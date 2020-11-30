美國猶他州金屬巨柱：神秘出現又離奇消失的「超級網紅」

圖像來源，UTAH DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 圖像加註文字， 猶他州野生動物保護人員最初發現這根金屬巨柱

美國猶他州（Utah）大沙漠上神秘出現的一根金屬巨柱被人發現之後迅即成為網紅，但沒過一個多星期，又離奇地消失了。

美國猶他州土地管理局（Bureau of Land Management）表示，據可靠消息透露，該物體已經被「不明人士」移除。

社交媒體上流傳據信在現場拍攝的圖片顯示，原本金屬巨柱的所在地現在只剩下一堆石頭和一小塊金屬片。

這根高約3.7公尺的金屬巨柱日前被發現後瞬間變成美國網紅，所有人都在猜測，到底是誰在人跡罕至的荒漠之地插上這樣一根金屬巨柱的，還有不少人甚至親自前往沙漠紅岩區「朝聖」。

來無影

猶他州野生動物保護人員11月18日駕駛直升機在猶他州東南方沙漠紅岩地區記錄大角羚羊數目的時候，從空中發現這根奇怪的金屬巨柱，於是降落到附近地面近距離查看。

猶他州公共安全部（Department of Public Safety）隨後發佈有關金屬巨柱的消息，立刻在社交媒體上引爆討論，許多人猜測這可能是某種現代藝術雕塑。

但是到目前為止，沒有任何人或組織承認安裝了這個金屬柱子。

去無蹤

猶他州一名直升機飛行員對地方電台表示，他前一天才去過金屬巨柱的地點，隔一天後他的朋友前往那裏就發現金屬柱子已經不見了。

猶他州土地管理局表示，該部門沒有移除這根被認為是私人物品的金屬巨柱。

「涉及私人物品的犯罪不屬於我們的管理權限，那是地方警務部門的工作。」

許多人在社交媒體發表金屬巨柱所在地點的照片，現場只剩下一堆石頭和一小塊金屬片。

圖像來源，DAVID SURBER 圖像加註文字， 消息公布兩天後就有人成功找到這根金屬巨柱（Credit: DAVID SURBER）

連串問號

猶他州公共安全部公布發現金屬立柱的時候並沒有透露具體地點，因為擔心有探險者試圖前往搜索遭遇危險或受困。

但是越是神秘的事情越引人好奇，雖然沒有具體地點的信息，卻阻止不了人們的獵奇心理，神通廣大的網友還是「肉搜」到金屬立柱的GPS坐標，並成功找到所在地。

不過這根金屬立柱從何而來還是個未知的秘密。

現在它又「不翼而飛」，去往何處迄今仍然也還是個未知數。

發現立柱的直升機飛行員哈欽斯（Bret Hutchings）猜測，這根金屬立柱可能是「某些新浪潮藝術家」的傑作，或者是1968年美國電影《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）的影迷的模仿作品。

在斯坦利·庫布裏克（Stanley Kubrick）執導的該部電影中，高度文明的外星物種創造了黑色石板。