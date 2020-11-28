中國裁定澳洲葡萄酒存在傾銷，加徵最高212%保證金

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中國商務部表示，從周六（11月28日）開始，採用保證金形式對澳洲相關葡萄酒實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%—212.1%。

近幾個月來，在緊張政治局勢下，中國將目標對凖了來自澳大利亞的進口產品，包括煤炭、糖、大麥和龍蝦。

中國官員認為，一些澳大利亞葡萄酒在中國銷售的價格比在其國內市場便宜，因為澳大利亞政府採取了補貼政策，這構成傾銷。澳大利亞否認了這一說法。

根據澳大利亞葡萄酒管理局的數據，中國是澳大利亞葡萄酒出口的最大目的地，在2020年前九個月出口量中佔了39%。

中國對此展開了長達一年的調查。

周五的商務部公告發佈後，全球最大的葡萄酒生產商富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）股價暴跌超過13%。

與富邑一同進入中國商務部名單的還有其他澳大利亞葡萄酒生產商，包括卡塞拉酒業私人有限公司和天鵝釀酒有限公司。

中國商務部沒有具體說明這些措施將持續多長時間。

「極度失望」

澳大利亞農業部長戴維·利特爾普勞德（David Littleproud）通過推特回應了這一聲明，稱政府「極度失望」。

他表示：「澳大利亞政府明確否認有關我們的葡萄酒生產商向中國傾銷產品的任何指控。」

澳大利亞貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）說，新關稅讓澳大利亞葡萄酒無法在中國銷售。

「對數以百計的澳大利亞葡萄酒生產商來說，這是一個痛苦的時刻，他們真誠地在中國建立了一個良好市場。」他說。

伯明翰提出，會就這些限制求助世界貿易組織。

中國外交部發言人趙立堅周五在回應問題時表示，中方主管部門依法依規對外國輸華產品採取相關措施，符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責的行為。

趙立堅稱，相互尊重是各國間開展務實合作的基礎和前提。澳方應切實秉持相互尊重、平等相待的原則處理兩國關係，多做有利於增進中澳互信，符合全面戰略伙伴關係精神的事，為兩國務實合作創造良好條件。

處於最低點的中澳關係

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國政府已向國民發出警告，不要輕易前往澳大利亞旅遊。

專家稱，中國和澳大利亞的關係今年已經惡化到幾十年來的最低點。

澳大利亞政府在4月呼籲國際社會，針對新冠肺炎疫情的源頭展開獨立調查。這項提議似乎激怒了中國。

隨後，中國當局對澳大利亞採取了兩項措施，包括5月宣佈禁止四家澳大利亞牛肉出口商向中國出口，據稱這四家佔澳大利亞向中國出口牛肉總額的35%；並對澳大利亞大麥出口徵收80.5%的反傾銷以及反補貼稅。