法國嘗試立法禁止口音歧視 事關3000萬公民的大事

休·肖費爾德（Hugh Schofield）

BBC駐巴黎記者

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國政客阿維婭提出了這項新法律的構思。法國總理卡斯泰因他的西南口音遭到嘲笑。

想象一下，一位著名的英國議員和政黨領袖被媒體團團圍住，記者帶著濃重蘇格蘭口音問了一個問題。

議員帶著一臉不理解的嘲笑，看著記者說：「對不起，我一個字也聽不懂，誰能用像樣的英語問我一個問題？」

這不可思議，對吧？

法國左翼議員梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）和一名來自法國地方電視台的女記者之間出現了類似一幕。這名女記者有著濃重的南方口音。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國左翼議員梅朗雄

法國的地方口音一直被自認為高人一等的巴黎人鄙視。對於任何在廣播、國家政治、或者學術界和行政部門，甚至是電話銷售行業尋求晉升的人來說，帶有南方口音，都會遭遇麻煩。

新議案

如果你想在法國對話交流，你要遵循規範，這意味著要說標凖的巴黎中產階級法語，網上有很多演講課程可供學習。

但時代在改變，大約有3000萬法國公民首次發起了抵制行動，他們說話帶有口音，這些民眾幾乎是法國6700萬人口的一半。

根據一項將於周四（11月26日）在法國國民議會上提交的議案，因口音而歧視個人，在勞工法和刑法下將被視為犯罪行為。

為什麼口音有損職業生涯

這份議案的發起人厄澤（Christophe Euzet）來自法國南部城市佩皮尼昂（Perpignan）。他說：「在法國講話有地方口音的話，你自然會被當做鄉巴佬，有點覺得你可愛但本質上不太莊重的意思。」

「在法國，一個操南方或北方口音的人在國殤紀念日發表評論，或講述中東政治，這是不可想象的。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音频加注文字， 記者來鴻（粵語）：巴黎、黃背心——法國階級抗爭的百年輪迴

「但在今天，這也是一個政治問題。黃背心運動就是一個典型例子，各地來的數百萬人看著他們在巴黎的代表，覺得自己與他們沒有任何共同之處。」

但是等等，法國總理讓·卡斯泰（Jean Castex）不是因為說話帶口音而出名嗎？這難道不是為了與民眾重新建立連接嗎？

「是的，」厄澤說，「但是卡斯泰花了多長時間才被當做一名真正的政治家呢？」

為何法國口音各異？

法國沒有英國般的口音多樣性。法國大革命後的中央集權者竭力壓制地方語言，如歐西坦語和布列塔尼語，然後壓制從這些語言中出現的口音。學校是整合的第一個工具，然後是大眾媒體。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國賣座電影《歡迎來北方》描述了對北方口音的誤解。

最主要的口音是南方口音，其中最顯著差別是把單詞末尾不發音的「e」發音。

在法國科西嘉島、法國東部（受德語影響），布列塔尼以及法國北部，也都有地方口音。