新冠疫情：女性CEO應對得更成功嗎？

妮娜·高斯瓦米（Nina Goswami）

BBC記者

圖像加註文字， 這些女領導們以科學為依據抗擊新冠疫情成績顯著。

外界認為由女性擔任領導人的地方，應對新冠大流行的措施和效果更顯著。新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern），到台灣總統蔡英文和德國總理默克爾在抗疫方面表現不俗。

學術界甚至對此進行研究，其中一項研究稱，「女性領導的國家系統性地更有效應對疫情」。

她們比男性領導人表現的更好，那麼商界也是如此嗎？

我們採訪五位女性商業領袖談新冠疫情帶來的變化，並同她們談論是否存在女性領導風格一說。

20-First是一家支持企業加強性別多樣化的全球諮詢公司，該公司的首席執行官阿維瓦·維滕伯格·科克斯（Avivah Wittenberg-Cox）表示，男老闆們今年一直在試圖複製女領導的做法。

圖像來源，阿維瓦·維滕伯格·科克斯 圖像加註文字， 科克斯說 女老闆一般不太好斗。

科克斯說：「每個聰明的CEO都會觀察其他領導者的做法，許多[男性]已經借鑒『女性實踐手冊』，比入對利益相關者非常關心，並提高他們的溝通技巧。」

「盎格魯·撒克遜國家給我的印象是對男性期望很高，所以對領導人的要求是......鬥志昂揚，個性十足，且略顯大男子主義。女性領導力的風格和語氣則不同。」

英國建築業培訓委員會首席執行官莎拉·比厄（Sarah Beale）也認為，在領導力方面，有一本「女性實踐手冊」，這本手冊倡導同理心。

她所在的組織允許建築公司在第一次封鎖期間暫停支付稅項，並為12000名學徒提供財政支持。

比厄說：「認為某種特質完全屬於女性或男性的看法非常危險，我們其實是兩者混合，性格不同。反思我個人所做之事和在其她女性領導者身上看到的：退一步，把自己放在那些你試圖支持的人的立場上（思考）。」

圖像來源，TOM STOCKILL 圖像加註文字， 英國特許管理學院的首席執行官安·弗蘭克（Ann Francke）

提供管理培訓和資格認證的英國特許管理學院的首席執行官安·弗蘭克（Ann Francke）說，新冠大流行導致更多老闆接受她長期提倡的靈活工作安排。

「我總是坦率地告訴員工，我帶狗散步時打工作電話，這是完成工作，」她說，「他們一直都可以靈活工作。新冠疫情帶來的另一個好處是，可以迅速讓女性為了適應生活需要作出工作調整。」

報道稱，在封鎖期間女性不得不承擔更多育兒和家務，弗蘭克稱之為「新冠難題」，而公關公司AxiCom的歐洲老闆凱特·史蒂文斯（Kate Stevens）表示，她對在家工作的安排表示歡迎。

圖像來源，凱特·史蒂文斯 圖像加註文字， 凱特·史蒂文斯（Kate Stevens）表示，她對在家工作的安排表示歡迎。

「現在我們完全可以接受一個高層抱著小孩開電話會議。」史蒂文斯說，「現在允許靈活變通，你不必做一個80年代的硬漢女商人。現在社會意識到，如果方法得當，展現脆弱一面也可以成為一種力量。我認為，女性領導者往往更容易比男性同行敞開心扉。你向人們展示你世界的現實，他們就能與你感同身受，就會更支持你。」

圖像來源，伊馮娜·瓦塞納爾 圖像加註文字， 美國科技公司Puppet的首席執行官伊馮娜·瓦塞納爾（Yvonne Wassenaar）也認為，女老闆更能袒露心聲。

美國科技公司Puppet的首席執行官伊馮娜·瓦塞納爾（Yvonne Wassenaar）也認為，女老闆更能袒露心聲。

「我發現如果你願意展示脆弱，別人也願意這樣做，這時你才會有真正對話和有所進展的機會。」

儘管在新冠大流行期間有這些成功故事，但對於女性商業領袖以及想成為商業領袖的年輕女性來說，仍然要面臨許多挑戰。

最近的一份報告發現，外界仍不認為女性和男性一樣適合擔任領導職務。

第三次年度雷克雅未克領導力指數今年7月採訪10個國家的2萬多名成年男女，他們來自加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國等G7國家以及印度、肯尼亞和尼日利亞的受訪者。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新西蘭總理傑辛達·阿德恩 （Jacinda Ardern）

他們被問及男性還是女性是更好的領導者，或者是否沒有性別差，問卷涉及22個政治、政府、法律和商業領域。

在100分的打分系統中，最高分100分意味著男性和女性被認為是同樣適合的領導者。分數越低，認為女性同樣適合擔任高級職位的人越少。

G7國家的總分是73分，與去年持平，僅比2018年高1分。

英國和加拿大的得分最高，為81分。對於英國來說，比2019年的73分有所上升，而加拿大則從77分上升。首次接受調查的尼日利亞，以47分排在最後。

凱度集團（Kantar）研究小組的米歇爾·哈里森（Michelle Harrison）說：「社會上仍存在女性領導力不如男性的看法。」凱度集團與全球女性政治家網絡「女性政治領袖」一起完成了這項報告。

一些女性商業領袖希望新冠疫情病能帶來持久變化。瓦塞納爾說：「我們從來沒有像現在這樣欣賞職場中的女性領導力，希望這種情況會一直存在下去。」