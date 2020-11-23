美國大選：共和黨重量級人士呼籲特朗普承認敗選

圖像來源，AFP/Getty Images 圖像加註文字， 克里斯蒂（右）一直是特朗普的重要支持者。

美國總統特朗普的一個重要盟友呼籲他結束挑戰大選結果的法律鬥爭，並向拜登承認敗選。

前新澤西州州長克里斯‧克里斯蒂（Chris Christie）形容，特朗普總統法律團隊的行為令國家難堪。

特朗普拒絶承認落敗，並在沒有充分證據下提出有廣泛選舉舞弊。

許多共和黨人支持特朗普以法律途徑核查選舉結果，在黨內持反對聲音的人雖然是少數，但有增長的趨勢。

特朗普周六（11月22日）在賓夕法尼亞州的訴訟遭到沉重打擊，他的團隊尋求取消數百萬張郵寄選票，但遭一名法官拒絶受理案件。

法官馬修‧布蘭在嚴厲的判辭中指，控方在他的法院提交的都是沒有論據和猜測性指控的法律論據。這一決定將讓賓夕法尼亞州在周一正式宣佈拜登獲勝，拜登在這州領先八萬票。

但特朗普團隊表明會上訴。

根據預測結果，拜登將以306比232張選舉人票獲勝成為總統，遠超270票的門檻。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「勝利很容易，落敗從不容易。對我來說不容易，一點不易。」 特朗普罕有地談及，一旦落敗的內心感受。

克里斯‧克里斯蒂說了什麼？

克里斯蒂在接受美國廣播公司（ABC）節目訪問時說，「坦白地說，總統法律團隊的行為令全國難堪。」

他說，特朗普陣營經常只在法庭以外討論選舉舞弊，「但當他們走進法院，他們不會指控舞弊，他們不會辯論舞弊。」

「我一直是總統的支持者，我投了他兩次，但選舉是有結果的，我們不能夠繼續裝作一些沒有發生的事情有發生。」

克里斯蒂是2016年時首名支持特朗普參選的州長，他在今年稍早，也曾協助特朗普應對與拜登的辯論。

他特別批評了西德尼‧鮑威爾。這名律師周四在新聞發佈會上與特朗普的法律團隊一起出現，她在沒有提供證據的情況下表示，電子投票系統把數百萬張選票轉給拜登，拜登嬴出的原因是因為「共產黨的錢」。

但在周日，特朗普團隊發出聲明與鮑威爾保持距離，指她是自行執業的律師，並非特朗普法律團隊成員。但特朗普本月初的一則帖文則特別點名她是團隊成員之一。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國大選：大選結果未如所願，我們該如何放下？

周日，多名共和黨成員也呼籲特朗普承認落敗。

馬里蘭州州長拉里‧霍根（Larry Hogan）對美國有線新聞網絡（CNN）說，特朗普持續企圖推翻選舉結果的努力，「開始看起來像我們是香蕉共和國」。「香蕉共和國」是一個貶稱，形容一些有廣泛貪污或受強大外國勢力介入間接支配的國家。

霍根呼籲特朗普停止打高爾夫球，承認落敗。

密歇根州眾議員費雷德‧阿普頓（Fred Upton）則對CNN表示，他所在州的選民已發聲，選擇拜登。而北達科他州參議員凱文‧克萊默（Kevin Cramer）則接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表示，是時候展開新政府的過渡期，但他沒有表態接受拜登獲勝。

拜登陣營在做什麼？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 儘管特朗普拒絶宣佈敗選，但拜登（右）正在為過渡做凖備。

特朗普拒絶承認落敗影響了政府過渡工作，但拜登繼續展開凖備就任的工作。

他在星期二會宣佈首批內閣名單。美國媒體表示，58歲的資深外交官安東尼‧布林肯（Antony Blinken ）將會被任命做新任國務卿，主理國家外交事務。布林肯長期是拜登的幕僚，在奧巴馬政府也曾在國務院做過多份工作。

拜登選擇羅恩·克萊恩（Ron Klain）出任白宮幕僚長一職，克萊恩呼籲特朗普政府協助過渡工作。

他對ABC新聞表示，「破紀錄的美國人拒絶特朗普擔任總統，自此，特朗普拒絶了民主。」

他透露，因為新冠疫情的關係，拜登陣營1月20日舉行的就職典禮，將會縮減規模。