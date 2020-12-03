美國情報官員：拜登身邊人可能已成為中國間諜目標

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登已經成立了總統當選人辦公室

美國資深情報官員表示，拜登政府的官員很可能已成為中國間諜的目標。

美國國家反間諜和安全中心主任威廉·埃瓦尼納（William Evanina）2日（周三）在一場公開會議上表示，中國的情報人員已經盯上了當選總統拜登的身邊人，包括他未來政府的要員。

同日，美國助理司法部長約翰‧德默斯（John Demers）則稱，華盛頓近期對科技盜竊的嚴厲打擊，在這期間，超過1000名中國籍研究員已離開美國。德默斯是司法部主管國家安全的高官。

華盛頓多次指責中國間諜盜竊美國經濟情報及國家安全機密，並稱他們常以在美國求學、研究的身份作為掩護。北京方面則一直否認這些指稱。

今年9月，華盛頓撤銷了超過1000名中國留學生的美國簽證，因他們涉嫌與中國軍方存有聯繫，稱他們為對國家安全帶來威脅的「高危」人群。

當時，中國政府指控美國此舉是政治迫害與種族歧視。

間諜疑雲籠罩中國留學生

美國司法部在2018年成立「中國行動計劃」，反制中國對美國國家安全造成的威脅。

美國司法部的一名官員指出，德默斯提到的逾千名中國籍研究員，並非此前簽證取消的1000多名中國留學生。

這意味著，美國近期打擊科技偷盜的舉措，導致至少2000名中國籍研究員、學生離開美國。

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目前約有37萬名中國人在美國大學求學，中國是在美國際留學生的最大來源國。一些中國學生曾向BBC表示，近期他們在美國校園面臨的敵意與懷疑有所增加，甚至感到人身安全受到威脅。數月前，一名在德州休斯頓求學的中國留學生，報稱其公寓門上被塗鴉上「間諜」字樣。

美國雪城大學社會學助理教授馬穎毅早前接受BBC採訪時表示，在美國的中國留學生如今「被政治化與邊緣化」，達到「前所未見的程度」。

美國主管亞太事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）今年較早前對BBC表示，對於前來美國求學的學生，這個國家的大門是「完全敞開的」。