龐貝古城 維蘇威火山灰下出土兩千年前主僕遺骸

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 意大利龐貝古城附近的一個大宅裏挖掘出兩具男性遺骸。

考古學家在意大利龐貝（Pompeii）古城附近的一個鄉間大宅遺址中發現了兩具男性遺體殘骸。他們在火山灰燼中已經被掩埋了近兩千年。

公元79年，維蘇威火山（Vesuvius）爆發，山下繁榮的龐貝城被火山熔岩掩埋，直到公元18世紀才開始有規模的挖掘。

根據對這兩具遺體殘骸的檢測，龐貝遺址考古公園的官員表示，其中一人應該有較高社會地位，另外一人可能是他的奴隸。

考古公園園長馬西莫·奧薩納（Massimo Osanna）表示，他們當時可能是為了躲避火山爆發噴出的熔岩，「卻被熔漿沖走了」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 主僕二人可能是在躲避火山爆發時，被熔漿「沖走」到此。

被火山灰掩埋的龐貝古城，時間被停在了火山爆發的那一天，成為考古學豐富的研究資源。

這兩具遺體殘骸是在本月的考古挖掘中出土的，地點是龐貝古城約一公里外的一個大別墅內。

鑒別身份

考古學家判斷，這個富人年紀介於30-40歲之間。在他的脖子下發現了羊毛披風的痕跡。另一個男性的年齡介於18-23歲。考古學家說，他的椎骨受損顯示他應該是個長年勞作的奴隸。

考古學家用石膏灌模技法在硬化了的火山灰上鑄出了他們死亡時的姿勢。

園長奧薩納說：「他們都是死於熱衝擊，可以從他們緊握拳頭腳彎曲看出受到的熱力。」

奧薩納園長說，這次的考古發現是又一個獨特的證據，顯示火山爆發那個早上龐貝古城內人們的遭遇。

由於新冠疫情，龐貝古城遺址公園仍然沒有對遊客開放，不過考古工作一直沒有間斷。

火山爆發

歷史學家曾經在很長一段時間相信，龐貝城是在公元79年8月24日維蘇威火山爆發後被熔岩掩埋的。

但是2018年，考古學家在挖掘一幢房子時，發現了一行用炭筆寫下的日期，應該是工人在翻修房屋時留下的。

研究人員經過反覆對比歷史文獻，參照維蘇威火山爆發的各種記錄，推翻了此前認為爆發日期在8月24日的說法，認為維蘇威火山爆發的確切時間應該在當年10月24日。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 龐貝古城是在公元79年8月24日的火山爆發中被毀嗎？

如此一來，龐貝古城在挖掘過程發現的秋天的果實以及加熱火盆等就都有了合理的解釋。

龐貝古城遺址一直是遊客們最喜歡的熱門地點。這個位於意大利南部那不勒斯附近的遺址公園，在2019年吸引了數百萬遊客，是意大利僅次於羅馬斗獸場的第二大名勝古蹟。

龐貝居民死因

隨著龐貝古城的挖掘持續展開，當年古城內的火山受害者的死因問題也隨著時間推移以及對所掌握證據的新分析而發生變化。

其中一個受害者的石膏塑模，顯示他是用騾子運輸的工人。他似乎蹲在地上，用手護住口鼻，讓考古學家認為他是被火山灰窒息而死。

而另一些出土的受害者則顯示出一種「用力過猛的樣子」，彷彿面對攻擊者時的反抗。

有科學家解釋說，這是在高溫造成瞬間死亡形成的，因為肌肉迅速收縮和凝固。

如果是受害者因為熔岩高溫而死，為什麼某些人身上的衣服布料卻沒有被火燒燬，包括本次發現的死者之一脖子後殘留的羊毛披風痕跡？