中國和澳大利亞：一場推特口水仗如何步步升級

圖像來源，Reuters/EPA

中國和澳大利亞近日就一條有爭議的推特發生口角，從憤怒的言辭侮辱發展到微信審查，一步步升級成網絡對戰。

一名中國政府高級官員在推特發佈了一張不實的圖片，引發了這場外交風波，令兩國本已脆弱的關係進一步陷入深淵。

警告：本故事內的圖片可能令人感到不適。

「真正令人反感」

一切源於那條令人震驚的推特。

本周一，中國外交部發言人趙立堅在推特上發佈了如下這張不實的圖片，回應一則關於澳大利亞在阿富汗犯下戰爭罪行的報道。

我們將圖片模糊了一部分，原本顯示一名微笑的澳大利亞士兵拿著血淋灕的刀指著一個阿富汗孩子的喉嚨。

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 中國外交部發言人趙立堅發佈的插畫

「對澳大利亞士兵謀殺阿富汗平民和囚犯感到震驚。我們強烈譴責這種行為，並呼籲追究他們的責任。」趙立堅在同一條推文中寫道。

不到兩小時，憤怒的澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)在國家電視台上發表講話，要求中國政府道歉。他使用了迄今為止最不具有外交辭令風格的語言，稱其「真正令人反感、極具攻擊性、極其無恥」。

他還說，澳大利亞已經建立了透明的程序來調查所謂的戰爭罪行，這是一個「民主、自由」的國家的期待。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)形容趙的帖文「極其無恥」。

不過，他也呼籲中國回應澳方發出的外交談判訴求，要求「重新接觸」。

北京似乎沒那麼熱忱，幾小時後，中國外交部另一位發言人華春瑩做出回應。「應該感到羞恥的不是中國，而是澳大利亞，」她說。

在中國社交媒體平台新浪微博上，創作這張圖片的藝術家也加入進來，稱他沒想到「老莫里森」會如此回復。

沒過多久，其他國家也紛紛加入，許多國家站在澳大利亞一邊。

法國稱這張圖片「令人震驚，並且侮辱了」那些曾在阿富汗作戰的國家。新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）表示，她已就這一「不真實的帖子」向中國表達了憂慮。

而在美國，國務院副發言人布朗（Cale Brown）說：「我們和我們的澳大利亞伙伴一起，譴責中國外交部捏造駐澳大利亞士兵在阿富汗的圖片，傳播虛假信息。」

就連白宮國家安全委員會也發表了評論，指涉中國早些時候對澳大利亞葡萄酒徵收超高關稅的決定。「澳大利亞葡萄酒將出現在本周白宮的假日招待會上。遺憾的是，由於中國政府對澳大利亞葡萄酒商徵收強制性關稅，中國葡萄酒愛好者將會錯過良機。」

中國拒絶道歉

中國方面沒有就此道歉，反而提高了聲調，稱這張照片是一幅電腦插畫，而各方回應則是過激反應。

對澳大利亞的指責，中國表示澳方目的在於，一是轉移公眾對某些澳大利亞士兵的可怕暴行的注意力，二是將雙邊關係惡化歸咎於中國。

對法國的反應，中國外交部則說，中國的舉動指涉該國堅定捍衛不久前興起的利用漫畫諷刺政治的權利。中國駐巴黎大使館反駁道：「你們吹噓的言論自由在哪裏?」

周二，爭端進入一個新領域，莫里森罕見地利用中文通訊平台微信來吸引中國人，尤其是在澳大利亞居住的龐大群體。

他寫道，這一外交爭端「並未削弱對澳大利亞華人社區的尊重和感激」，並重申了早些時候對虛假圖片的批評，為澳大利亞對戰爭罪行調查的處理方式進行辯護。

被屏蔽的微信和「老虎的屁股」

截至周三上午，莫里森在微信上的帖子有5萬名用戶閲讀。

不過，就在當天晚上，他的帖子被微信刪除了。該平台運營中心發佈通知稱，內容違反相關規定，包括「歪曲歷史事件和混淆公眾視聽」。

接著，中國小報《環球時報》刊登了這篇社論和漫畫。

該報說：「一些西方人非常不習慣來自中國人的批評。西方就像一隻老虎，沒人敢碰它的屁股。」

該報還說，「諷刺漫畫包含藝術誇張的效果。這讓澳大利亞官員感到不安。但想想看，西方有多少次製作了冒犯非西方人士的漫畫？當中國外交部提出批評，為什麼不能接受?」

與此同時，憤怒的中國網民要求莫里森道歉並做出讓步，莫里森不得不在推特上應付一大堆問題。

這到底是怎麼回事？

這場口水戰並非空穴來風。澳大利亞和中國之間的關係已經出現破裂。今年早些時候，澳大利亞政府呼籲對新冠病毒的來源進行調查，引發北京方面的憤怒回應。

雙方相互指責對方的間諜活動和新聞自由等問題，同時還實施了經濟制裁。除此之外，澳大利亞議會還通過法案授予聯邦政府否決權，可以阻止澳大利亞各州政府或機構與外國政府簽訂協議，被認為針對中國。

澳大利亞-中國關係研究院(Australia China Relations Institute)的詹姆斯•勞倫森(James Laurenceson)教授指出，這場「推特戰」將爭議帶入了一個新領域。

他認為，鑒於社交媒體滋養「情緒反應，而非冷靜的理性反應」，趙立堅的推文是一個誘餌，在某種程度上，事態升級是不可避免的。

「趙有過類似行為，他以前對好幾個國家都這樣做過，所以我認為這有點惡意攻擊，」他告訴BBC。

但他指出，澳大利亞總理的強硬回應也在某種程度上「證實了這種挑釁是有效的」。

「我們的反應很正常，但或許缺少應有的冷靜和鎮定，」勞倫森教授說。

沒有人知道在這個新的外交戰場上會發生什麼。本周早些時候，推特拒絶了堪培拉要求刪除爭議圖片的要求，該圖片已被貼上敏感內容的標籤。

與此同時，這條推文被擺在趙立堅的推特賬戶頂端，獲得了近6.5萬次「點讚」。