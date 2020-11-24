美國大選：特朗普承認拜登團隊過渡交接工作可以展開 但誓言仍將挑戰選舉結果

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 喬·拜登（Joe Biden）將成為美國第46任總統。

美國聯邦政府總務管理局（General Services Administration）去函民主黨的拜登，通知他可以正式展開過渡工作。美國總務管理局在信件中承認，拜登是「明顯的獲勝者」。

美國總統特朗普已接受有關拜登的過渡工作能夠展開，建議聯邦機構「做需要做的事情」，但他仍然誓言，將繼續挑戰選舉結果。

早些時候，拜登在密歇根州的勝利得到了官方認證，這對特朗普造成了重大打擊。

拜登團隊歡迎過渡過程的開始。他們的聲明說：「今天的決定是我們開始應對國家現在面臨的挑戰的必要步驟，其中包括控制新冠肺炎以及讓經濟重回正軌。」

「這個最終決定是一項決定性的行政行動，旨在正式啟動與聯邦政府的交接過程。」

特朗普說了什麼？

特朗普在推特上發文稱美國總務管理局將正式開始負責總統交接，並通知拜登團隊表示美國總務管理局將開始這一進程。

美國總務管理局主管艾米麗·墨菲（Emily Murphy）說，將向拜登團隊發放630萬美元資金作為過渡資金，凖備政權交接工作。

她表示，有關決定是獨立作出，過程中沒有受到來自白宮的壓力。

儘管特朗普誓言將繼續挑戰選舉結果，但他表示，「儘管如此，為了我們國家的最大利益，我建議艾米麗（墨菲）和她的團隊就有關初期交接工作方面做該做的事。我也告訴了我的團隊」。

特朗普任命的墨菲在給拜登正式開啟交接的信中，列舉了「涉及法律挑戰和選舉結果證明的最新進展」。

墨菲說，在做出決定的這段時間，白宮沒有對她施加任何壓力。她在給拜登的信中還說：「很明顯，我沒有收到任何延誤決定的指示。」

「但是，我、我的家人和員工，甚至我的寵物都收到來自網絡和電話的威脅，以迫使我過早做出這一決定。」

「即使面對成千上萬的威脅，我仍然致力於維護法律。」

由於未能盡早開始過渡交接進程，通常是選舉日後和就職典禮之間的例行步驟，她遭到了雙方政治人物的批評。

墨菲也錯過了民主黨要求她周一（11月23日）在眾議院介紹報告延遲情況的期限。

共和黨人承受得了壓力嗎？

特朗普的共和黨同事們，就總統交接一事開始打破沉默，許多人在周一陸續發表看法。

田納西州參議員亞歷山大（Lamar Alexander）即將退休，他發表聲明稱，特朗普應該「將國家放在首位」，並幫助拜登交接。

亞歷山大又說：「當你處於公職，人們會記住你要做的最後一件事。」

西弗吉尼亞州參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）表示，「2020年的大選一定要結束。」

俄亥俄州參議員波特曼（Rob Portman）認為該讓拜登現在收到有關國家安全的高度機密簡報，以及新冠病毒的疫苗最新分配計劃。

同時，160個多名商界領袖，在一封公開信中還敦促墨菲立刻確認拜登為總統當選人。

公開信寫道：「新任政府在此時無法獲得相關資源及重要信息，威脅了美國的公共安全和經濟。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總統特朗普已接受有關拜登的過渡工作能夠展開，建議聯邦機構"做需要做的事情"，但他仍然誓言，將繼續挑戰選舉結果。

密歇根州發生了什麼？

密歇根州選務官員周一投票確認了拜登以超過15萬張選票贏得了該州勝利。由兩名民主黨人和兩名共和黨人組成的州選務委員會，以3比0的票數、1票棄權，確認該州選舉結果。

棄權的共和黨選委會成員希克爾（Norman Shinkle），針對一個郡裏面的處理數百張選票有瑕疵為理由，建議推遲結果確認。但在委員會中，他的共和黨同事朗格維爾（Aaron Van Langeveld）在周一表示，他們的工作很「簡單」，除了確認結果外別無選擇。

特朗普的共和黨盟友呼籲將選舉結果認證推遲兩周，以審核一個民主黨佔優勢的地區的選票。

特朗普的法律團隊表示，他們仍將挑戰密歇根州的調查結果。特朗普法律顧問埃利斯（Jenna Ellis）說，認證「只是一個程序步驟」。 她補充說：「必須確保美國人投票的最終結果是公正合理的。」

但是時間不多了。12月14日，拜登的勝利預計獲得美國選舉人團的批准。

特朗普提出的其他法律挑戰

特朗普和他的盟友在幾個關鍵州提出了法律挑戰，結果遭受了一系列敗訴。

在鄰近的威斯康星州，根據特朗普競選團隊的要求，正在進行部分重新計票。有選舉官員指責特朗普的支持者阻礙該州的重新投票。他們說，在某些情況下，特朗普的觀察員正在挑戰每張選票以故意拖延程序。

在賓夕法尼亞州，一名共和黨法官周六（11月21日）裁定，特朗普競選團隊宣稱該州試圖「剝奪近七百萬選民的公民權」，但沒有真正的證據。

特朗普的律師已向費城巡迴上訴法院提起上訴。到目前為止，特朗普在該州進行的其他法律努力未能改變拜登贏了8萬票的優勢。