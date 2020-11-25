美國大選：習近平祝拜登當選的賀電來了

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在拜登被預測當選下屆美國總統之後兩個多星期，中國最高領導人習近平向他發去賀電。

美國大選拜登被預測勝出之後不久，包括德國總理默克爾、法國總統馬克龍、英國首相約翰遜在內的多國領導人都在第一時間致電拜登表示祝賀。

此後，雖然中國外交部發言人曾有表態，但北京最高層的「沉默」引發外界普遍關注和不同解讀。

習近平的賀電說了什麼？

11月25日北京時間晚九點半，中國官方媒體報道了習近平向拜登發去賀電的消息。

習近平在賀電中強調了推動中美關係「健康、穩定」發展的重要性。

中國官方媒體報道，習近平說，這不僅符合中美兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。

習近平還說，中美雙方要「聚焦合作，管控分歧」，推動中美關係的健康發展。

同日（11月25日），中國副主席王岐山也致電卡瑪拉·哈里斯，祝賀她當選美國副總統。

為什麼值得關注？

賀電意味著中國最高層已經正式承認了美國大選的結果，儘管美國現任總統特朗普仍在挑戰這一結果。也就是說，北京認知，喬·拜登將在2021年1月入主白宮。

一種觀點認為，北京此前的「沉默」是似乎仍在謹慎觀望美國總統權力交接情況。

美國和中國分別是世界上第一和第二大經濟體。

不過，美中關係近期經歷諸多動蕩，被廣泛認為處於40年來的最低位。中國官方媒體《環球時報》主編胡錫進曾在推特上表示，中國與美國大選保持距離，是希望「避免糾纏在選舉爭議中」。

迄今仍然沒有向拜登表示祝賀的國家領袖包括俄國領導人普京、朝鮮領導人金正恩和巴西領導人博爾索納羅等。

中國外交部此前曾怎麼說？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國外交部例行記者會，發言人汪文斌

11月9日，中國外交部例行記者會上，曾有美國記者提問，在美國大多數媒體宣佈拜登當選美國新一屆總統之後，很多國家都已向拜登致賀。中方遲遲未表態的原因是什麼？是否覺得美國總統選舉結果仍不確定，或者有其他考量？中方何時會發去賀電？

中國外交部發言人汪文斌，稱中方「注意到」拜登已經宣佈成功當選。「我們理解，大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定，」汪文斌說。

不過，汪文斌並未直接回答記者有關中國會何時發出祝賀的提問，只說中國會「按照國際慣例辦理」。

11月3日中國外交部例行記者會上再有記者提問，近日已有更多國家領導人和國際組織負責人祝賀拜登勝選，中方對此有何評論？

此次，發言人汪文斌回答說，「我們尊重美國人民的選擇。我們向拜登先生和哈里斯女士表示祝賀」，「我們理解，美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。」

習近平和拜登的合作前景怎樣？

拜登競選期間曾承諾對華強硬。美中雙方都有不少分析認預測，拜登任期內將尋求聯合美國的盟友，一致要求中國遵守國際凖則和履行國際義務。

也有人預計拜登會延續部分特朗普時期的對華政策，但將謀求競爭與合作共存的道路，而非仍憑美中關係繼續成為「自由落體」。