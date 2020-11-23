G20峰會促疫苗公平分配，中國提國際「健康碼」引爭議

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由沙特阿拉伯主辦的20國集團（G20）峰會周日（11月22日）閉幕。各國領導人在網絡會議後發表公報稱，將「不遺餘力地」確保全球每個人都能「負擔得起、並公平地獲得」新冠病毒的診斷和疫苗注射。

不過，對於外界期待的為實現該目標而貢獻的新資金數目，公報並沒有予以說明。

美國總統特朗普出席部分會議，強調與其盟國立場不同的觀點。中國國家主席習近平表示願意與各國在疫苗問題上加強合作，他提出以國際「健康碼」保障通行，引發爭議。

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疫苗公平分配被批不夠具體

在許多國家仍在遭受新冠病毒帶來的健康和經濟困擾時，本次峰會主要圍繞如何解決這些問題而召開，包括討論如何確保新冠疫苗在較貧窮國家以負擔得起的價格分發。

G20集團領導人表示，完全支持在購買和分發疫苗上努力合作。他們在公報中表示，「我們已經為解決全球衛生領域當前的融資需求調動了資源，以支持安全有效的新冠病毒診斷、治療和疫苗的研究、開發、生產和分發。」

公報還稱，「我們將不遺餘力地確保所有人都能負擔得起、公平地獲得這些服務，這與各成員激勵創新的承諾相一致。」

不過，外界批評這些說法過於寬泛，缺乏具體的解決辦法。

到目前為止，各國已為世界衛生組織下的全球疫苗接種計劃（Covax）投資了100億美元。這項計劃旨在確保疫苗不是最富裕國家的專利。歐盟表示，今年仍需填補45億美元的資金缺口。

德國總理默克爾（Angela Merkel）周日表示，有關疫苗公平分配的進展仍然緩慢，一些富裕國家已經與製藥公司達成協議，但仍未有針對貧窮國家的相關協議，她擔心「尚未採取任何行動」。

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特朗普與盟國立場分歧

外界此前對於拒絶承認敗選的美國總統特朗普是否出席本次G20峰會有所關注。特朗普最終出席了部分會議。據美國媒體報道，他在其他時間裏跑去打高爾夫球。

特朗普在周六的視頻會議上稱，美國公民將首先獲得預防新冠病毒的疫苗。這與他一貫的「美國優先」的政策相符合，但與許多醫學專家和其他國家領導人呼籲的優先給予一線醫護人員和脆弱人群有所不同。

特朗普在今年7月宣佈退出世界衛生組織（WTO），並威脅切斷該組織的最大資金來源。這一舉措與美國盟國對該組織的支持相左。

G20領導人在公報中稱，支持加強WTO「在協調和支持全球應對疫情以及成員國核心努力方面的總體效率」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在中國內地，從居住的小區，到工作所在的公司大樓，許多地方都需要民眾出示代表健康的綠色碼才允許他們進出。

習近平提國際「健康碼」引爭議

中國國家主席習近平在視頻講話中表示，願意與各國在疫苗研發、生產、分配等環節加強合作。

習近平說，「我們將履行承諾，向其他發展中國家提供幫助和支持，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品。」

中國實際已經在分發自己研製的疫苗。當局上周公布，已經為近100萬人接種了中國醫藥集團有限公司生產的疫苗。不過外界警告，未能證實這家公司研發疫苗的有效性和安全性。

習近平還在峰會上強調，要在防控疫情的前提下，恢復全球產業鏈和供應鏈。他提出以國際互認的「健康碼」機制實現人員往來和貨物流通。

習近平說，「中方提出建立基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，希望更多國家參與。」

「健康碼」是一種手機二維碼，掃描後可得出個人最近的健康和通行信息，確保在不攜帶病毒的情況下允許通行。疫情期間，該技術在中國大陸廣泛使用，對控制疫情起到重要作用。

不過，外界廣泛質疑「健康碼」可能侵犯人權和個人隱私。在與中國大陸一河之隔、實施「一國兩制」政策的香港，在討論數月後，仍未能與大陸建立起「健康碼」機制。

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氣候變化議題

這次峰會還討論了氣候變化的議題。參加網上峰會的領導人強調，發展循環碳經濟管理排放，減輕氣候變化影響，對實現未來可持續發展非常重要。

習近平在會上表示，20國集團必須起引領作用，全力推動落實應對氣候變化的《巴黎協議》。他重申中國將履行承諾，包括碳排放量在2030年達到最高峰，到2060實現碳中和。

習近平強調了三方面內容：加大應對氣候變化力度；深入推進清潔能源轉型；構築尊重自然的生態系統。

同樣出席該視頻會議的特朗普則再次猛烈抨擊《巴黎協議》，形容該協議是要令美國經濟倒台，而並非挽救地球。他重申，決定退出這項協議是要保護美國工人。

日本首相菅義偉在峰會間隙發表評論稱，日本將領導應對氣候變化的國際努力。