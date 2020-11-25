英國王室：梅根撰文觸及「禁忌」話題 披露流產的傷心與痛苦

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國薩塞克斯公爵夫人梅根·馬克爾

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）在最新發表的文章中透露，她曾在七月份遭受流產苦痛。梅根寫道，那讓她感到「幾乎無法承受的痛苦」。

據悉，梅根成為第三位公開向媒體講述流產痛苦的英國王室成員。前兩位成員分別是伊麗莎白二世女王的外孫女扎拉·廷德爾（Zara Tindall）和英女王小兒子愛德華的妻子維塞克斯伯爵夫人索菲（Sophie, Countess of Wessex）。

梅根在寫給《紐約時報》的一篇文章中表示，當時她正抱著兒子阿奇玩耍，突然感覺一陣尖銳的腹絞痛，知道自己失去了腹中的胎兒。梅根還形容哈里王子在試圖安撫她時的那種傷心欲碎。

梅根表示，失去腹中嬰兒的苦就像一種難以承受的痛。雖然許多人曾有這樣的經歷，但卻很少有人願意談論它。

梅根解釋說，他們從自己的苦痛中發現其實許多女性都經歷過失去腹中嬰兒的傷痛，在100個女性，大約有10-20位女性將經歷流產的苦痛。

打破禁忌

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 梅根和哈里2019年生下兒子阿奇

梅根表示，儘管這種痛苦有著驚人的共同點，但這一話題卻依然是禁忌，似乎充滿了恥辱，也往往讓一個人默默承受悲哀和苦痛。

梅根繼續說，有些人站出來，勇敢地分享了他們的故事。這些人打開了一扇門，當一個人講出真話後，也給了許多人講真話的勇氣。

現年39歲的梅根敦促人們在美國感恩節（每年11月的最後一個星期四，今年是11月26日）到來之際，相互關愛，詢問一下「你還好嗎」？

據與梅根關係密切的消息來源說，目前梅根的健康狀況很好。

哈里和梅根在今年初辭去英國王室工作後現居在美國加州。梅根和哈里在2019年生下他們的第一個孩子，兒子阿奇·哈里森·蒙巴頓。

敞開心扉

根據英國懷孕慈善機構湯米(Tommy's)的估計，大約四分之一的懷孕以流產告終。

湯米的助產士索菲表示，談論孕期流產仍然是社會的一個禁忌話題，因此像梅根這樣的母親分享他們的經歷是打破恥辱和禁忌的重要一步。

索菲說，梅根敞開心扉公開談論自己的流產給其他女性傳遞了一個強有力的信息：你可能覺得自己很孤獨，但你並不是唯一的受害者。

英國皇家婦產科學院的埃基奇博士表示，重要的是要消除圍繞流產這一話題的任何污名和恥辱禁忌。她說，不幸的是早期流產非常普遍，而對於失去嬰兒的家人和父母來說卻非常難以承受。

英國另一位專家韋登也表示，像梅根這樣的公眾人物公開就此發聲，對那些獨自忍受痛苦的人來說肯定有幫助，他們知道他們並不孤單。

女性流產與原因

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 流產佔妊娠的四分之一