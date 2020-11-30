新加坡范國瀚非法集會案：一張笑臉紙牌引起的刑事訴訟
對於常人來說，這大概只是一張笑臉圖，世界上數以億計的人每天在網絡世界使用這個表情符號，以表達自己心情愉快。
在新加坡，它的意義遠非這麼簡單。有人因為這幅圖而被告上法庭，面臨數以萬元計的罰款。
也有人冒著風險，用這樣的笑臉一浪接一浪地聲援這位同胞。
在新加坡這個世上數一數二的富有、先進國家裏，這張笑臉為何會讓當局勃然大怒？
一張笑臉如何得罪人？
似乎問題核心不在笑臉本身，而是誰展示這張笑臉。
40歲的范國瀚（Jolovan Wham）是一位民權活動人士。他近年在新加坡成功引起民眾對言論自由的關注——也許他本人會形容是引起大家對新加坡缺乏言論自由的關注。
范國瀚惹惱政府的事情舉不勝舉，這張照片只是最新一起事件而已。
另一次，他為一名因販運毒品遭處決的馬來西亞人舉行燭光晚會，又在地鐵上靜默抗議，使他被當局緊盯。
只要看過泰國與香港的街頭抗議，新加坡的這些事情也許實在微不足道。但新加坡在公眾集會方面有極其嚴格的規定，言論自由與媒體自由也被嚴密限制。
任何有倡議或表達立場的公共集會都須取得警察凖證。新加坡政府一直堅持有必要實施這些公眾集會法令，以維持治安。
但范國瀚很少會去申請許可證，結果，那場Skype會議、燭光悼念晚會和地鐵示威已經讓他麻煩纏身，更別說3月拍的這張手舉笑臉的照片了。
何必要自找麻煩？
從一開始，范國瀚就抗辯說那不是抗議活動。11月23日到法院應訊時，他否認一項非法公眾集會罪。
他聲稱今年3月，有兩名氣候變化活動人士被警察傳召問話，他只是要表達對兩人的支持。
兩人中，20歲男學生阮一明（Nguyen Nhat Minh；音譯）在范國瀚拍照的同一位置展示一張標語：「SG（新加坡）比石油好」，另有一名18歲女學生在美國石油業巨頭埃克森美孚（ExxonMobil）的新加坡辦事處外，展示一面促請應對氣候變化的標語。
他們的行為與格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg）有相似之處。這位瑞典少女作為活動人士長期為氣候變化進行靜默抗議，其堅毅受到國際社會推崇。
這兩人最終被警察問話並沒收手機，范國瀚譴責警方違反新加坡對保障言論的承諾。
范國瀚堅持那張照片並非抗議，但警方的看法不一樣。
警方就范國瀚的控罪發表聲明說：「演說者角落是讓新加坡人就其關注事務表達意見的正確場所，也是讓新加坡人民無須凖證就能集會的地方，但須遵守一定條件。」
於2000年成立的芳林公園「演說者角落」（The Speakers' Corner）籠統地參考了倫敦海德公園（Hyde Park）的模式。該處目前因為COVID-19新型冠狀病毒的管制措施而關閉，迄今為止新加坡嚴密的防疫措施大致成功有效。
這個演說者角落是該國唯一一個能合法示威的地點。據政府網站介紹，光是發表演說就先得向國家公園局申請，演說不得引起種族或宗教仇恨，必須以英語、馬來語、淡米爾語或華語（中文）發言，不能展示含不良內容物品。不符以上各項，或者是要舉行公眾集會，則須進一步向警察部隊申請許可證，且集會只許新加坡公民與永久居民參加，外國人參與即屬違法。
范國瀚這次一旦被判有罪，范國瀚將面臨最高5000新元（3700美元）罰款。他目前也因為2018年另一起法非法集會嫌疑而被起訴。
民權活動人士范國瀚
范國瀚已經坐過兩次牢。
今年3月，他因為此前在社交媒體上發文比較新加坡與馬來西亞司法體系，被判犯有藐視法庭罪，被判罰款5000新元，但他選擇以刑抵債，坐牢一周。
根據新加坡《刑事訴訟法》（Criminal Procedure Code），沒能繳付法庭罰款，而其罪行本身不能判處監禁者，則法官可判處最多六個月監禁抵債。
范國瀚說，這樣做值得。
范國瀚接受BBC採訪時說：「新加坡想要把自己打扮成開放的國際化大都會，但現實不是這樣的。它只是外觀上先進，但高度不容忍人民表達自我。」
兩年前，當地藝術家西南巴萊（Seelan Palay）一場表演被視為一人示威，違反《公共秩序法》，被判囚兩周。當時他一個人舉著一面鏡子，走向國會大廈，紀念新加坡被囚最久政治犯謝太寶（Chia Thye Poh）。
另一邊廂，范國瀚得到越來越多人的支持。他接到200人給他發來笑臉圖，甚至有人把自己的笑臉圖具名發表，上面註明「#smileinsolidarity」（以微笑表達支持）標籤。
一些人怕被追究刑責，發佈笑臉圖時沒有公開身份。他說：「我收到很多支持我的信息，但人們害怕表達自己，都給我發私訊。」
范國瀚說，也有人是來批評他的所作所為。但他不認為這代表新加坡人都滿足於現狀，「也有人不滿這些法律。」
人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲區副主任費爾·羅柏森（Phil Robertson）說，范國瀚所受的檢控「荒謬」。
羅柏森說：「新加坡政府得成長起來，認識到自己需要來一場全國對話，了解大家在21世紀的所需、所想。這包括尊重人民的公民與政治權利。」
報道：Preeti Jha