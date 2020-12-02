瑞典母親涉嫌將兒子囚禁家中約30年被逮捕

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 瑞典警方在公寓樓進行搜索

瑞典一名年邁母親涉嫌把自己的兒子禁閉在自家公寓中長達約30年而被警方逮捕。

她否認非法監禁和嚴重傷害自己的兒子，但是他兒子被發現時身上受傷，而且居住條件骯髒不堪。

據瑞典媒體報道，這名70歲的母親因為生病被送醫院之後，家裏親戚才在她居住的公寓內發現她兒子的。

瑞典警方表示，被發現的男子現在年約40歲，已經被送往醫院治療，但警方未透露治療細節。

瑞典警方已經將他們居住的公寓封鎖起來，並尋找目擊者試圖還原真相。

在警方調查期間這名母親暫時受到警方拘留，如果監禁和重傷害罪名成立，她最高面臨10年徒刑。

如何找到他的？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 瑞典警方已經封鎖了他們居住的公寓

發現這名兒子的親戚對瑞典媒體表示，自己是他的姐姐，在得知母親進醫院後，和伴侶一起前往母親居住的公寓。

她對瑞典電視台（SVT） 說，她自己十幾歲之後就離開家，再也沒有看到過她弟弟。

她說，母親在弟弟11或12歲的時候就讓他休學回家，她小時候試過很多次要向外告發她弟弟遭到的待遇，但都未能引起注意。

她說回家的時候家門沒鎖，她朝裏面喊叫但沒人回應，於是就開門進去，發現裏面一片黑暗，髒亂不堪，垃圾滿地，空氣彌漫尿味。

她聽到廚房裏有聲音傳出，一名男子坐在黑暗的角落，街燈從窗外照進來到他的身上，他看到她之後就站了起來，嘴裏喃喃叫著她的名字。

她發現弟弟的雙腳布滿了潰爛的傷口，幾乎無法正常行走，嘴裏牙齒也幾乎掉光，口齒不清，語言能力有限。

但是她說，經過這麼多年沒有見面弟弟還是能認出她來，而且並不害怕她。

這名男子被送往醫院治療，醫生通報警方，警方將其母親逮捕。

還有什麼細節？

整起事件匪夷所思，已經在瑞典造成軒然大波，瑞典報紙紛紛以頭版報道相關消息。

斯德哥爾摩警方發言人歐斯特林（Ola Österling）對BBC表示，目前能確定的是這名男子被他的母親關在在家中很多年，但用什麼方法關在家裏，究竟被關了多久都還不清楚。

警方表示，相關案情目前仍在進一步調查當中，暫時不能確定更多細節。

但瑞典電視台引述這名姐姐的話說，他們家還有一個大弟弟年紀很小就死了，母親一直走不出傷痛。

後來母親又生下一個兒子，並取了相同的名字，把他視為是死去的那個兒子而過度保護。