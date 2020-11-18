美國大選2020：特朗普對多米寧投票機的指控是否正確

克里斯托弗·賈爾斯（Christopher Giles）和傑克·霍頓（Jake Horton）

BBC事實核查

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 多米寧軟件在本次選舉中廣泛應用於投票機和點票機。

美國總統特朗普批評選舉當局廣泛使用的電子投票系統，稱該系統讓他失去數百萬張選票。

特朗普針對的機器由多米寧（Dominion）投票系統提供，他指控該機器刪除選票，並稱其政治對手對該公司施加不當影響。

特朗普指控了什麼？他的理據站得住腳嗎？

特朗普說：「多米寧在全國刪除了270萬張特朗普的選票。」

結論：沒有證據支持該說法。

特朗普指的是支持他的保守新聞媒體「美國第一新聞網」（One American news Network）報道的一則新聞。該報道稱，「全國各地的選舉系統被發現刪除了數百萬張給特朗普總統的選票」。

報道提到一項「未經審核的數據分析」，該分析來自一個名為愛迪生研究（Edison Research）的選舉監督組織。不過，該公司的總裁拉里·羅辛（Larry Rosin）表示：「愛迪生研究公司沒有做出這樣的分析報告，我們也沒有任何證據表明存在選舉舞弊。」

「美國第一新聞網」沒有提供證據支持其指控。

特朗普總統和他的支持者還分享了福克斯新聞（Fox News）主播肖恩·漢尼提（Sean Hannity）的一則報道，稱多米寧投票將關鍵州的選票從特朗普名下轉移到了拜登名下。

該報道強調了使用多米寧機器的密歇根州安特裏姆縣（Antrim）出現的問題，暗示在其他縣也可能存在類似問題。

安特裏姆縣確實出現了問題，但並不是多米寧軟件的問題。正如密歇根州州務卿喬斯林·本森（Jocelyn Benson）所指出，這是人為錯誤。

安特裏姆縣的工作人員剛開始沒有正確配置該機器的報告功能，所以最初結果出現錯誤，稱拜登以約3000票的優勢獲勝。

選舉官員留意到這個典型的共和黨選區出現不尋常結果，因此修正了報告功能，並且重新計票。結果顯示，特朗普以約2500張選票的優勢獲勝。

州務卿本森說，官員很快發現了最初的錯誤統計，並糾正了錯誤。即便沒有糾正，也會在稍後甄別錯誤的檢查中發現。她還說：「沒有證據表明這個用戶錯誤出現在該州其他地方。」

主播漢尼提還指出佐治亞州的潛在問題，那裏廣泛使用多米寧機器，但該州的州務卿說，儘管有些報告延遲，但軟件凖確計數並報告了該州的選票。

多米寧投票系統發佈聲明稱：「有關多米寧轉換或刪除選票的說法，100%錯誤的。」

特朗普說：「激進左派持有多米寧投票系統。」

結論：這不對。該公司並不屬於「激進左派」，它過去向共和黨人和民主黨人都捐過款。

特朗普提到「激進左派」的持有權時，不清楚他指的是誰。可能指的是網上流傳的某一說法，稱該公司與克林頓家族和包括眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）在內的其他民主黨政客有關聯。

特朗普所說的直接擁有多米寧公司，與該公司出於慈善或游說目的進行捐贈之間有區別，澄清這一區別同樣重要。多米寧為共和黨和民主黨的利益集團捐過款，但像這樣的公司為了與政府達成協議，以這種方式進行游說並不少見。

多米寧投票公司發表聲明稱，這是一家無黨派美國公司，其公司所有權與佩洛西家族或克林頓全球倡議組織的任何成員都沒有關係。

克林頓基金會也發表聲明稱，「從未參與多米寧投票系統；我們從未參與該公司的運營；可以確認，我們目前沒有一起工作。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 選舉點票

不過，多米寧確實在2014年向克林頓基金會（Clinton Foundation）捐款，並向該基金會做出慈善承諾，將選舉技術捐贈給較貧窮國家。

該公司還向共和黨參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）的參議院委員會捐款。

有關佩洛西女士的謠言源於她的前幕僚長納迪姆·艾沙米（Nadeam Elshami），此人被多米尼公司聘用，但該公司也聘用了以前與共和黨有關聯的人。

當選總統拜登的過渡團隊成員也被指控與多米寧有牽連。

社交媒體上的帖子稱，拜登團隊的志願者彼得·內芬格（Peter Neffenger）是多米寧公司旗下子公司Smartmatic的董事長。

事實是，內芬格確實是Smartmatic的董事長，但Smartmatic是多米寧公司的競爭對手，而不是子公司。

特朗普說：這些機器「被德州和其他許多州拒絶使用，因為不好用或不安全。」

結論：德州確實沒有為機器提供認證。做法與其他州不同。

美國聯邦政府為投票機認證提供了指導方針，這說明在全國範圍內產生了共同標凖。

不過，德州制定了額外要求，多米寧的機器無法滿足，比如每一張選票都有唯一號碼，這樣可以追蹤到。

「如果禁止這些號碼，就為選民創造了更強的隱私保障。另一方面，也是在實施適度的安全措施，」 德州萊斯大學（Rice Univeristy）計算機科學家丹·沃勒克（Dan Wallach）說。他也是投票機國家指導方針的顧問。