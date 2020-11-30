圖輯：塵封70年的底片重見天日 主人今何在

智能手機拍照、錄視頻已經成為全世界男女老少習以為常之舉的今天，用相機和膠卷拍照的「前數碼時代」恍如隔世，雖然市面上還能買到傳統的相機，許多人家裏可能還保存著已經沖洗出來的膠片，不少改用手機拍照的人還記得「135膠卷」和「120膠卷」的區別，也許，某個角落裏的古董相機裏還有一卷被遺忘的膠卷。

威廉·費根（William Fagan）收集相機。幾年前，他入手了一台萊卡 IIIa（又譯徠卡IIIa），裏面還裝著一卷膠片。這個膠卷估計是大約70年前的。

圖像加註文字， 相機膠卷

經過一番研究，找專家諮詢，他成功沖洗了這卷135膠卷，其中有20張底片畫面清晰，可以印出來。135膠卷一般可以拍36張照片。

圖像加註文字， 1930年代中期寶馬敞篷車

費根在暗房沖洗老膠片時並不很確定這個膠卷是從哪一台萊卡相機裏卸下的。但根據底片上的圖像，可以大致推斷這些照片的年代。

這是他掃描的第一張底片，是一輛1930年代中期的寶馬（BMW）敞篷車，車牌像是德國巴伐利亞州的，AB52 3287。攝於冬季，白雪覆蓋的山路上。經研究查詢確定相片上這輛車是BMW 315。

圖像加註文字， 寶馬穿越瑞士尤利爾山口

另一幀底片上出現的是瑞士古鎮尤利爾山口（Julier Pass）的La Veduta酒店。

然後又看到一張，是意大利北部科莫湖（Lake Como）畔小鎮貝拉喬（Bellagio）的主街。

圖像來源，Google 圖像加註文字， 意大利北部貝拉喬鎮上的一條街今昔對比。右為谷歌地圖街景

還有瑞士蘇黎世著名的購物街班霍夫大道（又譯車站大街，Bahnhofstrasse ）。

圖像加註文字， 瑞士蘇黎世著名的購物大街：車站大街/班霍夫大道 （Bahnhofstrasse）

費根最初認為這個膠卷的年代大約是1930年代中期，但貝拉喬鎮和班霍夫大道照片洗出來後，他覺得應該是在1950年早期。

反正離現在很遙遠。

他更感興趣的是照片上的人。

圖像加註文字， 咖啡館外的男子

圖像加註文字， 兩名女子和一條狗

「真正震撼我的是照片上出現的人，」他說。一男一女，還有一隻寵物狗。這卷膠片應該就是他們當年在意大利北部和瑞士自駕遊期間拍的。

費根希望把洗印出來的照片交給主人或他們的親屬，因為這種照片通常都是人生快樂瞬間的定格，承載著個人記憶。

跟數碼相機不一樣，膠片如果不沖洗出來，就沒有照片。

圖像加註文字， 湖邊的女子

圖像加註文字， 咖啡館外的女子

他一度覺得自己作為一個陌生人根本不應該看這些照片，感覺像是侵犯了別人的隱私。

這些畢竟是私人旅遊照片。

但是，轉念一想，如果他不把膠卷取出來衝印，也許這些圖片就被扔掉，從世界上消失了。照片上的人現在是否還在人世？如果還活著，應該多大年齡？

即便照片上的人已經離世，他們的後代也許還在，應該希望得到並留存這些照片。

費根還想到一個問題，就是這個膠卷為什麼沒有拍完？為什麼當時沒有衝印？