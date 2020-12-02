BTS：韓國修例允許防彈少年團等頂級K-pop明星延遲入伍

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韓國國會12月1日通過一項法案，允許BTS防彈少年團等頂級K-pop明星延遲入伍最遲至30歲。

韓國實行強制兵役制，所有身體素質符合條件的男性需要在18至28歲之間進入軍隊服役約20個月。

但在此次修改法律後，一些得到過文化勳章的流行明星在經文化部長官推薦後可以推遲入伍。

對於BTS最年長的成員Jin來說，這是一份提早到來的生日禮物。他在幾天之後將滿28歲。

在此次修例之前，在韓國只有知名運動員或古典音樂家可以得到豁免或推遲入伍的機會。

修改後的《兵役法》中指出，如果一名大眾文化領域的藝人「得到文化體育觀光部長官推薦，曾在國內及國際上對提升韓國形象做出卓越貢獻」，則可以將入伍最晚年齡推遲至30歲。

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韓國兵役中的例外與爭議

韓國與朝鮮理論上仍處在戰爭狀態。而韓國實行強制兵役制度。一些著名古典音樂家、曾在奧運會得到獎牌或在亞運會上得到金牌的運動員可以免除服兵役。

通過這一規定免除兵役的人包括孫興慜、樸智星、安貞桓、車杜裏等足球明星，游泳選手樸泰桓等人。

韓聯社報道稱，由於BTS在2018年12月因推廣韓語有功獲得過「花冠文化勳章」表彰，因此外界認為該組合成員很有可能得到延期入伍機會。

此次《兵役法修訂案》是在韓國執政黨共同民主黨議員田溶冀提出的。他指出，如果不允許對向BTS等為宣傳韓國形象做出貢獻的藝人延遲兵役，「從提高國家形象的角度來看也不利」。

12月1日，韓國國會以253票贊成、2票反對、13票棄權的結果通過了這一修正案。

投下反對票的在野黨國民力量議員申源湜指出，韓國社會「需要貴族責任」，「BTS既然享受了大量的名與利，也應該前往前方服兵役」。他指出，自己認為「應該允許向情況困難的人在兵役上展示靈活性，但反對向情況很好受到矚目的人免除兵役」。

公眾人物服兵役在韓國社會一直是十分敏感的話題。據路透社報道，本月有一份韓國媒體媒體進行的民調顯示，約53%的受訪者支持對BTS提供特殊待遇，47%對此表示反對。

BTS的經紀公司Big Hit娛樂公司並未對此次修例進行回應。但Jin及其他BTS成員此前均表示他們會按照要求服役。

BTS旋風

2013年出道的BTS近年來在國際舞台上帶起一陣K-pop旋風。他們的音樂旋律有記憶點且歡快，一些歌詞含有社會意義，且市場活動注重啟發年輕一代。

圖像來源，Getty Images / FilmMagic 圖像加註文字， BTS在全球各地都有龐大的粉絲支持，特別是年輕族群。

最近該組合剛剛憑借新曲《Dynamite》收獲他們首個美國公告牌（Billboard）排行榜最熱門單曲一位排名，成為首個登頂「公告牌100單曲」排行榜的K-pop藝人團體。他們此前還憑借作品《Life Goes On》成為首個在這一榜單上擁有非英文冠軍單曲的組合。

在上周，BTS成為格萊美獎（Grammy）歷史上首個被提名的K-pop組合。他們的歌曲《Dynamite》入圍格萊美最佳流行雙人/團體組合獎，與Lady Gaga及泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）等流行巨星一同競爭。

BTS粉絲被稱作「Army」。12月1日韓國修例消息公布後，這些粉絲們在社交媒體上表達了自己的喜悅之情。

「恭喜Jin，」一名用戶在推特上寫道。「我無法告訴你我有多高興。」

「慶幸可以活在這個時代，」另一名用戶寫道。