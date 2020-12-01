美國大選：拜登選擇耶倫擔任財政部長 另一提名人選或面臨考驗

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 珍尼特·耶倫的任命須經參議院確認通過。

當地時間11月30日，美國候任總統喬·拜登（Joe Biden）提名美聯儲前主席珍尼特·耶倫（Jenet Yellen）擔任財政部長一職。

如果這一提名得到參議院通過，耶倫將成為美國首位女性財長。

除她之外，拜登還選擇了其他幾名女性擔任其他高級經濟官員職位。拜登過渡團隊稱，如果提名得以通過，她們將打破種族壁壘。

拜登承諾將打造一個更加多元的內閣。拜登在本周早些時間宣佈，他的白宮高級通訊團隊將全部由女性組成。

拜登的過渡團隊表示，拜登對幾個高級經濟官員職位提名的人選將有助於「使美國擺脫目前的經濟衰退並重建得更好」。

拜登還宣佈成立總統就職委員會。這個委員會將負責組織與1月20日就職典禮有關的活動。

作為候任總統，拜登還在當天首次接受總統每日例行情報簡報。作為禮節，即將離任的美國總統通常會允許向候任總統提供情報簡報，讓他們了解有關國家安全威脅的概要等信息，但由於特朗普（Donald Trump）最初拒絶承認敗選，在此之前拜登一直未能接收這一報告。

珍尼特·耶倫其人

在周一消息公布前，美國媒體已經普遍預計耶倫會被提名擔任財長職位。

今年74歲的耶倫是一名經濟學家，此前曾擔任美聯儲主席，還曾在前總統比爾·克林頓（Bill Clinton）任期內擔任白宮經濟顧問委員會主席。

她被認為是幫助美國在2007年金融危機及隨後的經濟衰退後實現經濟復蘇的人物。

擔任美聯儲主席時，耶倫將更多注意力放在了關注該機構政策對工人帶來的影響及美國日益加劇的不平等帶來的代價上。

特朗普上台後打破了以往華盛頓的傳統，沒有選擇讓耶倫繼續留任美聯儲主席。自上世紀90年代克林頓時期以來，為讓美國央行去政治化，歷任美國總統都會選擇讓他們前任所任命的美聯儲主席留任。

2018年離開美聯儲以後，耶倫曾就氣候變化發聲，也指出華盛頓需要為在疫情影響下保護美國經濟做出更多努力。

耶倫在周一消息公布後發表推特表示，「我們作為一個國家現在正面臨巨大挑戰。為了復蘇，我們必須重塑美國夢，在那個社會中，每個人都可以發揮他們的潛力，可以讓他們的子女擁有更大的夢想。」

「作為財政部長，我每天會為了重建那個夢想而工作。」

歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）對拜登提名耶倫出任財長的決定表示讚賞，她在推特上稱：「她智慧、堅韌及冷靜的處事方式使得珍尼特成為了全世界女性的開路人」。

參議院財政委員會主席、共和黨人查爾斯·格拉斯利（Chuck Grassley）稱，他認為耶倫會在參議院的確認聽證會上「得到積極評價」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 尼拉·坦登在社交媒體上發表的言論引發了爭議。

其他職位提名人選都有誰？

拜登過渡團隊官員稱，白宮高級經紀團隊將會包括「多名歷史性開路人」。

人選名單中，奧巴馬政府官員瓦利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）擔任副財長，經濟學家西西莉亞·勞斯（Cecilia Rouse）擔任經濟顧問委員會主席。拜登團隊稱，如果提名通過，他們二人均將成為各自職位上的首位非裔美國人。

拜登將會提名尼拉·坦登（Neera Tanden）出任管理與預算辦公室主任。她曾幫助奧巴馬政府打造「奧巴馬醫保」（Obamacare），如果提名通過，她將成為該機構首位有色人種女性、首位南亞裔美國人主任。

但在提名名單中，坦登在參議院遇到的阻力預計將會最大。

她多年前發表的一些推文被批評者找出，她在那些推文中似乎對2016年俄羅斯黑客修改選票結果以助特朗普勝選的陰謀論說法表示認同，這一陰謀論如今已被證明為虛。

拜登團隊還在周一對其由全女性組成的通訊團隊大力宣傳。作為回應，特朗普政府之後指出，特朗普的通訊團隊在2017年後便一直由女性帶領，儘管其中一些層級較低的助理為男性。

尼拉·坦登被提名引發爭議

BBC北美記者安東尼·澤克（Anthony Zurcher）

喬·拜登可能已經要迎來他的第一場提名人之戰。

這位候任總統選擇多年為民主黨工作的尼拉·坦登擔任白宮管理與預算辦公室主任，這一提名需要在參議院通過，目前已經吸引了左右兩派的激烈反對。

草根的自由派人士不喜歡坦登。因為她曾公開批評民主黨的進步運動及他們的標誌性人物——曾參與本次總統選舉候選人競爭的伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）。

保守派也不喜歡她，因為她多次對他們的領袖人物進行猛烈抨擊。

而坦登本人的政治觀點也被很好地記錄了下來，因為她一些最為爆炸性的言論發表在了社交媒體上。

當然，在特朗普做了四年總統後，現在我們還有爭議的推文作為擔憂的理由似乎顯得有些奇怪。而且在2018年參議院通過著名的推特挑釁者理查德·格倫內爾（Richard Grenell）擔任美國駐德大使的決定之後，誹謗性的社交媒體貼文似乎不會對候選人資格產生決定性影響。

但格倫內爾當時擁有參議院內佔多數的共和黨人對他的支持。儘管佐治亞州（Georgia）的參議員席位仍懸而未決，但拜登可能將會面臨一個由反對黨佔多數的參議院，而且左翼還不願意幫助他。

拜登此前多次稱，自己擁有與參議院合作完成事情的能力。如果他想讓坦登進入他的團隊，這將會是對他能力的一個早期測驗。

大選餘波最新進展

亞利桑那州（Arizona）與威斯康辛州（Wisconsin）已經正式確認拜登勝選。

外界預計，特朗普將會在兩州就投票結果發起法律訴訟。

應特朗普團隊要求，已經確認拜登獲勝的佐治亞州將在周三前完成第二次重新點票。

佐治亞州務卿布拉德·拉芬斯伯格（Brad Raffensberger）周一表示，那些試圖在該州推翻選舉結果的人是「不誠實的演員」，且他們正在散播「大量虛假消息」。

他還表示：「有一些人正在利用許多特朗普支持者的感情，他們提出荒唐的主張，半是真實半是虛假消息，而且老實說，他們顯然也在誤導總統本人。」

特朗普競選團隊還在凖備在密歇根州（Michigan）及內華達州（Nevada）就拜登勝選結果提出法律訴訟。