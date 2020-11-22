美國大選：平民特朗普可能面臨的6起官司
特朗普因為美國總統的身份而享有司法特權，不論是刑事或民事案件都得以豁免，但是2020大選落敗後，特朗普很快就會恢復普通人身份，屆時他有可能會官司纏身。
美國聯邦和紐約州前任檢察官阿隆索（Daniel R Alonso）對BBC表示，「一旦他卸任總統，就沒有了總統權力的保護傘。」
現在已經有許多訴訟律師和檢察官在一旁虎視眈眈伺機而動，凖備把特朗普告到法庭上。
在紐約一系列的刑事調查是特朗普和他的房地產公司「特朗普集團」（Trump Organization）所面臨最為嚴峻的司法問題。
此外，特朗普還面臨其他的法律訴訟，包括特朗普家族內有人對他提出詐欺指控，以及多名女性指控他性騷擾。
官司一：AV女優和封口費
成人影片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）和花花公子模特麥克杜格爾（Karen McDougal）宣稱與特朗普發生性關係，並收到特朗普支付的封口費，要她們在2016年總統大選期間閉嘴。
這起「封口費」的醜聞到了2018年就「封不住了」，她們兩人的爆料在特朗普的總統任期內投下震撼彈，為刑事調查點燃引信。
調查的焦點在於是否違反聯邦或國家法律，以及特朗普前任私人律師科恩（Michael Cohen）居中擔任的角色。
科恩後來承認經手向這兩名女性付款，這筆款項被認為違反競選經費相關法律，2018年科恩被判刑三年。
科恩宣稱是受到特朗普指示付款，但特朗普沒有被起訴，因為第一、聯邦檢察官必須獲得確鑿證據證明特朗普的確指示科恩支付款項；第二、就算檢察官掌握足夠證據，按照美國政府政策，檢察官也不能就聯邦刑事罪名起訴在任總統。
但是案子還沒結束，關於這筆款項還有第二起刑事調查仍在進行中。
紐約曼哈頓地方檢察官范斯（Cyrus Vance）正在調查特朗普集團就這筆款項偽造商業記錄，但目前不清楚調查進展。
偽造商業記錄在法律上屬於輕罪，最高刑期為一年以下，而且有兩年的起訴期限，支付費用已經超過兩年，所以就這一點來看已經沒有機會。
但是，如果偽造商業記錄的目的是隱瞞其他罪行，例如稅務詐欺，那麼就屬於重罪。
如果被認定是重罪，起訴期限就更長，而且判刑也會更久，但目前還不清楚檢察官是否會朝這條法律途徑繼續走下去。
官司二：稅務和銀行詐欺
特朗普集團的律師指控紐約地方檢察官范斯對特朗普的調查是「政治刺殺」。
范斯向法庭提出要求，調閲特朗普的財務資料，包括過去8年以來的稅務申報單，特朗普試圖阻止法庭允許范斯的要求，並表示這是「政治騷擾」。
去年10月，聯邦勝訴法庭駁回特朗普的請求，這意味著范斯就快要取得特朗普的稅務申報單。
但是特朗普預料會上訴到最高法院，如果范斯最終獲得特朗普過去8年的稅務申報單，也不見得就會對特朗普提起刑事起訴，還要看有沒有足夠的證據。
官司三：房地產詐欺調查
紐約州檢察官詹姆斯（Letitia James）就像是特朗普背上的另一根刺，從2019年3月起，她就開始調查特朗普集團是否涉及房地產詐欺罪行。
這期調查的起因還是在於特朗普前任私人律師科恩，2019年2月，科恩對國會表示，特朗普浮報名下資產價值以獲取貸款資金，但卻又虛報資產資金以降低稅額。
詹姆斯以科恩的發言為根據展開調查，特朗普的兒子、特朗普集團副主席埃里克·特朗普指控詹姆斯進行「政治仇殺」，但還是同意她的要求，去年10月的時候出席了一場聽證會。
詹姆斯還需要更多證據才能繼續調查，特朗普在總統任內可以因公務繁忙為理由拒絶出席詹姆斯的聽證會，但卸任總統之後就沒有理由拒絶出席，特朗普有可能會會像他兒子一樣出席聽證會。
類似的民事調查最終可能以罰款結案，但如果調查到違法的證據，可能還會有後續的刑事調查。
官司四：政治酬傭指控
美國憲法規定，所有聯邦官員，包括總統在內，都必須取得國會的同意才能接受任何外國的利益或好處。
已經有三起不同的民事訴訟指控特朗普沒有取得國會的同意，其中一個涉及外國官員在華盛頓特區的特朗普國際酒店舉辦宴會。
特朗普對此嗤之以鼻，表示其他的總統在任期間也賺外國錢。
美國憲法專家特利（Jonathan Turley）表示，這條古老的法律條文不太可能會導致任何刑事訴訟，特朗普卸任後相關案件就只剩下憲法學術討論的價值。
官司五：性侵或強姦指控
特朗普被多名女性指控性騷擾，相關指控發生在過去數十年期間，特朗普否認所有指控為「假新聞、政治抹黑和陰謀論」。
許多指控者在特朗普2016年競選總統期間出面指控，特朗普揚言要對每一個指控者提起訴訟，但是後來不了了之。
反而是其中有兩名女性就特朗普指她們為騙子，而對特朗普提出誹謗訴訟。
《Elle》時尚雜誌專欄作家卡羅爾（E Jean Carroll）就是其中之一，她指控特朗普在1990年代在曼哈頓一家高檔百貨公司的試衣間強姦她，特朗普對此否認。
卡羅爾說，特朗普對她的指控表示，不可能強姦她「因為她不是我喜歡的類型」，卡羅爾就此對特朗普提出誹謗訴訟，求償金額不明，但要求特朗普撤回相關發言。
如果案件得以繼續進展下去，卡羅爾的律師可能會要求取得特朗普的DNA證據，以證明卡羅爾所說的強姦指控是否為實。
官司六：特朗普家族指控
除了上述外界對特朗普的指控之外，他另外還受到家族內部成員對他的指控。
特朗普的侄女瑪麗·特朗普（Mary Trump）說，「詐欺不僅是家族生意，而且還是種生活方式。」
瑪麗·特朗普最近出版回憶錄，裏面描述特朗普是威脅每個美國人生活的「自戀狂」。
她的家族爆料含有一般外人無法得知的非常隱私的內容，同時她也對特朗普提出法律訴訟。
她指控特朗普和另外兩位叔叔在遺產繼承上面欺騙她，施壓她放棄對家族生意的股權。
瑪麗·特朗普的父親，小弗雷德·特朗普，是唐納德·特朗普的哥哥，在1981年過世，年僅42歲，瑪麗·特朗普當時只有16歲。
她說，特朗普和其他兄弟負責看管她繼承的家族利益股份，但是「他們欺騙了我，不僅沒有保護我應得的利益股份，還設計出複雜的計劃將我名下的錢掏空，掩蓋詐欺行為，蒙騙我繼承財產的真實價值。」
瑪麗·特朗普訴訟的求償金額至少有50萬美元。
特朗普尚未對訴訟做出回應，如果法庭要求調閲文件或出庭作證，特朗普就不能再以總統職務作為拒絶的理由。