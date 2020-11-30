馬拉多納：警方搜查其醫生住所及診所

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 奧波多·盧克（Leopoldo Luque）目前沒有被控任何罪名。他否認自己有任何不當行為。

迭戈·馬拉多納（Diego Maradona，迪亞高·馬納當拿）去世四天後，阿根廷檢方開始對其醫生是否涉及過失殺人開始進行調查。

為弄清利奧波多·盧克（Leopoldo Luque）在針對馬拉多納手術後的治療方案中是否存在疏忽，布宜諾斯艾利斯警方搜查了這名醫生的住所及診所。

11月25日，馬拉多納因心臟驟停於療養的家中去世，享年60歲。

盧克目前沒有被控任何罪名。他否認自己有任何不當行為。

馬拉多納在11月初曾成功接受一次針對腦血栓的手術，他還本應因酒精依賴接受治療。

馬拉多納的女兒們要求了解更多關於其所用藥物的細節。

調查針對什麼？

當地時間周日早上，大約30名警察對盧克住所進行了搜查，還有另外20名警察對其在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的診所進行了搜查。

搜查行動由檢察官下令，以試圖拼湊出馬拉多納在家中最後幾天經歷的事情。

當地官員表示，他們帶走了一些電腦、手機及醫療記錄。

有一些聲音懷疑，馬拉多納在家中的療養環境可能沒有達到讓他從診所出院的條件要求，比如一支「專攻濫用藥物」的24小時護士團隊，隨時待命的醫生，以及一輛配有除顫器的救護車。

官員們希望了解盧克在馬拉多納在家康復安排中參與了哪些方面。

盧克怎麼說？

39歲的盧克據稱是馬拉多納的私人醫生。周日在一場情緒激動的記者會上，盧克聲然淚下，稱自己為了拯救朋友的生命做了所有可以做的事情。他表示，馬拉多納最近十分難過。

他一度向記者們發起反擊：「你們想知道我負責什麼嗎？我負責愛他，照顧他，延長他的生命，改善它直到最後一刻。」

這名醫生稱，他已經做了「所有他可以做的，直到做到不可能」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 布宜諾斯艾利斯警方搜查了這名醫生的住所及診所。

在回應當局正在調查的一些關切時，盧克的說法使人們對他的角色到底是什麼產生了疑問。「如果你問我，我是一名神經外科醫生，我的工作已經結束了。我對他的工作已經結束了，」他指的是11月的手術，還堅稱馬拉多納在家中的療養康復並非他負責。

「他（馬拉多納）是應該要去一家康復中心的。他不想去，」盧克表示，他還稱馬拉多納「難以管理」。

他還稱自己並不知道為何沒有除顫器，也不清楚誰應該對馬拉多納住所外沒有救護車負責。

他還表示：迭戈生前「非常難過，他想要自己一個人待著，這並不是因為他不愛他的女兒們、他的家人或在他身邊的那些人」。

馬拉多納為何如此受歡迎？

迭戈·馬拉多納是阿根廷隊贏得1986年世界杯時的隊長，在那屆比賽對陣英格蘭的四分之一決賽中，他打入了那計著名的「上帝之手」進球。

馬拉多納在職業生涯中曾效力巴塞羅那（Barcelona，巴塞隆拿）及那不勒斯（Napoli，拿玻裏）俱樂部，在那不勒斯期間曾贏下兩次意甲冠軍。他的職業生涯始於阿根廷青年人俱樂部（Argentinos Juniors、小阿根廷人），還曾在塞維利亞（Sevilla、西維爾）、博卡青年（Boca Juniors，小保加）及紐韋爾老男孩（Newell's Old Boys，紐維爾舊生）等俱樂部效力。

他曾為阿根廷國家隊出場91次，踢入34粒進球，代表阿根廷四次出戰世界杯。

在1990年意大利世界杯時，馬拉多納作為隊長帶領阿根廷打入決賽，但最終輸給了西德，四年後馬拉多納再次作為隊長參加美國世界杯，但在一次藥檢中查出使用違禁藥物麻黃鹼，中途被逐出世界杯賽。

在他職業生涯的後半段，馬拉多納受可卡因毒癮所困，在1991年一次藥檢結果呈陽性後曾被判禁賽15個月。

1997年，馬拉多納在37歲生日那天退役，退役前他正第二次效力於阿根廷豪門博卡青年隊。

他曾在退役前短暫執教過兩支阿根廷俱樂部球隊。2008年，馬拉多納被任命為阿根廷國家隊主教練。在阿根廷隊在2010年世界杯四分之一決賽中被德國隊擊敗後，馬拉多納離開了國家隊。