氣候變化：英國公布新能源革命規劃 對中國的影響

圖像來源，BOWL 圖像加註文字， 氫氣能源計劃將得到高達5億英鎊的補貼，它還將部分利用海上風能提供的能源。

英國首相約翰遜公布新能源規劃，再一次提前禁售石化燃料車。這對中國會有何影響？

這是約翰遜首相稱之為綠色工業革命的一部分舉措，包括將從2030年起禁止在本國銷售完全由汽油和柴油驅動的新轎車和麵包車，以應對氣候變化，並在核產業等領域創造就業機會。

但他證實，屆時英國還是會允許銷售一些混合動力車。

中國媒體也非常關注這條消息，紛紛報道約翰遜做出上述宣佈。

中國近年來一直也在布局新能源戰略，包括汽車行業的發展。11月初，中國國務院剛剛發佈《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》；此外，中國眾多企業也希望參與投資參與英國的核電建設。

英國的新能源規劃在這方面會有什麼影響？

英國新能源交通規劃

在新能源汽車布局方面，英國政府早已提出未來禁止在本國銷售完全由汽油和柴油驅動的新轎車和麵包車的規劃，並且將這個規劃一再提前。

約翰遜首相上述有關一攬子計劃中宣佈的新資金總額是40億。這與預計的1000億英鎊高速鐵路HS2耗資相比只佔約4%。

該計劃的批評者表示，40億英鎊的撥款對於為實現上述規劃面臨的挑戰來說，規模太小了。

英國商務大臣阿洛克•夏爾馬告訴BBC，這是120億英鎊公共投資計劃的一部分，還將有助於從私營部門帶來相當於3倍的資金。

環境，電力與能源結構

夏爾馬是英國明年將主辦的聯合國氣候變化峰會第26屆締約方會議主席。他表示，這筆資金還將有助於在英國部分地區創造25萬個綠色和高附加值就業崗位。

除了2030年禁止銷售汽車柴油車以外，英國政府的一攬子計劃還包括建造一座大型核電站，選址可能位於薩福克郡的西塞韋爾，以及先進的小型核反應堆，希望這將為羅爾斯·羅伊斯（勞斯萊斯）和其他公司創造約1萬個工作崗位。

政府希望，總體而言，將創造多達25萬個就業機會，尤其是在英格蘭北部和威爾士地區，包括海上風電市場將創造6萬個就業崗位。

生活方式變化

清潔能源革命也將直接影響一些人的家園。

英國政府將把新住宅無需使用天燃氣供暖的日期提前到2023年。

到2028年，它將計劃每年安裝60萬台熱泵，這些是用於家庭供暖的低能耗電氣設備。

在舊房屋保暖層填充受到超多民眾的歡迎後，政府將家庭保暖綠色住宅補助申請延長了一年。

清潔氫氣將混合到天然氣供應中，以減少溫室氣體的總體排放量，政府希望尋找一個城鎮自願進行100%氫氣的供熱、工業和烹飪試驗。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國政府還提供資金，以促進自行車步行的環保出行方式。

氫氣能源計劃將得到高達5億英鎊的補貼，將在比如英格蘭東北部等地生產，部分利用海上風能提供的能源。

政府希望通過將氫氣生產與風力渦輪機的製造聯繫起來，建設四組使用碳捕獲和儲存的公司群，為英國目前的老舊工業化地區注入新的生命。

這個計劃是捕獲比如通過煙囪的碳排放、並迫使其進入地下岩石儲存，目的是希望借此將目前英國貧困地區轉變為高科技中心。這項計劃將獲得額外的2億英鎊的資金支持。

創造就業

英國政府計劃的另一個關鍵點是撥款13億英鎊投資建設電動汽車充電點。對購買電動汽車消費者的補貼撥款將擴大至5.82億英鎊，以幫助人們實現從石化燃料車向電動車過渡。

在英格蘭中部米德蘭地區和東北地區的電池製造業也有近5億英鎊的政府撥款。

目前英國的汽車製造商已經警告挑戰巨大，但英國政府認為，推行強制性的技術變革可以給企業競爭優勢。

但是，英國的綠色革命是否會實現大規模創造就業機會的目標呢？

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國政府計劃的另一個關鍵點是撥款13億英鎊投資建設電動汽車充電點。

專家表示，如果將40億英鎊用於勞動密集型的產業支持，將可以大有作為，但如果投入昂貴的機械化碳捕獲，這筆投資不夠。

約翰遜首相明確表示，他的計劃旨在既可創造就業機會，又同時應對氣候變化。但英國包括工黨、綠黨、自民黨等反對黨紛紛批評政府的計劃投資太遲、太晚、力度不夠等。

英國將於明年11月在格拉斯哥主辦第26屆聯合國氣候峰會締約方會議，這被視為自2015年《巴黎氣候協定》以來應對氣候變化最重要的一輪談判。它原定於2020年舉行，但因新冠疫情全球大流行而推遲了12個月。

英國政府的綠色革命計劃旨在使英國到2050年實現淨零排放的目標。它包括10大方面的投資支持：

海上風力：

氫能源：

核電站建設：

電動汽車：

公共交通、騎自行車和步行：

綠色航空和海運科研：

住宅和公共建築新能源：

碳排放捕獲：

保護大自然和種樹：

創新與綠色金融。

從歐洲全球和中國視角看

2019年4月，歐盟發佈史上最嚴碳排放標凖，歐洲在綠色能源方面走在世界前列。

在發展清潔能源汽車的競爭中，英國目前位僅次於挪威，挪威的石化燃料車輛廢除日期為2025年。

目前世界各國都在加快電動化轉型，從政策角度看，歐洲新能源汽車發展最積極、中國次之，日韓隨後、美國相對保守。

在全球各國競爭發展新能源規劃的大背景下，中國媒體也非常關注英國最新宣佈的規劃。因為中國近年來一直也在布局新能源戰略，包括汽車行業的發展。

圖像來源，EDF 圖像加註文字， 英國政府有可能即將為薩福克郡西茲韋爾的新核電站建設開綠燈。

中國2020年提出的《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量要達到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流。

中國官方媒體新華社在報道中說，當前，英國已明確2030將全面禁售燃油車，中國國內相關時間表和路線圖的出台也更緊迫。

在核電門建設方面，曾有15家中國企業希望參與英國核電建設。但在中英關係遇到波折的情況下，英國政府受到議會壓力，表示要審查中國對英國核電領域的投資。

另外，英國國內對核電與其它能源建設的比重一向有爭議。英國國家基礎設施委員會在2020年中做出的一份評估報告認為，鑒於成本與風險的平衡，可再生能源系統看起來更合理，與建設核電站相比，可再生能源更安全。