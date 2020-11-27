美國大選：特朗普稱凖備好離開白宮

圖像來源，Reuters

美國總統特朗普表示，如果選舉人團正式確認喬·拜登為下一任美國總統，他將離開白宮。

特朗普拒絶接受11月3日選舉失敗，並在周四（11月26日）告訴記者，「很難」承認敗選。他也再次重覆了關於選舉舞弊的指控，但沒有實質證據。

本次美國總統大選中，拜登以306票的選舉人票領先於特朗普的232票。這遠遠超過了贏得選舉所需的270張選票，而且拜登的普選票也領先特朗普超過600萬張。

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在拜登被預測將以無懈可擊的領先票數勝出後，目前各州在分別確認最終投票數。

選舉團成員將在12月14日開會正式宣佈選舉結果，民主黨人拜登預計將在明年1月20日宣誓就職總統。

特朗普和其支持者對選舉提出了許多法律挑戰，但大多數已經被駁回。

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本周早些時候，特朗普終於同意允許當選總統拜登的團隊進行過渡。這個決定意味著，到1月20日正式就職之前的這段時間裏，拜登能夠接收高級安全簡報、接觸重要政府官員和獲得數百萬美元籌備資金。

為什麼特朗普拒絶承認敗選？

周四，在感恩節慰問軍隊人員的一個視頻會議之後，川普在白宮接受了記者的採訪。當被問及如果輸掉選舉人票，他是否同意離開白宮時，特朗普說：「當然會，當然會，你知道的。」

然而他接著說：「如果他們真的（選拜登），他們就犯了一個錯誤。」他稱，他可能永遠不會接受失敗。

「要承認敗選是一件很困難的事，因為我們知道存在大規模的舞弊，」他一直堅持這一指控，但沒有提供證據。

特朗普承認敗選，並不是拜登就任第46任總統的必須條件。特朗普並沒有明確說自己是否會考慮參加2024年總統競選，也沒有說是否會參加拜登的就職典禮。

由於特朗普拒絶承認敗選，通常例行的總統過渡程序被打亂。

在美國的選舉制度下，選民並不直接選出下一任總統。他們投票給538名選舉人，這些選舉人是根據人口數量分配到美國各州的。

選舉人幾乎總是把票投給他們州贏得最多選票的候選人，儘管有的選舉人會無視選民的選擇，但未改變過選舉結果。

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拜登近況如何？

美國新冠病毒病例持續上升，當選總統拜登周四平靜度過了感恩節。

拜登和其妻子在CNN發表的一篇評論文章中稱：「今年，我們的火雞會更小，做飯的聲音也更小。如數以百萬的美國人一樣，我們暫時放棄了無法安全進行的傳統活動。」

「這是一個不小的犧牲，這些逝去的時光，和我們所愛的人在一起的時光無法挽回。但是，我們知道這是保護彼此的代價，也不只是我們付出這個代價。」

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