中日關係：王毅在中美關係低谷期訪日 經濟合作與釣魚島爭議如何平衡

斯影

BBC中文記者

圖像來源，Getty Images

中國國務委員兼外長王毅11月24至25日到訪日本，與日方在加強經濟往來、社會交往等方面達成一些共識。同時，在爭議島嶼釣魚島（Senkaku Islands，日本稱尖閣諸島）問題上，雙方依然存在分歧。

近幾個月以來，美中兩國對抗加劇，在亞洲地區，中國與其鄰國的關係也受到考驗。王毅訪日之時正值美國政府過渡時期。

王毅在到訪期間與日本外長茂木敏充舉行了會談，並會見了日本首相菅義偉。這是菅義偉就任首相後，首次與中方高層會面。王毅是自今年2月中國中共中央政治局委員楊潔篪訪日以來，抵達日本訪問的最高級別的中國官員。

王毅還會見了日本內閣官房長官加藤勝信、自民黨幹事長二階俊博、前首相福田康夫。他在離開日本後繼續訪問韓國。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 釣魚台、釣魚島、尖閣諸島

中美關係低谷期的訪日之旅

《共同社》援引一位日本外事官員稱，王毅和茂木敏充就美中關係進行了「相當長時間」的討論，但沒有透露具體細節。

日本是美國在亞太地區非常重要的盟友。目前中美兩國在貿易、安全和人權問題上依然高度緊張。美國當選總統拜登上任後將如何布局美國的國際戰略，是全球關注的焦點。

武漢大學日本研究中心教授林泉忠認為，王毅選擇在美國政權交替之時訪問日本是「果斷之舉」，此時正是中國的「喘息時機」。

林泉忠對BBC中文說，這是「中國為其戰略搶佔先機，意圖拉攏日本，避免美國連手日本對抗中國」。

許多分析認為，拜登與特朗普的明顯不同之處在於，拜登傾向於聯合盟國，預計他在上任後將以此重振美國在全球的領導力，並繼續與中國展開戰略競爭。

林泉忠說，「在亞太地區，拜登政府很可能連手日本、澳大利亞、新西蘭等國，構建遏制中國的戰略網絡，而日本是其中很重要的支點。」

他認為，中日關係在過去兩年原本發展良好，兩國首腦互訪機制已經恢復，但由於新冠疫情和香港問題，這種趨勢被打破，至今沒有得到改善。林教授在日本生活過近20年，並曾在台灣中央研究院近代史研究所擔任副研究員。

圖像來源，CHARLY TRIBALLEAU/POOL/AFP via Getty Images 圖像加註文字， 10月6日，日本首相菅義偉(右)和美國國務卿蓬佩奧(左)在東京會面。

今年10月，美國、日本、澳大利亞和印度四國外長在東京舉行安全對話會議，討論了包括東中國海、南中國海在內的形勢，強調推進「自由與開放的印太」，被認為是防堵中國的最新戰略。

另外，日本首相菅義偉和澳大利亞總理莫里森上周宣佈，就簽署《互惠准入協定》基本達成一致。這是兩國在印太戰略框架下達成的具有里程碑式的防務協定。

近期日本民眾對中國的觀感極具惡化。根據一項11月17日公布的數據，近90%的日本民眾對中國的印象表示「不好」，比去年上升了五個百分點。

中國國家主席習近平原計劃於今年春天訪問日本，但疫情爆發後擱置計劃。在此後中日兩國高層對話中，外界都關注何時重啟計劃，但至今未提及。

《共同社》引述日本官員稱，本次王毅訪日期間依然沒有討論習近平將何時對日本進行國事訪問。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中日外長會談。

中日加強經濟等領域合作

王毅在訪日期間與日方達成一些共識，包括在本月內恢復兩國商務人士通行，這將允許短期到訪的人在免除隔離的情況下正常往來。雙方還同意，將在明年舉行部長級經濟對話，以加強在科技創新、節能環保、醫療康養、電子商務等領域的合作。

根據中國《新華社》，王毅表示，當前「國際格局加速演變，世界進入動蕩變革期」，而中日兩國「是一衣帶水近鄰，也是長期合作伙伴，有必要及時進行戰略溝通。「 日本《共同社》則報道，日本外長茂木敏充表示，期望恢復商務旅行的協議「有助於重振日本和中國的經濟，並促進相互理解。」

中國是日本最大的貿易伙伴，這兩個鄰國正在尋求加強經濟聯繫。本月早些時候，中國、日本、韓國等15個國家簽署了《區域全面經濟伙伴關係協議》（RCEP）, 這是中日韓三國簽署的首個自由貿易協定。

在王毅訪日期間，中日雙方同意，共同推動上述協定早日生效，積極推進中日韓自貿協定談判及區域合作進程。

中日雙方還同意在其他領域加強合作，包括支持對方舉辦東京奧運會和北京冬奧會；建立中日食品農水產品合作跨部門磋商機制；建立兩國氣候變化政策磋商機制；下月舉行海洋事務高級別磋商；爭取年內開通兩國防務部門海空聯絡機制直通電話等。

林泉忠認為，中國正積極地改善與日本的關係，兩國外長此次會面達成的成果意味著，中國「在避免日本全面倒向美國方面，已經取得初步成效」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2012年9月，在中國東海釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近，一艘日本海岸護衛艦(下)向台灣漁船噴水。

釣魚島問題「各說各話」

不過，中日外長在會面時還談及爭議島嶼釣魚島的問題，雙方立場呈現明顯不同。

茂木敏充在聯合記者會上說， 「我轉達了日本在尖閣諸島問題上的立場，並強烈敦促中方採取積極行動。我（與王毅）確認將（就此問題）繼續對話。」

王毅則重申中國的立場，稱要「堅定維護自身主權」。中國一向認為，「釣魚島是中國的固有領土。」

根據日本經濟新聞（Nikkei）11月19日報導，今年在尖閣諸島周圍水域發現中國公務船隻的總天數為300天，刷新曆史紀錄。加藤勝信稱此事「極為嚴重」，已經通過外交渠道提出嚴厲抗議。

王毅在訪日期間就相關問題強硬表態，他說：「近一段時間，日方一些來歷不明的漁船反覆頻繁進入釣魚島敏感海域，中方不得不作出必要反應。」

圖像加註文字， 中國、台灣和日本都宣稱釣魚台為其領土（Credit: BBC）

值得注意的是，日本首相菅義偉11月12日在與拜登通電話表達祝賀時，拜登向其確認，《美日安保條約》第5條適用於尖閣諸島的防衛。根據該條款，如果日本受到武力攻擊，美日需共同應對。

在王毅訪日期間，雙方同意，為避免島嶼周圍的緊張局勢引發意外衝突，爭取在今年內開通兩國防務部門海空聯絡機制直通電話。

林泉忠認為，鑒於中國正積極改善中日關係，因此會爭取在避免釣魚島衝突再度發生上與日方達成默契。