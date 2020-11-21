新冠疫苗突破，美國大選餘波，奧巴馬專訪和本周更多精彩故事

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2020年11月的第三周，美國大選後餘波蕩漾，在香港以及台灣，民眾對於結果也有所熱烈反應。同時，美國製藥公司Moderna在11月16日公布的初步數據顯示，其最新研製的新冠疫苗可以達到將近95%的有效率，引起全球矚目。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

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美國大選塵埃未定，香港風波又起。華府正處於過渡階段，因新冠疫情與大選餘波而分心。現任特朗普政府在未來兩個月，會採取更激進的對港政策嗎？勝出大選的拜登，又會如何處理香港問題？

上周，中國全國人大常委會通過「愛國決議」撤銷四名香港議員的職務，立法會泛民主派議員隨後宣佈集體辭職。白宮與美國國務院分別發表聲明譴責民主派議員被取消資格，而已成立過渡團隊的拜登陣營則對此保持沉默。

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最近兩周，歐美的新冠疫苗臨牀三期實驗數據引來一片歡呼。有人認為，遏制新冠疫情終於看到了曙光。

疫情最先爆發地中國有4款疫苗也已進入三期臨牀實驗，但對疫苗的採用目前歐美和中俄似乎涇渭分明。歐美國家普遍瞄凖並寄希望於傳統國際品牌開發的新冠疫苗，中國品牌則主要瞄凖發展中國家。在疫情嚴重的東南亞各國及巴西等地，中國疫苗開展了臨牀實驗並大力拓展市場，但也遭到種種阻力。

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在美國與中國在貿易、科技等方面的對抗持續之際，包括中國與亞太14國在內的區域全面經濟伙伴關係協定RCEP在周日（11月15日）簽署。

這一協定因所涵蓋的人口之多、貿易及經濟總量之大被認為是世界上最大的自由貿易協定。但是，作為世界第一經濟大國的美國並不在其中。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 奧巴馬前總統向BBC Arts講述他對陰謀論滿天飛與「真相凋零」的看法。

民主黨籍的拜登早前勝出美國總統選舉，即將在明年1月入主白宮，結束特朗普的四年總統任期。但即使這樣，同屬民主黨的前總統奧巴馬認為，美國當地「瘋狂的陰謀論」文化令國家分裂漸趨嚴重，要扭轉這個趨勢，仍然有很漫長的路要走。

奧巴馬接受BBC Arts專訪說，美國社會現時比四年前更撕裂，而拜登勝選只是令這些分歧復合的開端，但「一次選舉並不足夠令趨勢逆轉」。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 青島附近的軍港 ：今年一月中國海軍第一艘055型驅逐艦南昌號服役

英國智庫報告說，中國新型萬噸驅逐艦性能超過同類美日驅逐艦，但仍不算是改變遊戲規則的武器……

倫敦智庫發表的報告稱，中國海軍規模巨大而且擁有複雜技術的第四代055驅逐艦是中國人民解放軍海軍深藍海軍水面戰鬥艦船隊能力的標誌。已經服役的055驅逐艦排水量達12,000噸，被北約稱為刃海級巡洋艦。數年前第一艘055驅逐艦下水時被英語媒體稱作亞洲最大的水面戰艦（航母和兩棲攻擊艦除外）。