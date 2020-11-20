G20峰會看點：特朗普是否出席、中國的機會與「本世紀最大的交易」

斯影

BBC中文記者

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 沙特阿拉伯在本周六主辦20國集團在線峰會，這是阿拉伯國家首次舉辦G20峰會。

11月21至22日，由19個國家和歐盟領導人組成的二十國集團（G20）將舉行第15次峰會。G20峰會原本為各國領導人提供一對一會面的平台，今年由於新冠疫情的影響而搬上了網絡。由成員國中唯一的阿拉伯國家沙特阿拉伯主辦。

G20成員國的經濟在世界上規模最大、增長最快，其GDP總量佔據全球GDP的約85%。每次峰會討論全球最緊迫的社會經濟事務，這次無疑將把新冠疫情相關問題擺在重中之重。

去年G20領導人齊聚日本大阪，以「習特會」談論貿易戰為主要焦點。事隔一年，世界格局已經發生巨大變化。美國前副總統拜登在今年總統大選中擊敗現任總統特朗普，目前華府正處於權利交接的過渡時期。美中關係在新冠疫情的影響下跌入谷底，兩國在貿易上的對抗已經擴展到科技、軍事、社會交往等多個領域。

拜登入主白宮有望緩解對抗態勢，國際上重視多邊機制的氛圍高漲。本次G20峰會能否發揮多邊機制的作用？抑或仍受到提出本國優先的特朗普政府的影響？BBC中文為你梳理本次峰會的關注焦點。

特朗普是否出席成疑問

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、德國總理默克爾、印度總理莫迪、韓國總統文在寅等主要G20成員國的領導人都確認參加此次在線峰會，並將發表視頻講話。即將離任的美國總統特朗普是否出席，目前仍有疑問。

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特朗普沒有參加上周舉行的東南亞國家聯盟會議，而是派出國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O 'Brien）參加。在該會議上，東盟與日本、韓國和澳大利亞等美國的盟友以及美國的主要競爭對手中國簽署了新的貿易協議。 對於正在舉行的另一國際會議——亞太經濟合作組織領導人非正式會議，路透社引述美國官員稱，特朗普計劃出席會議。

拜登的過渡政府團隊一直避免針對特朗普在任最後階段的舉動發表評論，但他的外交政策團隊已經開始採取行動與各國領導人接觸。並且，G20許多成員國的領導人已經向拜登表示祝賀。

一些美國前高級官員似乎對特朗普出席本次G20在線峰會不抱希望，並且呼籲當選總統拜登盡快召開明年的G20峰會。

據路透社報道，美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）和前財政部高級官員索貝爾（Mark Sobel）在一份聲明中寫道，G20近年來已經「在很大程度上缺少行動」，但病毒大流行和它帶來的經濟後果需要更協調的反應機制。他們認為，拜登應該與意大利合作，於2021年初在羅馬提前召開G20峰會。

曾在奧巴馬政府擔任白宮官員的馬修·古德曼（Matthew Goodman）也在另一份的聲明中表示，拜登應該召集G20領導人在2021年第一季度來到華盛頓，以表達「美國對經濟合作的重新承諾，並為對抗新冠病毒危機所需的迫切的關鍵行動提出目標」。

根據美國國務院，國務卿蓬佩奧預計將在G20峰會期間到訪沙特阿拉伯，並會見王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed Bin Salman）。作為特朗普的主要捍衛者，蓬佩奧到訪期間的舉動也是關注焦點。

「本世紀最大的交易」

毫無疑問，本次G20峰會最重要的議題是對抗新冠病毒，以及它所帶來的經濟困境。

按照官方說法，本次峰會的主題是「實現21世紀的機遇」。一份聲明稱，要在危機時期凝聚國際合作，團結G20國家抗擊新冠肺炎疫情並保衛全球經濟。

高盛資產管理公司前董事長、英國前財政大臣奧尼爾（Jim O 'Neill）稱，這次峰會將見證「本世紀最大的交易」，而因此獲得的回報「甚至會令傳奇投資者巴菲特都自愧不如。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 肺炎疫情：新型冠狀病毒的疫苗什麼時候能夠凖備好？

他在美國評論分析網站《評論匯編》（Project Syndicate）上撰文稱，「只要拿出不到全球GDP千分之一的款項，國際社會獲得救命的新冠病毒檢測、治療和（面世後）疫苗的機會就會大幅增加，進而使全球經濟重回長期增長和穩定的軌道。」

G20成員國已經貢獻了210多億美元用於新冠診斷和治療等。在保護全球經濟和金融體系方面，成員國貢獻了11萬億美元，旨在通過有針對性的財政政策抵消疫情對社會經濟的影響。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）7日發佈公開信，呼籲G20領導人在應對疫情方面採取更加「大膽」的措施。他敦促20國集團填補280億美元的融資缺口，以加快藥品和醫療設施供應。他還稱，「我們要避免任何形式的疫苗民族主義」。

根據世界衛生組織，目前全球共有10種疫苗處於臨牀試驗的最後階段，下一步就是進入生產。預計G20集團會就未來疫苗政策發佈進一步的指導意見，以加速疫苗生產，並幫助成員國及其他國家形成投資計劃。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 預計G20集團會就未來疫苗政策發佈進一步的指導意見。

外交危機下的中國角色

根據中國政府長期倡導的加強國際合作，以及中國領導人習近平在最近密集的國際會議上的發言，預計他將在這次G20峰會上繼續強調中國的抗疫成就，以及對其他國家的醫療援助和對外貿易，並突出在疫苗研發和供應方面的承諾。另外，在美國的缺席下，中國還將強調重振多邊主義。

在11月17日金磚國家領導人會議上，習近平強調堅持多邊主義，推進金磚國家在疫苗上的合作。19日，他在亞太經濟合作組織（APEC）工商領導人對話會上，批評單邊主義和保護主義加劇了世界經濟中的風險和不確定性，並稱中國「不會謀求『脫鉤』或是搞封閉排他的『小圈子』」。

幾個月以來，美國、加拿大、澳大利亞等多個國家指責中國在疫情爆發早期隱瞞病情，導致病毒大規模擴散，並督促中國對病毒源頭進行實質性調查。中國陷入嚴重的外交危機。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群對BBC中文說，對中國來說，G20峰會是一次「發揮領導力，重塑國際形象的機會」。

他說，「如果中國通過積極參與國際事務，向國際社會提供公共產品，以實際行動促進全球發展，這將大大改善中國的國際形象，提升中國的軟實力。」

值得注意的是，在與中國加劇對抗的同時，美國正積極拉攏包括日本、印度、澳洲等中國周邊國家，包括與印度簽署軍事協議，使印度可以在中印邊境衝突中有所突破。

另外，日本與澳大利亞剛在本周二（17日）就雙邊防務協定達成廣泛協議，被認為將以此對抗中國在亞太地區的擴張。中澳關係更因病毒溯源、5G建設等因素，近幾個月來持續惡化。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京已確認參加G20峰會，預計將與中國進一步互動。

而中國正在嘗試與另一超級大國俄羅斯拉近關係。

據中國官方媒體新華社報道，中國外長王毅本周三（18日）同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，強調對兩國加強戰略協作、共同應對單邊主義的期待。王毅說，「中俄關係經受疫情衝擊考驗，彼此互信不斷深化，雙邊貿易止跌回升，科技創新年成功啟動，民間友好持續鞏固，兩國關係面臨新的發展機遇。」

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統普京在剛過去的金磚國家領導人第12次會晤上表示，中國向全世界證明，新冠病毒是能夠戰勝的，中國為其他國家樹立了良好榜樣。而中國外交部發言人趙立堅也在記者會上回應普京，稱願與俄國繼續合作，「推動構建人類衛生健康共同體。」

中國在本次G20峰會上將如何繼續與俄羅斯互動，以及用何種方式緩和與周邊國家的外交關係，將是一大關注焦點。

債務重組、氣候變化等其他重要議題

新冠疫情令一些較貧窮國家面臨債務違約風險，G20成員國上周就減少及重組政府債務達成一致方案，為73個國家提供延期償還雙邊政府貸款提供了條件。該框架首次將中國、印度和土耳其等債權國納入債務重組進程。

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預計G20領導人將在即將舉行的峰會上批准該共同框架。

據路透社援引的數字，2019年，中國對外貸款額佔G20國家總貸款額的63%。新框架要求所有公共債權人都參與進來。此前，G20一些成員國曾批評中國未將欠其國有銀行的債務計算在內。

除了抗擊疫情、經濟複甦議題之外，氣候變化也是本次G20峰會的關注重點。

中國和美國是與氣候變化問題相關的兩大國。中國不斷表態要主動參與減排計劃，並承諾要在2026年達到碳中和的目標。美國總統特朗普已經宣佈美國退出對全球氣候變化問題起關鍵作用的《巴黎協定》，而拜登則明確表示將重返協定。

由於美國政府正處於過渡階段，本次G20峰會能否就應對氣候變化提出深入舉措，還是未知數。