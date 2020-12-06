特朗普剩餘任期屈指可數，近日再向中共發動攻勢

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白宮易主的時間愈發臨近，但特朗普政府對華施壓仍然在加碼。

美國國務院周五（12月4日）宣佈終止五項美中交流計劃並指這些計劃實際上是中國政府對外宣傳工具。美國同時宣佈制裁積極參與中共中央統戰部事務的官員及個人，拒絶他們申請入境簽證。

被終止的五個美中交流計劃，包括「政策制定者中國行教育項目」、「美中友好項目」、「美中領導力交流項目」、「美中跨太平洋交流項目」和「香港教育文化項目」。

這些計劃是根據美國1961年的《教育和文化交流法》，容許美國政府僱員接受外國政府資助出行。

美國國務卿蓬佩奧在聲明中說，「今天，國務院終止了五項被中方（PRC）偽裝成『文化交流』的計劃」。聲明中指出，五項計劃都由中共政府資助，「作為軟實力宣傳工具」。

周四，總統特朗普發佈了限制中國共產黨黨員及其家屬赴美旅行的規定，將中國共產黨黨員及其直系親屬B1/B2訪問簽證的最長有效期從10年縮短為一個月。

根據中國中組部數據顯示，截至2019年底，中國共產黨黨員總數為9191.4萬名。再加上家屬，該措施將影響數以億計的中國人赴美簽證。為原本已大幅降低的中美人員交流，增加障礙。

該限制令發佈一天後，美國國務卿蓬佩奧宣佈，禁止中國統戰部官員以及參與統戰活動的人士入境美國。

「保護美國」與「惡意影響」

美國國務院發佈的聲明稱，限制中共黨員及家屬的赴美簽證，旨在保護美國不受中國共產黨的「惡意影響」。

所謂的「惡意影響」，上述聲明中稱，中國共產黨試圖通過宣傳、經濟脅迫和其他不法活動影響美國人。

中國外交部發言人華春瑩隨後在新聞發佈會上回應稱，這是美國內一些極端反華勢力出於強烈意識形態偏見和根深蒂固的冷戰思維，升級對中國政治打壓的行為。中方對此堅決反對。

中國駐美大使崔天凱則繼續呼籲中美兩個大國對華與合作。本周五他公開表示，沒有健康穩定的中美關係，「後疫情世界」不會穩定，全球治理也不會有效。因此，現在是認真思考這一至關重要的雙邊關係的時候了。

「對中國來說，選擇是明確的，中美合則兩利、斗則俱傷，合作是兩國唯一正確的選擇。」崔天凱表示。

就在崔天凱呼籲合作的同一天，美國國務卿蓬佩奧稱，相比於所有中共黨員，與中國統戰工作有關的人士則將直接被美國拒絶入境。

蓬佩奧表示，他已經對使用或威脅使用暴力、公開私人信息或其他脅迫手段恐嚇批評者的中國官員和其他人實施了簽證限制。但他未提及具體名單。

中共中央統戰部的全稱是「中國共產黨中央委員會統一戰線工作部」。1930年代在抗日戰爭的背景下設立，近年來職能逐漸清晰，包括民族、宗教、僑務工作。

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鞏固對華強硬形象

2018年貿易戰開打後，強硬對華逐漸成為特朗普外交領域的「主菜」，其他「配菜」不能喧賓奪主，更不能損害「主菜」的表現。比如，當2019年香港抗議示威如火如荼之時，特朗普一度保持距離。不肯表態。

此後，特朗普對華政策迎來一輪轉變。今年疫情肆虐後，特朗普任內經濟成績被快速抹平。在疫情造成的經濟損失面前，與北京的貿易協議帶來的政治紅利幾乎不值一提。特朗普話鋒一轉，開始高調批評中國為病毒全球傳播的禍首，並在經濟、外交、科技、人權等所有領域全面對華施壓。

在疫情打擊和經濟不振的情況下，對華強硬和意識形態對抗成為特朗普的重要政治資產。

特朗普和蓬佩奧都將在拜登正式宣誓後卸任。分析人士認為，此時利用最後的時間進一步推行對華強硬的政策，可以鞏固兩人的政治站位，為四年後捲土重來積累資本。

特朗普12月1日暗示自己2024年總統大選將重整旗鼓。他表示自己正努力阻止拜登當選，「否則，我們2024年見」。

美國一家民意研究機構上個月的民調顯示66%的共和黨選民支持特朗普2024再次競選。但四年後，特朗普將是78歲高齡，與當選總統拜登目前的年齡相仿。

蓬佩奧則在特朗普任內四年火箭躥升，從堪薩斯州一名眾議員，被提為中央情報局局長，在2018年4月被提拔為國務卿。上任1年8個月的時間，他在政治舞台上對華、對朝，以及中東等美國重要外交關係上動作頻頻。