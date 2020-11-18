真實版好萊塢故事：克魯尼送14位朋友每人百萬美元現金

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克魯尼首次證實傳聞

美國好萊塢明星喬治·克魯尼（George Clooney）親口證實多年傳聞，他送給14位曾經幫助過他的朋友每人100萬美元現金作為禮物。

克魯尼向《GQ》雜誌親口敘述起這段往事，聽起來好像是好萊塢電影裏面的情節，但卻是發生在現實生活中的事，而且就發生在好萊塢。

最早是在2017年，克魯尼的好朋友和生意伙伴格伯（Rande Gerber）最先透露他收到了克魯尼送給他的一個裝滿現金的箱子，以表示對他的謝意。

在那之後，克魯尼本人一直沒有承認，也沒有否認這段令人難以置信的故事。

這是克魯尼第一次親自確認傳聞，他在接受雜誌專訪時表示，「那是在2013年，我和艾瑪（又譯作阿瑪爾，克魯尼現在的妻子）才剛認識，但還未開始交往，我還是單身，當時大概已經52歲了吧，我周圍的好朋友都已年紀不小了。」

「這些人真的都是我的好朋友，可能在我人生很長的一段時間中都幫助過我。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克魯尼和人權律師艾瑪2014年結婚

克魯尼說，「我們這幾個人都是很親密的好朋友，這麼多年來大家互相幫忙，沒有這些朋友，我不會有今天。」

他說，「如果我哪天被車撞，我會留一部分遺產給他們。所以我就想為什麼要等到被車撞了再對他們表達謝意呢？」

於是克魯尼弄來一輛廂型車，還把廂型車偽裝成運送鮮花的樣子，到洛杉磯一個地點取款，1400萬美元現金要動用貨板車才能搬運。

在幾個保安人員小心翼翼地協助下，他們將1400萬美元現金分裝在14個Tumi牌的公文箱裏面，就像是克魯尼主演的好萊塢電影《瞞天過海》（Ocean』s Eleven）裏面的場景一樣。

凖備好現金行李箱之後，他告訴這14位朋友第二天過來他家吃飯，他們到了之後發現在每個人的餐桌位置上都放了一個皮箱。

克魯尼告訴他們，每個人100萬美元，是向他們表達謝意的禮物。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克魯尼的好朋友格伯及其妻子，超級名模辛迪·克勞馥

格伯回憶起當時克魯尼說，「我希望讓你們知道對我來說你們有多麼重要，我當初來洛杉磯，就是睡在你家沙發上。」

「能有你們這幾位朋友我非常幸運，沒有你們的幫忙我不會有今天，我希望在大家都仍健在的時候，能夠回饋你們，請你們打開行李箱。」

格伯說，打開箱子看到100萬現金禮物後大家都非常吃驚，而且克魯尼說他已經為這筆現金饋贈預先繳稅，等於是說他們每個人都可以實拿100萬美元。

「其中有一個朋友在德州機場的酒吧裏工作，賺錢養活家庭，每天騎自行車上班，這些人幫助過克魯尼，現在換克魯尼回饋給他們。」

格伯自己也是成功的生意人，他的妻子是超級名模辛迪·克勞馥（Cindy Crawford），他告訴克魯尼不需要100萬美元的現金禮物，但克魯尼堅持要他收下。