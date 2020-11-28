新冠疫情下大量印度女性殺入股市

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新冠大流行期間，越來越多的印度女性投身股市為自己的儲蓄增值。

31歲的公關界從業者薩基納·甘迪（Sakina Gandhi）找到了新的激情：炒股。今年之前，她只投資過比股票風險低的基金。

但印度在3月進入嚴格封城狀態時，甘迪發現自己手頭多了很多時間。「我有時間看市場信息，」她說，「前15天我只觀察市場。我羅列了一份股票清單並分析它們的波動。諮詢幾位同事後，我買了那些股票。」

事實證明這是一個有利可圖的選擇。

圖像加註文字， 31歲的公關甘迪在疫情封鎖下通過炒股找到了新的激情。

市場擔心疫情影響，股價大幅下跌，並因封鎖措施打擊印度經濟而保持低迷。但隨著投資者情緒回升，股價很快回升。值得信賴的股票經受住風暴的考驗，一些公司的估值自此大幅增長。隨著新冠病例確診人數的下降和疫苗消息的提振，股價仍處於高位。

另一方面，印度的失業率高，經濟呈負增長和其他宏觀因素使經濟陷入困境。

股市投資者激增

這同時解釋了為什麼像甘迪一樣的職業女性都想賺點外快。這樣的女性並非少數。

「新增女性投資者人數肯定會上升，」股票公司Zerodha的聯合創始人妮基·卡瑪思（Nikhil Kamath）說。

今年年初印度爆發新冠疫情後，該公司新增的150多萬客戶中，約有23.5萬是女性。卡瑪思說，這約佔他們女性投資者的一半，她們的平均年齡是33歲。

另一家股票經紀公司FYERS證券公司告訴BBC，該公司的女性活躍交易者數量增加了三倍。

新冠疫情造成印度的電子賬戶新用戶數量激增。

根據印度市場監管機構印度證券交易委員會（SEBI）的數據，今年4月至9月期間，印度新開約630萬個電子賬戶。這比去年同期的270萬總數增加一倍多。

證券經紀公司表示這些投資者中有許多是年輕女性。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度女性一般喜歡把錢存在銀行。

為什麼在當下發生？

36歲的裏蒂卡·沙（Ritika Shah）的家裏人長期投資股票，但今年之前她從未這樣做過。「我一直在等待合適時機。這場大流行給了我時間規劃財務狀況。我有時間研究，學習和跟進，」她說。

有印度專家分析說，女性通常更「傾向於投資而非交易」。也就是說，她們購買黃金等傳統資產，或將錢存放在安全的地方，如定期存款，以及最近的節稅型共同基金。

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疫情封城期間也成了入市的好時機。沙說，3月份的股價是決定性因素。

卡瑪思說，定存雖然安全，但吸引力下降，基金的吸引力也下降，這鼓勵人們開始直接投資股票。因此他補充說，人們的注意力轉向資本市場，因為 「基本面強勁的大資本公司的估值大打折扣」。

技術和簡化的流程也助長這股熱潮。

廉價的數據讓投資者能夠保持對股市的關注；而網上銀行和交易則加快了買賣速度。為吸引新的投資者，許多經紀公司幾乎不收任何費用。各家公司也開始對投資者進行股市（科普）教育，其網站的訪問量也有所上升。

最大的鼓勵來自市場監管機構印度證券交易委員會，它放寬用於交易股票的電子賬戶的開戶標凖，並允許電子簽名和數字儲物櫃的存在，因此在大流行期間，可以在家快速處理文書工作。

而那些決定嘗試的人已經開始享受這一過程。甘迪說，她每天都會關注報紙上的股票信息，還在谷歌上設置她感興趣的公司的新聞提醒。