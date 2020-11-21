美國大選後續：挑戰計票難奏效後特朗普還能扭轉結果嗎

安東尼·祖切爾（Anthony Zurcher）

BBC駐北美記者

圖像來源，Getty Images

拜登被認為在美國總統大選中獲勝近兩周後，特朗普仍拒絶認輸。他是否有推翻選舉結果的計劃？

美國各地的法庭似乎都不太理會特朗普要對大選結果發起法律挑戰的做法。提起數起訴訟後，特朗普團隊還未取得任何有意義的勝利，也未提交能證明選舉舞弊的證據。

他的律師、前紐約市市長魯迪·朱利安尼（Rudy Giuliani）周四（11月19日）表示，已放棄挑戰密歇根州的選舉結果。拜登以超過16萬票的優勢贏得該州選票。

佐治亞州對近500萬張選票進行人工重新計票，得出的結果是拜登領先超過1.2萬票。

繼續留任的大門正在關閉，特朗普似乎正在轉變推翻選舉結果的策略，由法律挑戰轉為考慮更為長遠的政治賭博。

特朗普可能採取的策略詳解

這是他可能希望做的事：

通過法律訴訟或鼓勵共和黨官員反對，在盡可能多的州阻止投票結果的最終認證程序

在拜登以微弱優勢險勝的州，說服由共和黨控制的州立法機構投票存在舞弊，進而拒絶承認普選結果

通過各州立法機構，讓選舉人在12月14日將本州選舉人票授予特朗普而不是拜登

如果上述想法在例如威斯康辛州、密歇根州和賓夕法尼亞州等州奏效，特朗普目前的232張選舉人票就能增加到超過269票，達到勝選需要的票數。

設法減少拜登的306選舉人票也可能奏效，目的是讓拜登最終未能得到過半的選舉人票。這樣一來，選舉結果將由美國眾議院決定。雖然眾議院由民主黨控制，但由於一些玄妙的規則，特朗普會有優勢。

特朗普正在做什麼？

圖像來源，Getty Images

他在向有可能改變各州結果的人施壓。

當美國人在總統選舉中投票時，他們實際上是投票給以州為單位選舉的選舉人團，然後由他們每人投出一票再選出總統。這些選舉人通常遵循選民的意願，比如在密歇根州，他們都應該投給拜登，因為他贏得該州選票。

周一（11月23日）由兩名共和黨人和兩名民主黨人組成的該州「監督投票委員會」將開會統計選票，並正式確認16名選舉人的選票將投給拜登。

特朗普向個別州施壓，要求他們無視目前的普選票總數。此前有報道稱，他曾致電拒絶認證密歇根州最大城市底特律選舉結果的共和黨官員。

在全美數以千計的縣級投票監督員中，這兩名初級官員直接與美國總統對話非同尋常。但在和特朗普通話後，他們最終推翻阻止履行程序的決定，還對自己作出的逆轉決定表示遺憾。

密歇根州立法機構的共和黨領導人周五接受總統邀請訪問白宮時，這些暗示成為明確證據。

伴隨這一消息的，還有總統打算以其他方式向關鍵州議會施壓，要求其覆核、甚至可能逆轉選舉結果的報道。

在正常選舉情況下，兩黨對各州選票總數認證只是一個程序，但它已成為特朗普試圖在未來四年內維持權力的最新戰場。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「勝利很容易，落敗從不容易。對我來說不容易，一點不易。」 特朗普罕有地談及，一旦落敗的內心感受。

這一招真的能成功嗎？

這不是不可能，但機會非常非常小。首先，特朗普必須推翻多個州的選舉結果，拜登在這些州的領先優勢從幾萬票到十幾萬票不等。這不是2000年，當時一切都只在佛羅里達州發生。

更重要的是，特朗普法律團隊瞄凖的許多州，例如密歇根州、威斯康辛州、賓夕法尼亞州和內華達州，民主黨的州長不會坐視不理。

比如在密歇根州，州長格雷琴·惠特默（Gretchen Whitmer）可以解僱目前的州選舉委員會，換上願意證明拜登獲勝的委員會。

民主黨州長可以提名自己的親拜登選舉人，與共和黨立法機構選擇的選舉人來競爭，然後讓美國國會決定合法性。

不過，這並不意味著拜登的支持者不用擔心。雖然這種情況發生的概率與地球被巨大的隕石撞擊或有人在中彩票時被雷擊的概率相仿，但此時被搶走勝利將是災難性的政治事件，這種可能性的遙遠前景足以讓民主黨人驚出一身冷汗。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 奧巴馬前總統向BBC Arts講述他對陰謀論滿天飛與「真相凋零」的看法。

這種策略合法嗎？

特朗普在白宮的大部分時間都在粉碎美國總統的規範和傳統。看來他在任期的最後日子裏也不會例外。

然而特朗普對選舉官員和州議會施加的壓力史無前例，或者說是有爭議性，並不一定意味著它非法。

在美國建國初期，各州立法機構在如何分配選舉人票方面有廣泛權力，而且至今也沒有憲法規定它們必須聽從民眾投票的結果。此後，州議會根據普選結果分配選舉人票，對這些權力進行限制，但原有制度的基礎仍未改變。

如果特朗普成功說服密歇根等州的立法機構採取行動，民主黨人肯定會在法律上提出反對意見。鑒於這種事情很少發生過，美國全國和各州的法律界定都很模糊。

各州是否可以追溯性地修改如何進行選舉的法律條文？也許可以。但這取決於法官的最終裁決。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 重新計票給特朗普帶來的幫助不大，在選舉人票上做文章成為必然選擇。

以前有人試過嗎？

上一次涉及激烈爭奪選民人嫖爭奪戰是在2000年，發生在戈爾和小布什之間。那是發生在佛羅里達州的戰鬥，總統候選人之間的差距只有幾百票。最終美國最高法院介入，停止選票核查，布什成為總統。

對於涉及多個州的有爭議的選舉，必須回到1876年共和黨人盧瑟福·伯查德·海斯（Rutherford B Hayes）和民主黨人塞繆爾·蒂爾登（Samuel Tildon）之間的選戰。

在那場選舉中，路易斯安那州、南卡羅來納州和佛羅里達州有爭議的結果意味著沒有候選人能夠贏得多數選舉人票。僵局將選舉難題拋給美國眾議院，而眾議院最終站在海斯一邊。就像2000年的布什和2016年的特朗普一樣，海斯雖然在全國範圍內贏得的普選票比對手少，但卻當上了總統。

如果特朗普拒絶離開白宮怎麼辦？

如果特朗普試圖扭轉選舉結果的努力失敗，1月20日12時01分，無論特朗普是否正式認輸，拜登都將宣誓就任第46任美國總統。

屆時，美國特勤局和軍方可以像對待任何未經授權使用政府財產的個人一樣，自由處理這位前總統。

"他的所作所為令人憤慨，"拜登周四（11月19日）在新聞發佈會上說，"令人難以置信的破壞性信息正向世界解釋（美國）民主。"