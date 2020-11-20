臉書要求內容管理員重返辦公室遭強烈反對

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 社交媒體的內容管理員們稱，他們所做的是Facebook「最殘酷的工作」。

來自全球的超過200名Facebook（臉書）工作人員指控稱，該公司不顧新冠病毒風險，強迫其內容管理員返回辦公室工作。

他們在一封公開信中表示，Facebook在用他們的生命「冒不必要的風險」來維持利潤。

他們呼籲Facebook做出改變，允許更多人遠程工作，提供安全津貼等其他福利。

Facebook稱，「大多數」內容檢查員目前在家辦公。

「雖然我們認為進行一場公開的內部對話是有效的，但這些討論需要誠實，」該公司一名發言人稱。

「這15000名全球內容檢查員的大多數一直在家辦公，且在疫情期間將持續如此。」

今年8月，Facebook曾表示，其員工可以在家辦公至2021年夏天。

但這家社交媒體巨頭依賴成千上萬名外包員工，他們名義上是為埃森哲（Accenture）及CPL等公司工作，工作內容包括，發現Facebook平台上的內容是否存在垃圾信息、虐待兒童及虛假信息等違反其政策的現象。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在公開信發出前一天，扎克伯格剛剛因Facebook的內容審查政策接受美國國會議員拷問。

在公開信中，這些工作人員稱，Facebook是在試圖更多依靠人工智能（AI）發現問題貼文的努力失敗後開始讓他們回到辦公室工作的。

「在已經允許內容管理員在家辦公長達數月後，你（Facebook）面對消除仇恨及虛假信息的巨大壓力，於是強迫我們回到辦公室，」他們稱。

「Facebook需要我們。現在是你承認這一點，並重視我們工作的時候了。為了利潤而犧牲我們的健康和安全是不道德的。」

詹姆斯·克萊頓（James Clayton）

BBC北美科技事務記者

這封信給我們打開了一個十分有趣的窗口，讓我們可以看到Facebook內部正在發生什麼，而結論是，情況並不太好。

馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的夢想是，有朝一日AI檢測可以解決該平台的一些問題。

他想要讓機器與軟件發現並阻斷仇恨言論及虐待兒童等有關內容。

Facebook稱，近95%的冒犯性內容在它們被標記前已被處理。

然而，要想在Facebook上發現令人擔憂的內容仍然不難。

我在周一發表了一篇文章，裏面展示了該平台上針對卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）的種族主義及厭惡女性內容。

Facebook移除受到舉報的部分內容，但有一些貼文還在那裏，這距離我舉報已經有一周時間了。

這封公開信提出，AI還不能像Facebook老闆們希望的那樣發揮作用。

當然，這些是管理員的說法，Facebook的看法將會不同。

你可以辯護說，說AI沒用的人類可能有自己的既得利益在裏面。

但很明顯的是，在人們都在關注Facebook的這個時刻，它已經有一些內部問題開始暴露在公眾視線下了。

Facebook稱，檢查員們有醫療保障，而且該公司在「保障所有在辦公室工作時的設施安全方面的衛生指引超越一般要求」。

但是公開信中稱，目前只有持有醫生證明的工作人員可以在家辦公，他們呼籲Facebook提供安全津貼，並且讓外包方員工轉為全職員工。

「在疫情之前，內容管理可以說是Facebook最殘酷的工作。我們要連續數小時瀏覽暴力及虐待兒童的內容。那些負責虐童內容的管理員們的業績要求在疫情期間被提高了，而他們並沒有得到額外支持，」公開信中稱。

「現在，除了心理上有害的工作之外，繼續做這份工作還意味著要進入高危地區。」

這封信收件人為Facebook老闆馬克·扎克伯格及該公司首席運營官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg），以及埃森哲及CPL的公司高層們。公開信由英國律師事務所Foxglove組織進行，該律所主要業務為科技政策問題。信中超過170個簽名為匿名。

Facebook並非唯一在疫情中面臨員工擔心返回辦公室上班的公司。

亞馬遜（Amazon）也因其倉庫環境面臨批評，此外，從製造商到金融公司都有傳染病例集中爆發的情況出現，引發諸多擔憂。