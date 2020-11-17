新冠疫情：美國確診超1100萬，拜登促盡快交權以拯救生命

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美國最新一波疫情來勢洶洶，確診病例累計已經超過1100萬宗。美國當選總統拜登警告，如果現任總統特朗普繼續阻止政權交接，會有更多人因新冠病毒死亡。

拜登在特拉華州講話稱，應對新冠病毒爆發需要協作。他稱特朗普拒絶承認敗選，是「完全不負責任的」。

拜登在2020美國總統大選中已贏得了306張選舉人票，超過了勝選所需的270張票。但是特朗普周一早上發推文稱：「我贏得了選舉！」

「拯救生命」

拜登在美國當地時間周一（11月16日）談到總統權力交接時表示：「有人理解這個嗎？這有關拯救生命，真的，這不是誇張。」

「如果我們不協作，更多人可能會死去，」拜登說。

拜登的助手錶示，特朗普拒絶進行權力交接，意味著拜登的團隊將會排除在疫苗分配策略計劃外。

拜登稱在全國範圍內分發疫苗是一項「非常非常大的任務」。他說，如果他的團隊必須等到1月20日他的總統就職典禮才能開始工作，他們的工作將落後一個多月。

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美國現任總統特朗普還未承認敗選。美國前總統夫人米歇爾·奧巴馬也在社交媒體上譴責特朗普。

「我們對國家的愛要求我們尊重選舉結果，即使我們不喜歡它或希望結果不同，總統職位不屬於任何個人或政黨。」米歇爾·奧巴馬稱。

米歇爾·奧巴馬呼籲美國人，尤其是國家領導人，不論屬於哪個黨派，都應該尊重選舉過程，並且儘自己的力量促使權力平穩過渡。

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美國確診病例超過1100萬宗

最近幾天，美國新冠病毒感染人數再創新高，自疫情爆發以來，首次一天內感染人數超過15萬例。

目前，美國的確診病例已經超過1100萬宗，為全球最高，而且病毒的傳染速度絲毫沒有放緩的跡象。

數據顯示，當前這一波疫情的發展速度比前兩波更快，儘管部分原因是因為測試增多。

在春季疫情期間，檢測主要局限於已經住院的患者，意味著未完全捕捉到疫情的真實規模。但是，最新數據顯示，目前病例激增並不僅是因為檢測數量增加。美國每周進行檢測的數量增加了12.5%，而病例數增加了超過40%。

一個可能的原因是季節變化和寒冷的天氣迫使人們呆在室內社交，由於社交距離減少和通風不良，傳播的風險加大了。

美國新冠肺炎的死亡率也再次上升，而且第三波疫情與前兩次的不同之處是，這次同時影響著每個地區。

春季的疫情主要集中在美國東北部，夏季疫情則重創南部和西部。這一次，中西部是病例增長最快的地區，但每個地區的病例都有激增。

節日臨近更加憂心

近日新冠疫苗有好消息傳出，但無論疫苗交付速度有多快，都無法阻止當前的感染潮。

上周白宮抗疫專家福奇（Anthony Fauci）在查塔姆研究所表示，美國人必須「堅持下去」，直到疫苗到來。「騎兵要來了，但你們還不要放下武器。」福奇說。

美國春季和夏季爆發疫情是在學校春假和勞動節假期後，現在專家們擔心，隨著11月26日感恩節臨近，疫情將再次惡化。

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加拿大就發生了這樣的情況，加拿大的感恩節是每年10月的第二個周一。加拿大的頂尖醫生表示，假期是各省市感染病例創下新高的部分原因。

室內聚會有傳播病毒的巨大風險，而且由於假期大家會一起吃飯，戴口罩是不可行的。

10月，福奇曾警告，在感恩節聚會這一「神聖」美國傳統有風險。