伊朗核危機：國會通過法案，不放寬制裁就重啟鈾濃縮項目

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 納坦茲的核設施。

伊朗國會批准一項新法例，如果在兩個月之內現有聯合國制裁沒有暫緩，將停止讓聯合國監察其核設施，並加快鈾濃縮計劃進程。這樣一來，伊朗可能把鈾濃縮濃度從2015年核協議所定立的3.67%大幅提升至20%。

伊朗總統魯哈尼反對執法有關法律。

這一項法案是在伊朗頂級核子科學家莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）被殺後通過。法赫里扎德在伊朗核計劃擔當重要角色，他在上周五在首都德黑蘭附近遭暗殺。伊朗當局認為以色列及流亡的反對陣營使用遙距武器將他射殺。以色列並沒有公開回應有關指控。

伊朗政府強調該國核活動是完全和平，但一度受到國際嚴厲制裁，防止其研發核武。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 總統魯哈尼表明反對法案。

這項新法例代表什麼？

此新法案由代表伊朗監護委員會提出，伊朗將給予2015年核協議的歐洲聯署國兩個月限期，放寬針對伊朗石油和金融業界的制裁，特朗普政府在2018年退出核協議。

如果在限期前制裁未被放寬，政府將把鈾濃縮濃度升回20%，在納坦茲（Natanz）和福爾多（Fordow）配置先進的離心機去從事這一任務。

伊朗亦會禁止聯合國監察員去視察這些設施。

伊朗法爾斯通訊社周三報導，「今天國會議員正式致函總統推行新法例。」

新法例通過前，魯哈忌總統表明政府不會同意立法，並指是對「外交的破壞」。

美國總統特朗普在2018年5月退出各國在2015年簽署的核協議，並向德黑蘭施加嚴厲經濟制裁。

即將上台的拜登表示，他將會領導美國重回奧巴馬時期所簽訂的協議，如果伊朗能夠嚴格履行核協議，可以放寬制裁。

拜登預料在明年1月20日宣誓就任美國總統，他對美國《紐約時報》表示，在該發展核能力，是最可怕的事。

在2019年7月，伊朗違反鈾濃縮濃度上限3.67%的協議，把其濃度提升至4.5%。

一般而言，3%至5%的低濃度濃縮鈾可以用作核電的燃料，武器級別的鈾濃度則是90%或以上。

外界曾懷疑伊朗利用其核計劃做掩飾，計劃發展核彈，觸發歐美及聯合國在2010年對其實施制裁。