伊朗頂級核專家遇襲身亡 該國總統魯哈尼指責以色列為兇手

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 穆赫辛·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）

伊朗總統魯哈尼指責以色列周五（27日）殺害該國一名頂級核科學家，並表示此舉不會放慢該國的核計劃。

魯哈尼還表示，伊朗將擇機對穆赫辛·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的遇害進行報復。

一名以色列內閣部長說，他並不知道那個伏擊法赫里扎德汽車的槍手的後台是什麼人。

但以色列此前曾指控這位物理學家是伊朗秘密核武器計劃的關鍵人物。

法赫里扎德是伊朗最著名的核科學家，他領導著國防部的研發部門。

他的遇害有可能加劇伊朗與美國及其親密盟友以色列在核計劃上的緊張關係。

伊朗是如何反應的？

魯哈尼總統周六表示，他的國家將「在適當的時候」做出回應，但法赫里扎德的遇害不會促使伊朗做出倉促的決定。

「伊朗的敵人應該知道，伊朗人民和官員是勇敢的，不會讓這種犯罪行為得不到回應，」他在一次電視內閣會議上說。

「在適當的時候，他們將為這一罪行負責，」他補充說。

在早些時候的一份聲明中，這位總統指責「暴虐的猶太復國主義（錫安主義）政權的僱傭軍」——指的是以色列——是這次襲擊的幕後主使。

「法赫里扎德烈士被暗殺，顯示我們敵人的絶望和他們仇恨的深度......他的殉難不會減緩我們的發展。」

伊朗最高領袖哈梅內伊也在周六的一條推特中呼籲「懲罰」襲擊事件的主使者「以及那些指揮者」。

他的軍事顧問德赫漢（Hossein Dehghan）早些時候曾發誓要以雷霆之勢「打擊」襲擊者。

《紐約時報》援引包括兩名情報官員在內的三名美國官員稱，以色列是這次襲擊的幕後主使。但以色列內閣部長哈內格比（Tzachi Hanegbi）周六表示，他「不知道」誰是幕後黑手。

2018年4月，以色列總理內塔尼亞胡關於伊朗核計劃的介紹中特別提到了法赫里扎德的名字。

據以色列N12新聞網站周六報道，以色列駐世界各地的大使館已進入高度戒備狀態。

伊朗外交部長扎里夫呼籲國際社會「譴責這種國家恐怖行為」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 對法赫里扎德的襲擊現場

背景是什麼？

此次刺殺事件發生之際，輿論正重新關注伊朗生產的濃縮鈾數量增加。濃縮鈾是民用核能發電和軍用核武器的重要組成部分。

2015年，伊朗與六個世界大國達成協議，曾對該國濃縮鈾生產進行了限制，但自美國總統特朗普2018年放棄該協議以來，伊朗一直也無所顧忌地在違背該協議。然而，它堅稱其核項目完全是為了和平目的。

美國當選總統拜登承諾，儘管以色列長期反對，他在1月宣誓成為美國總統後將與伊朗重新接觸。

美國中央情報局(CIA)前局長布倫南（John Brennan）說，殺害科學家是一種「犯罪」和「高度魯莽」的行為，有可能激化該地區的衝突。

他在一系列推文中說，法赫里扎德之死「有可能導致致命的報復和新一輪的地區衝突」。

布倫南補充說，他不知道「是否有外國政府授權或實施了對法赫里扎德的謀殺」。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）敦促保持克制，而周六德國外交部發言人呼籲各方「不要採取任何可能導致局勢進一步升級的措施」。

「在美國新政府上任前的幾周，必須保留與伊朗談判的空間，以便通過談判解決伊朗核計劃的爭端，」德國外交部的一份聲明說。

分析：萊斯·道切特（Lyse Doucet） BBC國際事務首席記者

這幾周非比尋常——距離1月20日進入倒計時狀態，當選總統拜登上任後將對伊朗採取新的措施，包括回到2015年的核協議。

上周沙特王儲薩勒曼和以色列總理內塔尼亞胡在沙特進行了一次不那麼秘密的會晤，沙特官方對會面予以否認。 之後發生這次暗殺事件， 它發出了另一個信號，即薩勒曼和內塔尼亞胡將這一窗口期視為他們在一段時間內對宿敵伊朗造成致命打擊的一次絶佳契機。美國新政府將與伊朗重新接觸本已充滿挑戰，刺殺事件後，未來的路線變得複雜。

各方都知道這也是一個充滿風險的時刻。伊朗總統魯哈尼宣稱伊朗「太聰明瞭，不會落入以色列的陷阱」。

如果立即進行報復，就有可能得到更強的回擊，陷入更大的危機，這可能危及1月份開啟新時代的任何機會。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 有伊朗學生在首都德黑蘭燃燒美國國旗表達對襲擊的憤怒。

為什麼這位科學家很重要？

伊朗國防部表示，周五，在德黑蘭東部的阿布薩德鎮（Absard），襲擊者以法赫里扎德的汽車為目標，並與他的保鏢交火，這位著名科學家受了重傷。

法赫里扎德後來因傷勢過重在醫院死亡。

目前還不清楚襲擊者的情況。

長期以來，西方安全人士一直將法赫里扎德描述成成是伊朗核計劃中極其強勢和重要的人物。

根據以色列2018年獲得的秘密文件顯示，他領導了一項製造核武器的項目。

當時，以色列總理內塔尼亞胡表示，他認定法赫里扎德是該計劃的首席科學家，並敦促人們「記住這個名字」。

2015年，《紐約時報》將他與奧本海默相提並論，後者是二戰期間指導曼哈頓計劃製造出第一件原子武器的物理學家。

法赫里扎德是一名物理學教授，據說他領導了「阿馬德計劃」，這個據稱是1989年建立的秘密計劃，旨在研究製造核彈的可能性。

國際原子能機構（IAEA）稱，這一計劃於2003年被關閉； 不過內塔尼亞胡表示，2018年檢索到的文件顯示，法赫里扎德所領導的計劃繼續秘密地進行阿馬德項目的工作。

IAEA（聯合國的核監督機構）長期以來一直希望與他談話，作為其調查伊朗核計劃的一部分。

外界懷疑伊朗利用該計劃作為掩護，發展核彈，因此促使歐盟、美國和聯合國在2010年實施了嚴厲的制裁。