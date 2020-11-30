澳大利亞總理要求中國就虛假照片道歉，華春瑩隔空回應「殘殺無辜」
中國外交部發言人趙立堅周一（11月30日）在推特上發佈一張圖片，暗指澳大利亞軍人殺害無辜。該圖片據知是經過修改的假照片，引發廣泛爭議。澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)要求中方道歉，稱北京應該為分享這一「令人反感」的圖片「感到非常羞恥」。
中國外交部發言人華春瑩隨後在周一記者會上，被問及莫里森的要求時，回應指責澳大利亞軍人在阿富汗「殘殺無辜」。
此時正值兩國政治緊張局勢不斷升級。
引發爭議的照片
趙立堅發佈的圖片顯示，一名澳大利亞士兵拿著帶血的刀站在一名阿富汗兒童旁邊，孩子抱著一隻小羊。
他在推特上寫道：「對澳大利亞士兵謀殺阿富汗平民和囚犯感到震驚。我們強烈譴責這種行為，並要求追究他們的責任。」
澳大利亞廣播公司報道，這張照片似乎指涉一個未經證實的謠言，即澳大利亞精銳士兵用刀殺害了兩名阿富汗青少年。相關調查沒有發現支持該謠言的證據。
不過，有調查發現「可信證據」，證實澳大利亞精英部隊內部存在非法殺戮的行為以及所謂的「戰士文化」。相關指控包括鼓勵下級士兵射殺首次殺人的囚犯。
本月早些時候，澳大利亞國防軍(ADF)的調查發現，25名澳大利亞士兵涉嫌在2009年至2013年間謀殺了39名阿富汗平民和囚犯。該調查引發了廣泛譴責，目前警方正在對此進行調查。
華春瑩說在記者會上說，並不清楚這張經過修改的照片是誰的作品，但由於在網絡上廣傳，正反映了很多民眾的憤慨。
她說，如果澳大利亞對該國軍人在阿富汗殘殺無辜的行為不覺得羞恥，反而譴責他人對此行為的指責，是「不成熟、不理智的」。
澳大利亞總理要求道歉
澳大利亞已要求推特從其平台上刪除趙立堅此條推文，稱其為「虛假信息」。
澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)對趙立堅的推文表示非常憤怒，他形容這則帖子「真正令人反感、極具攻擊性、極其無恥」。
莫里森說， 「中國政府應該為這個帖子感到羞恥。這削弱了他們在世界眼中的地位。」
他還說，該圖片傳遞的是「一個錯誤的印象，是對我們國防力量的嚴重誹謗。」
他還強調澳大利亞已經就被指控的戰爭犯罪展開透明的調查，因為這是一個「自由民主的國家」應該做的。
中澳衝突持續升級
這僅僅是最近一系列中澳衝突中的一個插曲。
上星期，中國商務部表示，決定自11月28日起，對澳大利亞進口葡萄酒以保證金的形式實施臨時反傾銷措施。中澳兩國長達數月的貿易爭端就此升級。
近幾個月來，中國對從澳大利亞進口的葡萄酒、大麥和牛肉等實施了一系列經濟打擊，包括中斷貿易、加徵關稅。澳大利亞稱中國的行為是「經濟脅迫」。
不過，華春瑩今天表示，這張照片與中澳兩國之前的衝突「無關，不要過度解讀。」
莫里森稱，中澳兩國之間「無疑」存在緊張關係，但他表示:「這不是解決問題的方式。」
今年以來，澳大利亞帶頭呼籲對冠狀病毒大流行的源頭進行調查，並就中國涉嫌干預澳大利亞事務展開討論，兩國關係迅速惡化。
本月早些時候，中國駐澳大利亞大使館向當地媒體分發了一份清單，列出了14個政策領域，稱澳大利亞在這些領域的行為導致兩國關係惡化。
這份清單包括澳大利亞阻止中國的投資項目，禁止中國科技公司華為參與5G招標，以及對新疆、香港和台灣事務的不斷干涉。
澳大利亞表示不會改變其政策立場。