美國大選：司法部長稱「沒有發現舞弊證據」

圖像來源，Reuters

美國司法部長巴爾（William Barr）表示，司法部並未發現2020年美國大選中有足以推翻選舉結果的舞弊證據。

「截至目前，我們尚未發現足以改變大選結果的大規模舞弊，」巴爾表示。

巴爾是聯邦執法機構的一把手，也是現任總統特朗普的重要盟友。

特朗普至今尚未接受在大選中落敗的結果，他的陣營在多個州份發起訴訟，一些州已正式認證拜登勝選。

特朗普一方指稱選舉存在欺詐與舞弊，但並無切實證據支撐。其中一個流傳廣泛的指稱是大選存在「系統性欺詐」，投票機程序被黑客修改、造假出對拜登有利的選舉結果。

巴爾12月1日（周二）對美聯社表示，司法部與國土安全局調查了這一指稱，「截至目前，我們沒有找到任何支撐的證據。」

巴爾補充說：「利用刑事司法系統作為默認解決方案的趨勢正在增長，但人們不喜歡什麼，他們就讓司法部來介入和『調查』。」

特朗普陣營怎麼說？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普陣營的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與埃利斯（Jenna Ellis）

特朗普陣營的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與埃利斯（Jenna Ellis）則在共同聲明中回應巴爾稱，司法部未調查他們收集的舞弊證據。但特朗普的律師團隊目前尚未公開任何佐證舞弊指控的堅實證據。

上周日，特朗普在選後首次接受電視採訪，他對福克斯電視台表示，將持續通過法律途徑挑戰大選結果，還說他的心意「在六個月內都不會改變」。

「裏面存在巨大的欺詐，」特朗普還表示，他有意指派特別檢察官調查大選，而這類官員需要經過巴爾來任命。

巴爾的發言為何重要？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴爾此舉可能觸怒特朗普

司法部長巴爾一直以來被認為是特朗普最忠實的閣員，在多個爭議性議題上，都明確與總統站在同一陣線。例如，在「通俄門」調查之後，巴爾公開力挺特朗普及競選團隊在2016年大選中沒有通俄。

在2020年大選之後，巴爾亦授權聯邦檢察官對投票違規的指稱展開調查，被認為是「助攻」特朗普。

然而，在約一個月的調查後，巴爾沒有靜靜等待各州訴訟逐一告終，而是選擇此時公開表示，未發現能夠推翻大選結果的舞弊證據。這也是共和黨人、尤其是特朗普政府中的要員逐步與特朗普保持距離的信號。

此前，美國網絡安全與基礎設施安全局局長克雷布斯（Chris Krebs）表示選舉系統沒有被黑客侵入的跡象，隨後特朗普將他開除。特朗普還正與共和黨籍的亞利桑那州與喬治亞州州長展開口水戰。