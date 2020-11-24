美國大選：拜登獲准展開交接工作，多位資深前官員獲內閣提名

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克里2016年在孫女的陪同下，代表美國簽署巴黎氣候協議。

負責協調權力交接的美國總務署通知候任總統拜登可以開展交接工作之際，拜登團隊已經敲定一連串內閣人選，包括任命前國務卿克里（John Kerry）為氣候變化特別大使。

拜登團隊周一（11月23日）還公布了數名官員的提名，包括提名自己多年的副手布林肯（Antony Blinken）為國務卿，而前聯邦儲備局主席珍尼特·耶倫（Janet Yellen）獲提名為財政部部長。

拜登通過新聞稿指出，自己在開展工作的第一天就需要一個已經凖備好的團隊，「協助他重奪美國的領導地位，動員全球一起面對人類最大的挑戰，同時推動安全、價值觀建設和繁榮，這就是最重要的一點」。

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氣候變化特別大使

拜登的團隊介紹指，克里身為氣候變化特別大使，會全職協助拜登「對抗氣候變化」，克里也會獲任命為白宮國家安全會議一員，是該機制下首名負責處理氣候變化相關議題的官員。

克里2016年曾代表美國簽署巴黎氣候變化協議，之後特朗普當總統後帶領美國退出，拜登當選後已經聲言美國會盡快重新加入協議。

克里在2019年又與一些國家領袖和知名人士啟動一個稱為「淨零碳排放世界大戰」的運動，呼籲各國要就氣候變化採取行動，同時推動「淨零碳排放」，即排放二氧化碳等溫室氣體的同時，需要採取行動抵銷這些氣體對環境的影響。

他在獲任命為氣候變化特別大使後在社交網站貼文，指美國很快就會有一個政府「把氣候變化視為一個緊急的國家安全威脅」，他又形容氣候變化的本質就是這樣。

克里在奧巴馬掌政時期曾出任國務卿，在2004年的總統選舉挑戰尋求連任的布什失敗。他在今年的總統選舉中表態支持拜登代表民主黨出選總統。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 耶倫曾經是美國聯邦儲備局的主席。

其他獲提名的人選

獲拜登提名為國務卿的布林肯，在奧巴馬掌政時期曾出任副國務卿。外界預期，他將會統籌拜登與美國傳統盟友建立關係的政策。

拜登團隊周一也公布了數個高級官員人選，其中包括海恩（Avril Haines）將成為美國首名女性國家情報總監，她曾任中央情報局副局長，也是副國家安全顧問。

馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）獲提名為新任國土安全部局長，成為美國首位獲此殊榮的拉丁裔人士，他在奧巴馬任內曾經是這個部門的副首。

奧沙利文（Jake Sullivan）獲提名為白宮國家安全顧問，他在奧巴馬第二個任期也曾出任這個職位。

菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）就會獲提名為美國駐聯合國大使，她在奧巴馬任內2013至2017年期間，曾出任主管非洲地區事務的副國務卿。

大部份職位提名都需要經美國國會舉行聽證會，並投票通過，拜登才可以正式任命這些官員。

圖像來源，Getty Images/Reuters 圖像加註文字， 從左到右：奧沙利文、馬約卡斯和布林肯預計將會在拜登的政府出任要職。

「動蕩時期」後的穩定和熟悉

BBC記者芭芭拉·布萊特－厄舍爾（Barbara Plett-Usher）形容，拜登的內閣人選反映了他想向外界留下「穩定和熟悉感」，在經過特朗普奉行美國優先政策四年的「動蕩時期」後，美國將在國際舞台擔當一個「傳統的角色」。

厄舍爾認為，拜登起用了許多奧巴馬時期的重臣，同時重新起用一位被特朗普輕視的外交官。其中，獲提名為國務卿的布林肯多年來都重視美國與盟友的關係，將會帶領美國重建與盟國和國際組織的關係。布林肯多年來都出任拜登的外交顧問，拜登過去的外交工作都有布林肯的影子。

克里也是另一張熟悉的面孔，拜登把他提名為氣候變化特別顧問，突顯了拜登視這個議題為國家安全威脅。

但厄舍爾同時指出，雖然拜登的團隊有許多熟悉的面孔，他不會延續奧巴馬掌政時期的風格，因為世界的格局在過去四年已經出現重大變化。即使這樣，厄舍爾認為拜登的團隊呈現一種「穩定和熟悉感」，讓各國領袖了解將來美國的領導風格。

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開始權力交接

特朗普早前指，美國總務署應該開始交接的凖備工作，但他仍然堅持會挑戰總統選舉的結果。

美國大選的點票工作大致已經完成，拜登取得306張選舉人票，超過270票的當選門檻，特朗普就只有232票。但特朗普的競選團隊在多個州份入稟法院，以各種理由挑戰選舉過程。

部份共和黨人公開要求特朗普接受選舉結果，包括許多特朗普的支持者。其中，前新澤西州州長克里斯‧克里斯蒂（Chris Christie）形容，特朗普團隊的行為令國家難堪。

「我一直是總統的支持者，我投了他兩次，但選舉是有結果的，我們不能夠繼續裝作一些事情還沒有發生。」

美國投資基金黑石集團主席蘇世民（Stephen Schwarzman）一直都支特朗普連任，但他也認為特朗普是時候承認落敗。