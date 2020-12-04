華為孟晚舟案：美國與中方達成認罪協議的可能性

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 孟晚舟

根據媒體報道，美國司法部正與中國科技公司華為高管孟晚舟討論一份認罪協議。分析人士認為，雙方能達成協議的可能性偏低。

這份協議的內容據報包括允許孟晚舟返回中國。自2018年在溫哥華機場被捕以來，孟晚舟滯留在加拿大，處於美加引渡聽證流程中。

根據美國媒體《華爾街日報》的報道，美方提出的條件是，孟晚舟必須承認案件中指控的部分罪名。

美方對孟晚舟的指控包括違反美國對伊朗的制裁、有意欺瞞匯豐銀行等等。華為和孟晚舟否認這些指控。

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報道指，在美國大選結束後，美國司法部與孟的律師團隊談判，而孟晚舟並不打算認罪，因為她不認為在此案中存在任何不當行為。

時政評論家與獨立撰稿人鄧聿文分析，孟晚舟和中方接受這一認罪協議的可能性低，「因為一旦認了，就為華為塗上了污點。」

鄧聿文對BBC中文表示，美國司法部選擇在此時與孟方展開談判，可能由於引渡孟晚舟存在困難。

孟方律師團隊在加拿大法庭上指，美加逮捕與起訴孟晚舟的程序存在瑕疵、孟收到了不公正的待遇。

「加拿大法官一旦終止引渡程序，對美國來說是最壞的情況，竹籃打水一場空，」 鄧聿文表示。他認為美方因此退而求其次，以孟晚舟的自由換取她認罪。

「孟晚舟認罪的話，（美方追求的）實質效果並沒有削弱，讓西方其他國家更有理由排擠華為。」

《華爾街日報》分析，美國檢方通常向公司提出類似認罪協議，但對個人開出條件的情況相對罕見。通常在公司被告人承認部分控罪後，檢方會延遲甚至放棄起訴。

孟晚舟的引渡案預計將曠日持久，但它已成為中美科技、貿易和地緣政治較量的標誌性事件。孟晚舟被捕後，華為隨即被美國加以出口管制，在多個美國盟國無法參與5G建設。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 孟晚舟在加拿大被捕後，中國逮捕了兩名加拿大人斯帕弗（左）和康明凱（右）。

配合美國引渡的加拿大也被捲入這場外交風波，兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃爾（Michael Spavor）目前被北京方面拘留。報道指，協議如果達成，兩人有望獲釋。

美國司法部、加拿大外交部與華為都未就報道發表評論。

中國外交部發言人華春瑩4日的記者會上被問到相關報道時稱，不清楚傳言的來源。