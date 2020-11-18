美國大選讓臉書和推特再遭國會質詢，社交媒體言論監管修法有共識有爭議

利奧•克里昂（Leo Kelion）

BBC科技新聞編輯

圖像來源，Getty Images/Twitter 圖像加註文字， 扎克伯格與多爾西面對參議員質詢。

臉書和推特的行政總裁在星期二再次在美國參議院的聽證會上接受議員質詢，就他們處理美國大選的方式解畫。

在美國大選中，特朗普多次拒絶承認選舉結果，並且在沒有充分證據下對選舉的公正性提出質疑，在這一背景下，社交媒體試圖承擔更大的事實核查角色，將特朗普在社交媒體上的相關發言標注為「存在爭議」，但這種做法引發了討論。

美國民主黨人質疑，社交媒體僅把特朗普質疑選舉舞弊的言論視為「存在爭議」是否足夠。共和黨成員則質疑，社交媒體公司是否應當採取這種措施。

兩黨都提出有意修改《通訊規範法》230條，這項1996年通過的法律讓網絡公司不會因用戶在其平台上發表的內容而被追責，同時可以刪除合法但會引起反感的內容。

民主黨的拜登早已表明，有意修改法例，因為社交媒體不用為用戶言論負責會變相鼓勵散播假消息。多名民主黨成員也在聽證會上持相同的立場。

特朗普和共和黨同樣呼籲修例，認為社交媒體對是否刪除言論或決定言論真假擁有太大的權力，而目前社交媒體的做法等同行使了編採決定，已不再是單純的資訊分發者，而是出版商和媒體的權力，所以230條已不適用。

圖像來源，US Senate 圖像加註文字， 參議員格林厄姆警告，社交網路即將面臨改變。

「聯邦法例賦予你在免遭法律訴訟攻擊的情況下發展的能力，」共和黨參議員瑪莎‧布萊克本（Marsha Blackburn）說，「你卻利用這權力去胡作非為。」

另一名參議員、司法委員會主席林賽‧格雷厄姆（Lindsey Graham）說，「當你的公司擁有如政府一般的權力，也有比傳統媒體更大的權力，是要有所考慮了。」

在競選期間，推特一度封殺了《紐約郵報》有關拜登兒子亨特（Hunter Biden）具爭議性的報導。

圖像來源，US Senate 圖像加註文字， 多爾西認為推特政策強制措施外界理解不足。

推特行政總裁仗傑克‧多爾西（Jack Dorsey）承認，推特有關決定犯了錯，公司未能隨後重置《紐約郵報》的推文，需要進一步修改政策。

他說，「我希望這能夠展現，我們有能力聽取意見、承認錯誤，並把全部的改變透明地呈現給公眾。」

但臉書創始人馬克‧扎克伯格（Mark Zuckerberg）在開場發言中沒有直接討論有關議題，而是反駁民主黨有關臉書在移除宣揚暴動和暴力的帖文時動作緩慢的指控。

「我們針對武裝組織及陰謀論強化了強制措施，如匿名者Q（QAnon）等，阻止他們利用我們的平台去組織暴力及騷亂。」

臉書和推特採取的行動有時候並不一致，例如近期，美國總統特朗普前高級顧問班儂（Steve Bannon）發表呼籲斬首疾控專家安東尼‧福西（Anthony Fauci）及美國聯邦調查局局長克里斯托佛‧雷（Christopher Wray）的視頻。推特取消了班儂的帳戶，臉書只是凍結其帳戶。

有民主黨參議員對臉書沒有取消班儂的帳戶表達了質疑。

扎克伯格解釋說，班儂是違反了臉書的政策，但並不足以永久移除其帳號。議員要求臉書檢視一下這個決定，扎克伯格回應說，「我們的政策並沒有建議這樣做。」

臉書另外被指控，容許了特朗普兒子和極右的布賴特巴特新聞網等保守派媒體的違規行為。

但扎克伯格辯解說，這一報告錯誤描述了臉書採取的行動。

民主黨參議員進一步質疑臉書和推特，他們在應對特朗普有關選舉舞弊的帖文時，只是單純在帖文上加上標記，讓帖文繼續流傳，這種做法是否恰當。

多爾西回應指，他相信提供「背景」，以及「把人民聯繫到更大的討論」，是正確應走的道路。

扎格伯格則被問到，他覺得自己有沒有盡力阻止外界貶低選舉合理性。當特朗普單方面宣佈勝選後僅數小時，附有竊取選票和選民欺詐標籤的帖文在臉書平台上已有30萬次互動。

「我相信我們在這領域已採取非常重大的措施，」朱格伯格回應說，並指相關資訊已放在臉書與Instagram用戶的屏幕頂部，「我覺得我們做了很多，幫助傳播關注選舉結果可信和凖確的資訊。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 朱克伯格認同監管部門在針對臉書計算方式方面有角色。

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）用另一角度質疑推特為何刻意在近乎每個有關選舉舞弊的帖文都加上警告字眼，推特的多爾西重申，這是希望把人民聯繫到更大的討論，但克魯茲反駁，「這不是連結到更大的討論，而是支持一個具爭議的政策立場。」

克魯茲說，推特有權持有立場，但只能夠承認自己是出版商，放棄受到230條的保護。

他要求兩家社交媒體公開它們在2016、2018及2020年，試過多少次，禁制民主共和兩黨參選人的發言。但這兩家公司均沒有承諾這樣做。

另一名共和黨參議員喬尼‧恩斯特（Joni Ernst）則問及兩個社交媒體公司領導人會如何監察員工的政治立場。兩名行政總裁均指，這很難去做，但他們提出，新冠疫情導致更多人長期在家工作，這意味著他們的工作會更加多樣化。

BBC北美事務記者詹姆斯‧克萊頓（James Clayton）形容，參議院這場聽證會上，議員們仍處於競選狀態，令情況有點混亂，兩家公司表明了願意更加透明，特別是他們如何去控制平台上的言論，推特特別備受共和黨人的挑戰，特別是特朗普推文被加了警告字句的措施，而臉書則是民主黨攻擊的目標，例如想知道為何沒有永久撤銷班儂的帳戶。

但整體而言，兩個社交媒體領導都接受230條需要檢討，針對這法律的改革，似乎難以避免，辯論焦點會轉移到會施以怎樣的改革。

共和黨議員約什‧霍利（Josh Hawley）聲稱，有臉書的吹哨人聯絡其辦公室，告知了一個內部工具，稱為Centra。霍利指這個工具可以追蹤民眾使用網際網路，監測他們有否登錄不同的臉書帳戶，即使使用了不同的名字。

扎克伯格說，「我不是很了解。」

霍利對此表示不滿，「這真令人驚奇，這麼多人在出席這委員會時突然有健忘症。」

圖像來源，US Senate 圖像加註文字， 參議員霍利指控臉書有工具監測用家是否使用不同帳號。

另一名共和黨參議員邁克爾‧李（Michael Lee）則提到，推特曾經停了海關及邊境保衛局局長馬克‧摩根（Mark Morgan）的帳戶。當時，摩根發了一則推文，指美國與墨西哥邊境建造的牆能夠阻止殺人犯、犯罪團夥、性犯罪者及毒品流入美國。

邁克爾‧李問，這到底有什麼仇恨言論？多爾西回應時承認，推特做錯了，其原因是當時他們想提高政府帳戶的認知度。

邁克爾‧李質問，「我知道有時會出錯，但問題是我們今天見到所有的出錯，近乎全部都是針對特定的某一政治傾向，而不是另一個。」

民主黨參議員廣野慶子（Mazie Hirona）則稱，有獨立調查提出，這種稱社交媒體偏頗的指控完全無根據。

另一方面，格雷厄姆問兩名總裁有沒有任何證據顯示其平台令人上癮。

扎克伯格說，「從我目前所見，這沒有定論，大部分研究顯示，絶大部分人都不會把這些服務視為或感到上癮，但有一些措施能提供給人們，更好管理自己的體驗。」

多爾西稱，「與其他東西一樣，這些工具有可能令人上癮，我們要留意、承認，確保客人了解最佳的使用方法。」