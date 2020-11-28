北京與卡拉奇之間一段鴿子奇緣：巴基斯坦男子不為人知的昔日記憶

裏亞茲·索海爾

BBC烏爾都語部 記者

圖像加註文字， 拉爾·穆罕默德坐在家中，繼續以養鴿子為樂

家住巴基斯坦南部港口城市卡拉奇的拉爾·穆罕默德家境平平，退休前是當地港口的一位名普通機械師，早年除了養養鴿子之外，愛好不多。後來中風截癱，他已長久家門不離。

然而，眾所不知的是，這位毫不起眼的男子三十多年前曾巧遇過一隻從天而降的「幸運鴿子」，並因此有過一段讓他終身難忘、也讓四周鄰里多數不敢相信的夢幻奇遇——他出過國，去過北京，還登過長城。

據穆罕默德回憶說，那是三十多年前中華人民共和國35週年（1984）國慶時候的事情了。

那年9月8日，國際慈善組織扶輪社（Rotary Club）的卡拉奇分社舉辦了中華人民共和國35週年慶祝活動；時任中國駐卡拉奇總領事王第三放飛了35隻白鴿。

其中一隻腿上綁著一管短信，上面寫著：「任何在35小時內抓到『幸運鴿』的人，都應該買一張從卡拉奇飛往北京的機票，去中國；在中國旅行的一應費用將全部由中方安排」。

圖像來源，Courtesy Jang Newspaper 圖像加註文字， 中國時任駐卡拉奇總領王第三放飛35隻白鴿（當地報紙JANG檔案照片）

幸運鴿降臨

中風癱瘓的穆罕默德說話聲音很低，不過，他在接受BBC訪問時，仍是興衝衝地講述了當年每天在屋頂放養鴿子的故事。

他說，那天一大早他就上屋頂給鴿子餵水。突然看到一隻別家的白鴿混在自家鴿群中。

白鴿一見生人，起初受驚飛走，盤桓一段時間後又落了回來。

在家鴿「協助」下，穆罕默德費了好大功夫終於把白鴿抓住，並關進籠子。

扶輪社的鴿子

穆罕默德平時每天早上要先送孩子上學，然後去港口上班。那天為了折騰白鴿花了兩個多小時，忘了時間，結果孩子遲到，不讓上課了，妻子也很生氣。

他妻子當時不經意中發現了鴿子腿上綁著的短信管。短信管外邊還寫道：巴中友誼萬歲！扶輪社。

知道鴿子是什麼扶輪社的，也沒太經意。由於要趕著去上班，妻子隨手把短信丟到一邊去了。

中獎了

下午3點左右，穆罕默德像往常一樣凖備回家，這時有個朋友告訴他，聽說中國領事放了一隻帶獎品的鴿子。

穆罕默德念想一轉，隨口應到，早上抓住一隻鴿子，但不知道有什麼獎品。

他趕忙回家，一問方知鴿子腿上的信管早不知被丟到哪裏去了。

可能有獎品的消息很快在親朋好友間傳開了，結果大家都趕過來幫助尋找。穆罕默德的妻子回憶說，當時家裏翻箱倒櫃亂成一團。

經過一番搜尋，鴿子帶來的短信終於在一摞報紙下找到了。

圖像來源，Jang 圖像加註文字， 穆罕默德在當地報紙登出的尋找扶輪社啟示照片

扶輪社在哪？

找到短信新問題又來了。

沒見過多少市面的穆罕默德和家人誰都不知道扶輪社是什麼東西，又在哪裏。最後還是有位街坊老人又主意，說已經36小時了，時間恐怕不多了，建議不如去當地報社碰運氣，或許報社的人會知道。

穆罕默德當真來到報社，講述了自己抓到獲獎的鴿子的故事。報社第二天還刊登了注有英文、烏爾都文和印度文的照片。

就這樣，中國領事館終於知道信鴿的下落了。

妻子哈尼法回憶說，第二天，好多警察突然出現在她家周圍。鄰居們都擔心出什麼事情了，趕緊告知穆罕默德快回家。

旅費周折

中國總領事館的人員當時也來到穆罕默德家，並請他去開會。

兩天後，他來到中國總領館，受到王總領的接見。

據當年的會議記錄，中國方建議他直接聯繫總領館有關部門安排出行事宜。中方當時告訴他：「知道您要去中國」。

獲獎的穆罕默德當時卻不但高興不起來，反而煩惱鬱悶。對於家境並不寬裕的他來說，雖然只需買一張機票，但一張機票的錢又去哪裏找呢？

圖像加註文字， 卡拉奇市政議員吉拉尼發表的公開信

萬幸的是，當時卡拉奇市政議員吉拉尼大力支持穆罕默德的中國之行，並為此發表公開信。穆罕默德至今還保存著那份公開信的副本。

吉拉尼在公報中說，穆罕默德由於家境貧寒，可能錯過難得的中國之行機會，而此行不僅僅影響到他個人，更是關係到卡拉奇甚至整個巴基斯坦的尊嚴。他建議穆罕默德身穿全套民族服裝，作為民間大使身份前往中國，並呼籲各方慷慨解囊。

最後，扶輪社在當地一家酒店舉行了招待會，祝賀穆罕默德獲獎，並送給他一張旅費支票。他的護照上蓋上了紅色的中國簽證。.

中國之行

在多方關照下，穆罕默德終於來到了北京。

訪問期間，中方給他特地安排了翻譯員，安排參觀了中央人民廣播電台國家電台、毛澤東紀念堂、故宮博物院等等，還讓他有機會爬了長城。

這是他人生第一次、也是唯一一次出國。

據說，中風後穆罕默德的記憶不大好了，但是當年為期一星期的中國之行對他來說仍然歷歷在目。

由於當時條件所限，穆罕默德沒有照片，只是留意保存下幾本當年的旅遊紀念小冊子。

圖像加註文字， 蓋有中國紅色簽證的護照頁

中國承諾？

據穆罕默德的妻子哈尼法說，當時的中國總領事曾問她想要什麼。

她說當時告訴中國領事，想蓋大房子。

哈尼法說，中國方面當時「承諾」要幫她的孩子們受教育並找就業機會。不過，這一說法沒有得到中國總領館方面的證實。

當年中國之行那夢幻般的一瞬如今過去三十多年了。

現在，有九個孩子的穆罕默德中風後退休在家，家境依然貧寒窘迫，也繼續多少年如一日的默默無聞。