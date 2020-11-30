澳大利亞總理要求中國就虛假照片道歉，華春瑩隔空回應「殘殺無辜」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)

中國外交部發言人趙立堅周一（11月30日）在推特上發佈一張圖片，暗指澳大利亞軍人殺害無辜。該圖片據知是經過修改的假照片，引發廣泛爭議。澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)要求中方道歉，稱北京應該為分享這一「令人反感」的圖片「感到非常羞恥」。

中國外交部發言人華春瑩隨後在周一記者會上，被問及莫里森的要求時，回應指責澳大利亞軍人在阿富汗「殘殺無辜」。

此時正值兩國政治緊張局勢不斷升級。

引發爭議的照片

趙立堅發佈的圖片顯示，一名澳大利亞士兵拿著帶血的刀站在一名阿富汗兒童旁邊，孩子抱著一隻小羊。

他在推特上寫道：「對澳大利亞士兵謀殺阿富汗平民和囚犯感到震驚。我們強烈譴責這種行為，並要求追究他們的責任。」

澳大利亞廣播公司報道，這張照片似乎指涉一個未經證實的謠言，即澳大利亞精銳士兵用刀殺害了兩名阿富汗青少年。相關調查沒有發現支持該謠言的證據。

不過，有調查發現「可信證據」，證實澳大利亞精英部隊內部存在非法殺戮的行為以及所謂的「戰士文化」。相關指控包括鼓勵下級士兵射殺首次殺人的囚犯。

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 中國外交部發言人趙立堅發佈的假圖片

本月早些時候，澳大利亞國防軍(ADF)的調查發現，25名澳大利亞士兵涉嫌在2009年至2013年間謀殺了39名阿富汗平民和囚犯。該調查引發了廣泛譴責，目前警方正在對此進行調查。

華春瑩說在記者會上說，並不清楚這張經過修改的照片是誰的作品，但由於在網絡上廣傳，正反映了很多民眾的憤慨。

她說，如果澳大利亞對該國軍人在阿富汗殘殺無辜的行為不覺得羞恥，反而譴責他人對此行為的指責，是「不成熟、不理智的」。

澳大利亞總理要求道歉

澳大利亞已要求推特從其平台上刪除趙立堅此條推文，稱其為「虛假信息」。

澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)對趙立堅的推文表示非常憤怒，他形容這則帖子「真正令人反感、極具攻擊性、極其無恥」。

莫里森說， 「中國政府應該為這個帖子感到羞恥。這削弱了他們在世界眼中的地位。」

他還說，該圖片傳遞的是「一個錯誤的印象，是對我們國防力量的嚴重誹謗。」

他還強調澳大利亞已經就被指控的戰爭犯罪展開透明的調查，因為這是一個「自由民主的國家」應該做的。

中澳衝突持續升級

這僅僅是最近一系列中澳衝突中的一個插曲。

上星期，中國商務部表示，決定自11月28日起，對澳大利亞進口葡萄酒以保證金的形式實施臨時反傾銷措施。中澳兩國長達數月的貿易爭端就此升級。

近幾個月來，中國對從澳大利亞進口的葡萄酒、大麥和牛肉等實施了一系列經濟打擊，包括中斷貿易、加徵關稅。澳大利亞稱中國的行為是「經濟脅迫」。

不過，華春瑩今天表示，這張照片與中澳兩國之前的衝突「無關，不要過度解讀。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國商務部決定對澳大利亞進口葡萄酒以保證金的形式實施臨時反傾銷措施。

莫里森稱，中澳兩國之間「無疑」存在緊張關係，但他表示:「這不是解決問題的方式。」

今年以來，澳大利亞帶頭呼籲對冠狀病毒大流行的源頭進行調查，並就中國涉嫌干預澳大利亞事務展開討論，兩國關係迅速惡化。

本月早些時候，中國駐澳大利亞大使館向當地媒體分發了一份清單，列出了14個政策領域，稱澳大利亞在這些領域的行為導致兩國關係惡化。

這份清單包括澳大利亞阻止中國的投資項目，禁止中國科技公司華為參與5G招標，以及對新疆、香港和台灣事務的不斷干涉。