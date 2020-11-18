特朗普解僱美國網絡安全局長 指其選舉言論「不準確」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普說，他已經解僱了美國網絡安全和基礎設施安全局局長克里斯·克雷布斯（Chris Krebs）

美國總統特朗普稱，他已經解僱了一位最高級選舉官員，該官員反對特朗普關於選民欺詐的主張。

特朗普說，他已經解僱了美國網絡安全和基礎設施安全局局長克里斯·克雷布斯（Chris Krebs），原因是其對選舉公正「非常不準確的」評論。

特朗普仍拒絶承認敗選，稱有大規模的選舉欺詐，但未對其說法提供證據。

選舉官員曾表示，這次投票是美國歷史上「最安全」的一次。

上周，特朗普解僱了美國國防部長埃斯伯（Mark Esper），有報道稱，特朗普懷疑埃斯伯的忠誠。

一位接近克雷布斯的人士對路透社表示，像特朗普總統解僱的其他許多人一樣，克雷布斯周二看到特朗普的推文時得知自己失業。

但被解僱之後，克雷布斯似乎並不後悔直言不諱。

「很榮幸任職，我們做得對。今日防衛，明日安全。」他在推特上寫道。

為什麼克雷布斯被解僱？

據報道，因為美國網絡安全和基礎設施安全局的一個名為"控制謠言"的網頁，克雷布斯引起了白宮的不滿。這個網站揭穿有關選舉的假消息，其中許多假消息被特朗普本人放大。

路透社報道，白宮對克雷布斯的一篇文章尤其不滿，該文揭穿了一種陰謀論，即名為「錘子和記分卡」（Hammer and Scorecard）的情報機構超級計算機可能會篡改國家選票數。

克雷布斯和其他美國前官員表示，不存在這樣的系統。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普與克雷布斯握手的資料照片

在被解僱前不久，克雷布斯發佈了一條推文，似乎是針對特朗普的指控，特朗普稱多個州的投票機器把選票算給了其競爭對手拜登。

克雷布斯推特稱：「對於選舉系統被操控的指控，59名選舉安全專家都同意，在我們了解到的每種情況下，這些主張要麼未經證實，要麼在技術上不合理。」

上周，美國國土安全部的一些高級官員稱，11月3日的美國大選是美國歷史上最安全的，否認了「無根據的指控」，克雷布斯是其中之一。

BBC北美科技事務記者詹姆斯‧克萊頓（James Clayton）指出，克雷布斯作為美國網絡安全和基礎設施安全局局長，他的聲音很有分量。

「他對大規模選舉欺詐指控的分析很簡單：沒有證據表明存在大規模選舉欺詐。他知道他的話會讓特朗普總統不高興。上周四，他對同事說，預計自己會被解僱，他說對了。」克萊頓說。

譴責聲音

特朗普解僱克雷布斯引發民主黨控制的眾議院國土安全委員會的譴責。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國大選：大選結果未如所願，我們該如何放下？

眾議院國土安全委員會的領導人稱，特朗普的決定「讓美國變得更加不安全」，並且無助於保護美國免受俄羅斯、中國和伊朗的惡意網絡攻擊。