伊朗擬增加濃縮鈾生產 拒絶拜登建議 中東變局更複雜

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 伊朗最高精神領袖哈梅內伊尚未明確表明他對新的反制裁法案的立場。

伊朗首席核科學家遇刺後，伊朗國內反西方的強硬派似乎抬頭，拒絶拜登團隊美國重啟核協議條件。中東變局趨向更加不明朗。

伊朗在其首席核科學家遇刺後，通過法律，凖備採取行動加強鈾濃縮活動，並停止聯合國檢查其核設施。

伊朗外交部長隨後表示，伊朗不會接受美國即將上台的拜登新政府就其核計劃提出的先決條件，美國必須回到2015年的協議，然後才能進行談判。

伊朗憲法監護委員會批准了議會新的《反制裁戰略法案》，它將要求政府，如果兩個月內不放鬆對伊朗嚴厲的制裁，將恢復鈾濃縮至20%，遠高於2015年核協議中商定的3.67%，

但伊朗總統哈桑·魯哈尼說，他反對執行這項法律。他表示，這不利於伊朗外交。

此前，伊朗最高級別核科學家被鎖定殺害。

莫赫森·法赫里扎德數日前在首都德黑蘭郊外的一條公路上遭遇神秘襲擊喪生。伊朗認為以色列和一個流亡的反對派組織使用遙控武器伏擊射殺了他。

以色列沒有公開評論有關該國參與射殺的指控。

法赫里扎德在伊朗的核計劃中發揮了關鍵作用。伊朗政府堅稱其核活動完全是和平的，但置疑者認為伊朗可能秘密發展核武器。

新法對伊朗核計劃意味著什麼？

伊朗一直受到西方的嚴厲制裁，旨在阻止它發展核武器。

根據伊朗憲法監護委員會批准的這項法律，德黑蘭將給2015年核協議的歐洲簽署國兩個月的時間，放鬆2018年美國退出該協議後對伊朗石油和金融部門實施的制裁。

上述法案的計劃是，如果制裁在最後期限前沒有放鬆，政府隨後將增加鈾濃縮到20%，並在納坦茲和福爾多的核設施大量安裝用於製造濃縮鈾的先進的離心機。

它還將阻止聯合國視察員進入這些地點核查。

伊朗外交部最新動作和表態似乎顯示伊朗在核問題上的態度更加強硬。

伊朗內部分歧加大

伊朗法斯通訊社報道稱，伊朗議會議長正式要求伊朗總統執行新的法律。

在這項法律被批准之前，魯哈尼總統說，他的政府不同意這項立法，他稱這項立法損害了伊朗的外交。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 魯哈尼總統說，他的政府不同意伊朗議會關於增加核活動的法案。

而伊朗最高精神領袖阿亞圖拉·哈梅內伊作為該國最高掌權者尚未明確表明他對該法案的立場。

是否應該發展擁有核武在伊朗內部早有爭議。低濃縮鈾（通常濃度為3-5%的鈾235）可用於為發電廠生產燃料。武器級鈾需要濃縮率。這是外界核查伊朗是否在開發核武器的一項重要指標。

中東地區分析人士指出，伊朗首席核科學家在國內遇刺，對伊朗國內反西方強硬派是個刺激，給其提供了國內政治鬥爭武器，讓伊朗內部主張與西方談判的溫和派處於不利的政治地位。

《經濟學人》雜誌的一篇分析認為，在2020年2月份伊朗議會舉行的選舉中，強硬派佔據上風，很多溫和派人士甚至被禁止參加選舉。伊朗強硬派原來就認為核協議阻止了伊朗開發核武器的道路，所以他們也不願意看到拜登新政府重返核協議。

美國立場的反覆

美國總統特朗普2018年5月退出了2015年的伊朗核協議，並重新對德黑蘭實施了嚴格的經濟制裁。

此舉受到參與伊朗國際核協議其它各方的普遍批評，認為伊朗並沒有違反協議的證據，而美國此舉反而使伊朗核問題惡化。

4年下來，伊朗政權沒有在嚴厲的國際制裁下垮掉，伊朗的核問題更加突出。

當選候任的美國總統拜登曾表示，如果德黑蘭恢復嚴格遵守核協議，他將讓美國重返奧巴馬談判達成的國際協議，取消制裁。

將於1月20日宣誓就任美國第46任總統的拜登對《紐約時報》表示，這將是個困難的過程，但(美國或全世界)最不需要的就是（中東）那裏國家建立起核能力。

伊朗鈾濃縮水平於2019年7月突破了3.67%的上限，自那時以來，一直穩定在4.5%以上。

低濃縮鈾（通常濃度為3-5%的鈾235）可用於為發電廠生產燃料。武器級鈾的濃縮率達到或超過90%。

有指責認為伊朗利用其和平核計劃作為製造核彈的幌子，這一猜疑促使歐盟、美國和歐盟在2010年對伊朗實施制裁。

2015年的協議旨在以可核查的方式限制伊朗核武計劃，以換取減免對其經濟制裁。

拜登及魯哈尼均面臨困局

此前，國際評論觀察人士紛紛認為，拜登上台後，美國對中東地區所持政策將出現重大轉變。重返伊朗核問題國際協議幾乎是他的團隊的一項競選承諾。

從拜登團隊正式公布第一批內閣候選人名單，包括外交政策和國家安全的多位提名候選人看，將出任國務卿的布林肯曾參與制定奧巴馬政府主導的伊朗國際核協議，國家安全事務顧問沙利文則肯定伊朗國際核協議的重要意義。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊朗有分析認為，以色列在其盟友特朗普在任的最後幾天，試圖增加對伊朗的壓力，甚至將伊朗拖入一場全面戰爭。

但伊朗首席核科學家突然遇刺，讓伊朗國內反對向西方妥協的強硬派得到充足理由，而伊朗國內希望理性與西方達成協議的溫和派比如總統魯哈尼都受到壓力，因此出現上述伊朗新法案的爭議。

美國和以色列仍未就法赫扎扎德暗殺事件發表評論。但法赫里扎德長期以來一直被以色列視為伊朗秘密核武器計劃的負責人，並且2018年被以色列總理內塔尼亞胡點過名。

黎巴嫩真主黨有領導人稱，法赫里扎德是被美國和以色列主使的人殺害的，這是對伊朗等地區包括巴勒斯坦發動的戰爭之一。

伊朗前國防部長兼最高領導人哈梅內伊的軍事顧問德甘表示，法赫里扎德遇害是最近幾周以色列通過美國總統特朗普的政府對伊朗施加壓力的行動。德甘說，以色列人在其盟友特朗普在任的最後幾天，試圖增加對伊朗的壓力，甚至將伊朗拖入一場全面戰爭。

2020年12月初伊朗外交部最新強硬表態，可能會減少未來拜登政府外交迴旋空間。