們該如何放下？
16 分钟前
無論你在這次的大選中支持哪一位，你的情緒很大機會都可能經歷高低起伏。如果自己所支持的候選人落敗了，有什麼方法可以讓自己放鬆？
熱播
2:28
視頻,
美國大選之後：奧巴馬批特朗普四年任期導致的極右思潮
, 節目全長 2,28
2020年11月16日
2:36
視頻,
納卡戰爭：和平協議簽署後被迫撤離「家園」的亞美尼亞人
, 節目全長 2,36
2020年11月16日
15:51
視頻,
BBC紀錄片：讓兒童戴上鐵鏈的蘇丹宗教學校
, 節目全長 15,51
2020年11月12日
4:35
視頻,
燃燒的傷口：亞洲最大雨林的命運
, 節目全長 4,35
2020年11月13日
6:30
收聽,
波譎雲詭的香港政治
, 節目全長 6,30
2020年11月12日
3:46
視頻,
新一代的日本年輕人為什麼「不做愛」？
, 節目全長 3,46
2017年7月7日
5:15
收聽,
西班牙獨裁者的遺害
, 節目全長 5,15
2020年11月12日
1:46
視頻,
新冠疫情：輝瑞版疫苗問世在望，抗疫措施不能懈怠
, 節目全長 1,46
2020年11月10日
5:09
視頻,
越戰結束45週年：參戰韓國軍人與大屠殺倖存者的歷史會面
, 節目全長 5,09
2020年4月30日
1:41
視頻,
總統特朗普口中的」奧巴馬醫改噩夢」
, 節目全長 1,41
2017年3月25日