美國大選：從特朗普到拜登 總統換屆過渡交接如何進行

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美國總統特朗普還不願意認輸，但卻表示該做的還是要做，在繼續司法挑戰的同時，可以開始權力過渡交接的工作。

美國聯邦政府總務管理局（General Services Administration）去函民主黨的拜登，通知他可以正式展開過渡工作。拜登團隊開始緊鑼密鼓地籌備明年1月20日的就職典禮。

美國總統的權力交接究竟涉及哪些工作？為什麼過渡期非常重要？

過渡交接什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登已經成立了總統當選人辦公室

美國總統換屆的過渡交接工作，主要是一個執政團隊將重要信息和職責交接給下一個執政團隊，確保總統當選人及其執政團隊在進入白宮時立即上手。

美國聯邦政府總務管理局負責協助下一個執政團隊接手工作，協助的內容包括提供資金，辦公室空間，設備和技術。

過渡交接的過程通常需要11個星期，從總統當選人勝出開始，一直到隔年的1月20日新總統就職為止。

並不是只有總統一個人的工作需要交接，據總統過渡中心（Center for Presidential Transition）表示，新總統上台帶來大大小小約4000名政務官和幕僚人員需要接手工作。

要做哪些工作？

主要有三件比較大的工作：人事職位的安排，聽取工作簡報，以及規劃總統當選人密集的行程。

一旦交接工作正式展開，競選期間就開始凖備的總統當選人的過渡團隊就開始主導整個交接工作。

其中最重要工作之一就是每日舉行的安全簡報，拜登現在每天都會聽取安全簡報，掌握美國國家安全的機密情報，確保新政府上任後能夠應付任何情況。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由克林頓到小布什的過渡交接工作因為佛羅里達的點票爭議而推遲

2000年的時候美國也有總統選舉，小布什2001年上台，當年發生了9/11攻擊事件，後來的調查報告發現，2000年總統選舉之後因故延誤的政權過渡交接工作或許導致了布什政府未能預防攻擊事件的發生。

此外，下屆政府也可以分配到辦公空間和設備，以凖備進入白宮後的生活。

通常會由現任政府工作人員負責召開會議，協助新政府的工作人員，一些重要的新政府工作人員還會陪同即將卸任的工作人員一起工作，提前進入角色。

拜登已經開始任命一些重要的人事職位，但過渡工作會協助每一個新的政府部門領導人進入工作狀態。

新政府帶來的大約4000名政務官和幕僚工作人員當中，有大約1200名職位需要得到參議院的確認才能上任，過渡期間政府將負責提供這些人的背景資料。

今年還發生了新冠病毒疫情，拜登已經表示在過渡期間他需要美國衛生部門更多的配合，全面掌握美國公共衛生情報。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登已經成立新冠病毒疫情工作團隊

除了和政府官員的會議之外，過渡團隊通常還會和國務院協調，安排總統當選人和外國領導人通話。

在此之前，拜登的團隊只能通過非正式渠道和外國領導人通話，但從現在開始，他可以使用美國政府的電子郵件信箱，以及保密安全的通訊。

在過去幾次的總統大選之後，總統當選人和配偶可以進入白宮參觀，並提供他們未來入住後喜歡的裝潢建議，但這更多屬於慣例，而非法律要求。

為什麼這麼晚才開始？

美國總務局要寫信給下任總統才能正式開始過渡交接工作。

但今年一直到11月23日，大選投票大約3個星期之後，總務局才致函給拜登承認他大選獲勝。

一直要到總務局發函之後，過渡交接工作所需的資金和其他資源才會到位。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總務局負責過渡交接工作

關於過渡交接什麼時候必須開始並沒有清楚的法律規定，這給特朗普政府提供了拖延的機會，對選舉結果提出異議。

按照美國法律，只要出現「明顯的勝選者」，美國總務局就必須開始過渡交接工作，但法律沒有規定具體日期。

以前也曾經發生過推遲的情況，2000年美國總統大選之後，因為需要由法院來確認選舉結果，因此過渡交接工作也耽誤了，只有平常一半的時間。

相比之下，2016年美國總統大選，總務局在第二天就發函確認特朗普勝選，遠比官方結果更早，而特朗普隔天就前往白宮拜訪奧巴馬。

誰來買單？

過渡交接工作所需資金由政府公款和私人資金共同提供。

一旦總統當選人收到總務局信函，聯邦政府就會撥款700萬美元，不足的部分通常由總統當選人的募款支付。

《紐約時報》報道說，拜登在11月初就為過渡交接工作籌募到700萬美元，在那之後他還持續向支持者募款。