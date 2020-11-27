伊朗外長指暗殺核科學家系「國家恐怖主義」 究竟發生了什麼？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 案發現場

伊朗最資深的核科學家莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）周五（11月27日）在德黑蘭附近小城遭到暗殺。

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）稱這是「國家恐怖主義行為」。

分析人士指出，伊朗與西方的關係正在急劇變化，這一進展也把伊朗問題重新擺上了台面，給即將上任的美國拜登政府帶來新的挑戰。

法赫里扎德是誰？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）

西方情報機構一直相信，法赫里扎德在伊朗秘密核武項目中扮演重要角色。

一名西方外交官曾在2014年對路透社說，「如果伊朗選擇核武化，那法赫里扎德將會成為伊朗核彈之父。」

近期，分析人士密切關注伊朗製造的濃縮鈾。濃縮鈾是製造民用核電與軍用核武的關鍵材料。德黑蘭堅稱，其核項目用途是和平的。

2010年至2012年間，四名伊朗核科學家遭到暗殺。伊朗將此怪罪於以色列。

法赫里扎德的名字也在2018年五月被以色列總理內塔尼亞胡在一個講話中專門提及。

究竟發生了什麼？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 伊朗國防部在周五的一份聲明中說，法赫里扎德在事發後送醫，但不久宣告死亡

伊朗國防部在周五的一份聲明中說，「武裝恐怖主義者襲擊了一輛載有國防部研究與創新機構主管莫森·法赫里扎德的車輛。」

「在他的保安與恐怖主義者衝撞後，法赫里扎德嚴重受傷，並被送往醫院……很不幸，醫療隊無法將他治癒，幾分鐘後宣告死亡。」

伊朗媒體報道說，襲擊者朝著在車內的法赫里扎德開槍。