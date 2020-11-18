美國面臨漫漫長冬 六張圖看懂新冠疫情再度爆發

美國大選近期甚囂塵上，許多人對新冠疫情的關注度或許下降了，然而，疫情在當地卻愈趨嚴重。

美國每日的確診數已突破16萬，創下疫情爆發以來的新高。

而且，隨著天氣逐漸變冷，疫情有進一步惡化的可能。美國權威的傳染病學家福奇（Anthony Fauci）警告，冬季步步臨近，美國面臨「非常困難和不祥的情況」。

美國的新冠疫情到底有多嚴重？全國各地存在什麼差異？

美國病例快速上升

目前，美國的總新冠病例數超過1100萬，為全球最高。更令人擔憂的是，沒有跡象表明病毒傳播的速度有所減緩。

美國疫情至今經歷了至少三個高峰，如今仍在攀升的第三波比前兩波發展得更為迅猛。

「新冠追蹤項目」的數據顯示，美國近期每周的檢測數增加12.5%，但病例數增加的速率是40%。其中一個可能的原因是，由於步入冬季、氣溫下降，人們更常在室內而不是室外聚會社交，不良的通風環境使得病毒傳播加快。

春季疫情第一波的峰值很可能被低估了，因為當時美國還沒有大規模推廣新冠病毒檢測。

醫院壓力漸長

在美國，因新冠而住院的人數也達到疫情爆發以來的新高，達到7萬人以上。不過這與前兩波的峰值相去不遠。

令人振奮的是，使用呼吸機的病人數與此前的高峰水平相比有所減少，這說明自春季以來，針對新冠的治療有所進步。

紐約的一項新研究發現，近期的新冠病人死亡率比春季時下降了18%，這是由於新的治療方案以及醫務人員對新冠治療的認識加深。

然而，這一結論是建立在醫院人手、醫療物資充足的基礎上。如果住院人數持續增加，醫院可能終有一日不堪重負。

死亡人數仍在攀升

疫情延續多月，全球各地民眾和醫務人員都累計了更多的防疫與治療心得，新冠死亡率正在下跌。不過，在美國，一度下滑的死亡案例數又再度攀升，每天都有超過一千人死於新冠病毒。

由於重症病人通常在住院多周後死亡，近期的確診高峰意味著，數周後死亡案例數可能會更高。

截至目前，美國境內因新冠死亡的人數在25萬左右，佔全球新冠死亡案例的五分之一。

美國各大地域都受到這波疫情影響

美國在今年已經歷了三個疫情高峰，但目前的高峰是受個影響美國各大地域的大爆發。

春季的高峰對美國東北地區影響最大，其中紐約市是重災區。美國南部和西部，包括德克薩斯州和加州，在夏季高峰中倍受打擊。而在這一次，最危險的地帶似乎是美國的中西部州份，但幾乎每個地區都錄得了病例上漲。

在春季紐約疫情嚴重時，美國其他地區的醫療人員響應紐約州長科莫（Andrew Cuomo）的呼籲，前往紐約支援。但隨著疫情在美國多個區域都漸趨嚴重，醫療資源將難以集中在某一地區。

一些人口較為稀少的州份早前避免了疫情大爆發，但由於防疫規定缺失，在這波疫情高峰中成為重災區。例如北達科他州，該州的共和黨州長拒絶呼籲民眾戴上口罩，直到上周才下令佩戴口罩，其他的共和黨州長也有類似的行動。

另有研究發現，新冠疫情正從美國的城市轉移到鄉村地區，鄉村地區的人均確診病例數已超過人口較為密集的城市。鄉村的醫療資源配置往往不如城市的完善與集中，這將為治療帶來新挑戰。

而在全球範圍內，新冠確診病例數也在持續攀升，多國疫情反彈。