中芯國際被美國防部列入黑名單 特朗普繼續施壓

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美國國防部周四（12月3日）將中國最大的芯片製造商中芯國際（SMIC) 列入「中國軍方企業」（Chinese military companies）名單。此舉意味著美國投資者被禁止持有或交易中芯國際股票。

中芯國際回應稱，被列入該名單對營運影響不大。

「由於中芯國際依賴於美國公司的資源，用於生產半導體芯片。這使得中芯國際的業務掌握在美國商務部手中，美國商務部可以根據具體情況決定是否發放許可證。」研究公司Radio Free Mobile的創始人理查德·溫莎（Richard Windsor）說。

「此舉增加獲發牌照的難度，使其更有可能被列入實體清單，並導致對其股票的交易需求減少，因為美國投資者將無法再購買中芯國際的股票。」

「中國軍方企業」名單源於一份1999年的美國。這項法律要求國防部編製一份由中國軍方擁有或控制的企業名單，但國防部到2020年才編製出該名單。今年稍早，海康威視、中國電信和中國移動被加入這份名單。

除了中芯國際外，這次美國還將中國建設科技集團（CCTC）、中國國際工程諮詢公司（CIECC）、中海油（CNOOC）等其餘三家中國企業列入此名單。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 除了技術方面的限制外，美國投資者還被禁止持有或交易中芯國際股票。

這意味著美國企業在向這四家企業供應相關技術或產品時，需要獲得政府許可，同時將無法獲得來自美國的資金支持。

截止12月4日，中國共有35家企業被列入「中國軍方企業」名單。該名單和另外一份「實體清單」（Entity List）有所不同。就管制措施而言，實體清單受限範圍更大。

美國國防部稱，中國政府正利用公司和大學等 「民間實體」的專業知識來實現軍事能力的現代化。中芯國際否認與軍方有任何聯繫。

美國總統特朗普11月簽署的一項行政命令試圖阻止美國資本資助中國軍事現代化。中芯國際此前曾表示，其部分美國供應商已收到信函，告知他們將受到新的出口限制。

這表明美國商務部可能會將該公司加入其貿易黑名單，即所謂的實體清單。如果這種情況發生，可能會對中國的芯片生產和半導體產業規劃產生重大影響。

分析：特朗普任期尾聲持續對華施壓，讓拜登難以回頭

BBC安全事務記者 戈登•柯雷拉（Gordon Corera）

這是特朗普政府打算利用最後時間繼續對華施壓的又一跡象。特朗普試圖為即將上任的拜登政府鎖定強硬對華政策。

關於涉軍企業的定義可能會有廣泛的解釋，也會有爭議，但華盛頓正將其作為芯片之戰的槓桿。因為這是技術競爭的一個關鍵領域。

華盛頓知道，這是中國相對落後但急需追趕的一個領域。特朗普政府也將指望拜登政府因擔心被指責對北京「軟弱」，而很難撤回現有對華制裁措施。

重重限制

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中芯國際是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的芯片企業。

中芯國際成立於2000年，此後成為中國最著名的芯片代工廠。然而中芯國際最先進的產品比其競爭對手台灣積體電路製造公司(TSMC)和韓國三星落後兩代。

中芯國際目前無法生產出與這些競爭對手一樣小的晶體管，因此無法為最新的智能手機和其他先進的小工具生產最先進的處理器。

原因部分是由於美國對該公司的現有限制。

目前中心國際製造最先進芯片的唯一途徑是使用荷蘭公司ASML的生產設備。

中芯國際曾在2018年向ASML訂購一台價值1.5億美元(1.11億英鎊)的光刻機，該設備使用由巨大鏡子聚焦的激光器在硅上打印出微乎其微的圖案。但路透社報道，白宮說服荷蘭政府以安全為由阻止出口。

當BBC問及該交易是否仍處於僵局時，ASML的發言人拒絶發表評論。