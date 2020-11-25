新冠疫情下危地馬拉內政危機 台灣海峽兩岸均關注

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 危地馬拉民眾憤怒抗議，指責預算後面隱藏著腐敗交易。

新冠疫情之下，中美洲的危地馬拉（台灣稱瓜地馬拉）發生大規模抗議示威活動，國會大樓遭到焚燒，一項有爭議的消減教育醫療開支的預算被擱置。

危地馬拉國會議長羅德里格斯在一份預先錄製的廣播發言中說，國會中一些黨派的領導人為了危地馬拉的穩定，同意擱置預算。

羅德里格斯沒有透露國會是否會起草新預算，也沒有說在12月預算通過成為法律的最後期限之前，國會將做出哪些修改。

反對黨議員則質疑議長是否有權擱置預算案，160名國會議員中有115人通過了保守派總統賈馬太的預算案。

據美國約翰霍普金斯大學數據，在擁約1700萬居民的中美洲國家危地馬拉已確診約11.9萬例新冠病例，目前已有4千多人死亡。

醫療健康和腐敗指控

預算的批評者說，它把大型基礎設施建設項目的重要性放在衛生醫療支出之上，而他們認為，在國家繼續與新冠病毒的傳播鬥爭的時候，後者才是急需的。

該國國會2020年11月下旬最初通過的預算案是危地馬拉歷史上最大的預算案，總額高達130億美元。

這引發了大規模的抗議示威者。

民眾憤怒的根源之一在於，他們認為國會的預算大部分資金將有利於大企業後面隱藏著腐敗交易。反對黨也一直在做出有關指責。

政府說有關預算的報道有誤，它包含用於建造醫院的資金。但預算立即引發大規模街頭抗議。

雖然起初抗議活動大部分是和平的，但一群頭戴頭罩的示威者放火焚燒了首都危地馬拉城的國會大樓。消防隊員撲滅了大火，但賈馬太總統的政府稱之為恐怖主義行為。

天災人禍的局面

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年10至11月，危地馬拉受到兩場巨大的北美颶風的吹襲，約上百人死亡，大量民宅等建築和道路遭損毀，上萬人流離失所。

去年當選上任不到一年的賈馬太總統面臨要求他辭職的壓力越來越大。他曾承諾通過吸引外國投資來促進繁榮。

但他對新冠病毒疫情大流行的處理受到廣泛批評。批評人士說，醫院一直努力應對不斷增加的病人數量，那些因被封鎖而無法工作的人幾乎沒有得到政府任何經濟幫助。

2020年10至11月，危地馬拉受到兩場巨大的北美颶風的吹襲，約上百人死亡，大量民宅等建築和道路遭損毀，上萬人流離失所。

地區和國際上不少國家和國際機構和組織向該國做出了人道主義援助。但當地新冠疫情下原本已經陷入危機的經濟狀況更因為天災雪上加霜，成為政治危機的基礎。

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這次危地馬拉的政治危機也暴露了執政當局內部的分歧。據法新社報道，危地馬拉副總統親自敦促賈馬太總統提出辭職。

危地馬拉2015年也爆發過反腐敗大示威，最終前任總統、副總統與內閣成員集體辭職。現在，前總統和副總統仍在監獄等候貪污案的裁決。

海峽兩岸關注

2020年11月的危地馬拉政治危機受到台灣海峽兩岸的共同關注。

危地馬拉與台灣有正式外交關係，在台灣譯為瓜地馬拉。台灣媒體對該國這次危機有很多報道。

中國大陸雖然與危地馬拉沒有外交關係，但因為中國經濟在全球經濟影響不斷上升，中國與危地馬拉經貿關係大幅上升。危地馬拉外交部長莫拉雷斯還曾前往中國大陸，出席有關中國與拉美關係的有關活動。

危地馬拉當地商界非常重視與中國大陸經貿來往，為此成立了專門與北京做生意的商會。

近年來，中國已經成為危地馬拉第二大進口來源國。從中國海關總署統計數據看，2018年中危貿易額24.2億美元，2019年中危貿易額繼續上升為25.97億美元。中方主要出口石化、紡織、機械設備、金屬製品等，進口水果、糖等。