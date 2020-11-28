英中關係反思、習近平電賀拜登當選、馬拉多納去世和本周更多精彩故事

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2015年10月20日，英中關係「黃金時代」，英國女王伊麗莎白二世在白金漢宮招待到訪的中國國家主席習近平。

2020年11月的第4周，美國大選餘波蕩漾，英國也在反思過去幾十年來與中國的互動，探索今後雙邊關係何去何從。特朗普正式同意白宮交接，同時習近平致賀電賀拜登引起關注。同時，60的阿根廷球王馬拉多納因心臟病驟然離世，震撼世界。

中國作家方方入選了BBC2020年「巾幗百名」，在專訪談到她在武漢封鎖期間的書寫如何引發風暴，以及她對社會的關注。最後，香港青年民主活動人士周庭、黃之鋒與林朗彥就去年反對《逃犯條例》修訂案示威期間一起非法集結案認罪，裁判官將三人收押，押後至12月2日宣判。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 卡梅倫和習近平在酒吧共同品嚐了英國傳統美食炸魚和薯條，一人喝了一大杯黑啤酒。

隨著美國大選結果逐步明朗，未來拜登領導下的美國如何處理與中國關係成為國際政治看點的同時，英國也在反思過去幾十年來與中國的互動，探索今後雙邊關係何去何從。英國是最早承認中國的西方國家之一，兩國於1950年代建立了外交關係。

圖像來源，REUTERS/EPA

美國聯邦政府總務管理局（General Services Administration）去函民主黨的拜登，通知他可以正式展開過渡工作。美國總統特朗普已接受相關過渡工作能夠展開，建議聯邦機構「做需要做的事情」，但他仍然誓言，將繼續挑戰選舉結果。

在拜登被預測當選下屆美國總統之後兩個多星期，中國最高領導人習近平向他發去賀電。11月25日北京時間晚九點半，中國官方媒體報道了習近平向拜登發去賀電的消息。習近平在賀電中強調了推動中美關係「健康、穩定」發展的重要性。

圖像來源，Rex Features 圖像加註文字， 馬拉多納帶領阿根廷贏得1986年世界杯，並成為決賽周最佳球員。

足球史上最偉大的球員之一馬拉多納因心臟驟停辭世，享年60歲。阿根廷足球協會在推特發文表述「對傳奇之死最沉痛的哀悼」、「你將永遠活在我們心裏」。迭戈·馬拉多納（Diego Maradona，迪亞高·馬納當拿 ;台灣譯馬拉杜納）生於1960年10月30日，有著輝煌燦爛的球員生涯。曾效力阿根廷的博卡青年、巴塞羅那、那不勒斯等具樂部。

他為阿根廷國家隊出戰91場，攻入34球；他曾率隊為阿根廷捧回1986年世界杯。

圖像加註文字， 為了躲避攝像頭，鄧玉峰和幾名參與者在幸福大街上彎腰前行。

10月下旬的一個繁忙的周一，北京市中心的幸福大街上出現了奇特的一幕。大約十多名穿著反光背心的行人排成一列，在人行道上緩慢前行。他們時而蹲下，時而彎腰轉身，時而傾斜身體擺出怪異姿勢。這並非是某個電影劇組正在取景，更不是特工在進行訓練，而是由一名中國藝術家策劃的行為藝術項目，用於向公眾展示如何躲避這個城市上空幾乎無處不在的監控攝像頭。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 憑借她在疫情期間的寶貴記錄，方方入選了BBC2020年」巾幗百名「名單。

2020年初，當一場突如其來的不明病毒襲擊了她生活了一輩子的城市時，武漢作家方方（本名汪芳）開始用日記形式對封城期間城中大事小情進行記錄。這既給世人打開了一扇關注武漢這座千萬人口城市的窗口，也給在疫情中的武漢和其他許多地區不安的中國人帶來了一絲慰借。

憑借她在疫情期間的寶貴記錄，方方入選了BBC2020年「巾幗百名」名單。在與BBC進行的郵件專訪中，這位今年在中國經歷了爭議、壓力和關注之後的女性講述了她對新冠狀病毒疫情爆發以來的經歷與思考。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2018年，周庭參選立法會補選被拒，當時她為參選放棄了英國籍。

香港青年民主活動人士周庭、黃之鋒與林朗彥就去年反對《逃犯條例》修訂案示威期間一起非法集結案認罪，裁判官將三人收押，押後至12月2日宣判。案件與去年6月21日數以萬計示威者聚集在香港警察總部外抗議有關。星期一（11月23日），三人在西九龍裁判法院認罪後被收押。按照香港法庭管轄權規定，該法院裁判官只有最高三年監禁判決權。